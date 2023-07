Polémicas de Iván Name, nuevo presidente del Senado: de decir que “la extrema izquierda es una mierda” a sus familiares en el Gobierno

Iván Name, presidente del Senado de Colombia, tiene varias polémicas: su familia en el Gobierno y sus insultos en Zoom. Twitter @IvanNameVasquez

El Senado de la República de Colombia tiene nuevo presidente: con una reñida votación de 50 a 54, el congresista Iván Name fue consagrado como el nuevo dirigente del Legislativo colombiano y le arrebató esa dignidad a su copartidaria en la Alianza Verde, Angélica Lozano, que antes de la votación daba por hecho que sería la sucesora de Alexander López, del Pacto Histórico.

El senador barranquillero de 66 años lleva seis periodos en la cámara alta del Congreso. Durante estos años ha protagonizado varias polémicas que no lo han salvado de críticas y cuestionamientos en la opinión pública. A continuación, algunas de las más sonadas.

Sus familiares en los gobiernos de Duque y Petro

En el Gobierno pasado, la Alianza Verde se declaró en oposición al mandato presidencial del entonces primer mandatario Iván Duque. Pese a que esa colectividad difirió en la mayoría de proyectos del presidente del Centro Democrático, el hermano y los sobrinos del hoy presidente del Senado tuvieron cargos en ese gobierno.

Por ejemplo, Darío Alberto Name Vásquez llegó a trabajar en esa administración como consejero provisional de Relaciones Exteriores en Cuba. La llegada de su familiar al gobierno Duque le causó duras críticas. Sin embargo, el congresista verde no se pronunció al respecto.

Familiares de Iván Name que trabajaron con Duque y ahora con Petro. @Infopresidencia/Twitter

Uno de sus sobrinos, Fahid Name Gómez, se ganó casi 1.500 millones como abogado en entidades del gobierno, como la Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Industria y Comercio, Secretaría Distrital de Gobierno y la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca.

Así mismo, otro de sus sobrinos, César Rodrigo Nigrinis Name, trabaja en el actual gobierno de Gustavo Petro en la Agencia Nacional de Minería (ANM), por 58 millones de pesos, donde se desempeña como fotógrafo y editor de video.

Los “mierdazos” con micrófono abierto

Las sesiones virtuales que desarrolló el Congreso durante la pandemia de covid-19 le causaron varias salidas en falso a múltiples congresistas. Uno de ellos fue el de hoy reemplazo de Alexander López en el cargo más importante del Senado colombiano.

En abril del 2021, mientras el entonces secretario de esa corporación, Gregorio Eljach, llamaba a sus colegas senadores para una votación, se le escuchó a Iván Name lanzar improperios contra los militantes de lo que llamó la “izquierda radical” y los “uribistas”.

“Cacorros. La extrema izquierda es una mierda, como todos los de la extrema derecha. Los uribistas son otra mierda”, dijo Name, quien no se percató que tenía el micrófono abierto.

Varios de sus compañeros de plenaria le pidieron que cerrara el micrófono. Este hizo caso omiso y siguió con sus críticas. “Nosotros, en la mitad, casi mierda también porque no hay nada ahí”.

Iván Name dijo que “la extrema izquierda es una mierda"

Negó estar pasado de tragos

Luego de que en redes sociales y medios de comunicación viralizaron las anteriores declaraciones, Iván Name fue acusado de estar borracho durante la mencionada sesión legislativa. El entonces congresista del partido del girasol se pronunció dos días después del escándalo y aseguró no haber consumido licor, como lo acusaron sus detractores.

“Para nada estaba embriagado o alicorado, no sé por qué algunos colegas se pudieron sentir aludidos. La verdad no me referí a ninguno en particular porque a todos los respeto y tal vez fue un comentario jocoso que quisieron hacer”, declaró Name en ese momento.

Iván Name, presidente del Senado de Colombia, negó estar borracho tras lanzar insultos a los de izquierda y a los uribistas. Twitter @IvanNameVasquez

Quería condecorar a señalado testaferro de las Farc

En el 2018, la Fiscalía General de la Nación tuvo que aclarar que el hoy senador José David Name, del Partido de La U, que es primo del nuevo presidente del Senado, no había sido el que buscaba condecorar a Mauricio Parra Rodríguez, presunto testaferro de las Farc y señalado de planear el homicidio del empresario Jhonny Alonso Orjuela, dueño de los Surtifruver de la Sabana.

Iván Name intentó, sin éxito, darle un reconocimiento a Parra Rodríguez en el Congreso. Eso no se logró, pero sí desató un escándalo en Colombia. José David Name fue mencionado por error durante la imputación de cargos contra el aparente homicida. Luego, el ente acusador rectificó y aclaró que se referían a Iván Name Vásquez, senador de la Alianza Verde.

Jhonny Alonso Orjuela, fallecido empresario: ¿qué tiene que ver con Iván Name?

Parra fue acusado de entregar 50 millones y dar las armas con las que los sicarios ultimaron a tiros al empresario de Surtifruver. Iván Name negó haber promovido esa condecoración.

“A ese señor no lo conozco, nunca he estado por allá (refiriéndose a Pitalito, donde mataron a Orjuela) y jamás promoví que lo condecoraran o que reconocieran su trabajo”, dijo el senador Name.

Negó conflicto de intereses

La familia del senador Name es una de las más poderosas del sector inmobiliario en Colombia. El portal Cuestión Pública encontró que el congresista y sus allegados tienen una compañía llamada San Leonidas SCS. El congresista promovió un proyecto de ley ordinario que beneficiaría a los empresarios de ese rubro en el impuesto predial y el avalúo catastral. Aunque Name es el autor de esa iniciativa, en el 2018 negó haberlo propuesto para beneficiar a su empresa familiar.

“La verdad es que el proyecto mío no va dirigido a la actividad inmobiliaria sino al marco tributario del impuesto predial, entonces no me inhabilita absolutamente para nada”, dijo Name al mencionado portal.

El proyecto de ley del Predial y Avalúo catastral radicado el año pasado (23/8/2017) ya fue APROBADO y pronto será una ley de la República que ayudará a la reducción del cobro del Predial beneficiando a ¡TODOS LOS COLOMBIANOS!#Verde100 pic.twitter.com/Q0WQueEE6y — Iván Name Vásquez Senado 🌻7️⃣ (@IvanNameVasquez) March 3, 2018

Los familiares del hoy dirigente del Legislativo colombiano también trabajan en el Congreso siendo asesores en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de varios congresistas, en diferentes bancadas.