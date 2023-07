Iván Name arremetió contra el ministro de Interior: “ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro”

Iván Name, nuevo presidente del Senado. @SenadoGovCo/Twitter

Solo un día después de la elección de las mesas directivas del Congreso, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha entrado en una pelea política con el presidente del Senado, Iván Name.

En un video publicado el viernes, Velasco reconoció el triunfo de Name y señaló que este se debió a una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana, algo que no sentó muy bien a Name, quien respondió:

“Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno, así que seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el Parlamento, me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros”.

Además, Name aclaró que no tiene problemas con el Gobierno de Gustavo Petro, pero no permitirá que el ministro Velasco cuestione las votaciones en el Congreso.

Name insiste en que su elección fue democrática y que no representa a la oposición ni al Gobierno. Su papel de mediador y su experiencia lo llevaron a sumar el respaldo de los partidos políticos tradicionales. Aunque no era el candidato de Petro, el presidente no se opuso a su votación, y el Pacto Histórico, su coalición política, respaldó a última hora a Angélica Lozano.

El abogado barranquillero, graduado de la Universidad Javeriana, se convirtió en el nuevo presidente del Senado, sucediendo a Alexander López. Perteneciente a la Alianza Verde, asumió el cargo debido a los acuerdos entre las colectividades desde 2022.

Su elección estuvo marcada por divisiones dentro del Pacto Histórico, pero Name logró avanzar con respaldos de otras vertientes políticas tradicionales para alcanzar la victoria.

Iván Name ha mostrado consideración hacia el Gobierno de Gustavo Petro, asegurando que mantendrá cordialidad, aprecio, respeto y garantías.

“No tengo ninguna diferencia con el Gobierno y yo no metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro”, respondió el nuevo presidente del Senado.

Name buscará reunirse con el presidente Petro para discutir la agenda legislativa, pero advierte que todas las reformas presentadas serán modificadas, ya que nada se aprobará como pretende el Ejecutivo. Además, sostiene que dará garantías a todos los sectores representados en el Legislativo.

Presidente del Senado, Iván Name, despejó dudas sobre su apoyo a las reformas del Gobierno

Iván Name habló por primera vez con los medios de comunicación luego de ser designado como presidente del Senado para el nuevo periodo legislativo que inició el 20 de julio de 2023.

En su discurso dejó claro que apoyará las reformas que el pueblo necesite, pero eso no implica que esté de acuerdo, necesariamente, con las impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Aquí es donde defendemos y tramitamos las reformas, y de acá saldrán las leyes que convengan a Colombia, y no saldrá lo que no convenga. Aquí aprobaremos lo que podamos convenir y entendamos que pueda servirle al país”, enfatizó.

El funcionario habló sobre las marchas del Gobierno, dejando claro que no está de acuerdo con la convocatoria a las calles por parte del presidente Petro. “El llamado es a no convocar inconvenientemente al pueblo a las calles”, pues señaló que es en el Congreso donde se tramitan las leyes y que las marchas pueden llevar a más violencia. “Así empiezan las guerras civiles”, aseguró.

Así mismo, dijo que “a este Senado y al Congreso no le pesa un collar en el cuello del presidencialismo”, refiriéndose a que su elección en el Congreso fue democrática, sin que pudiera intervenir influencias del Ejecutivo, “para obedecer instrucciones de ningún poder palaciego”.