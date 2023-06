Estas son las ciudades que registran más víctimas por accidentes de tránsito en Colombia

En 2022 perdieron la vida 8.320 personas en siniestros viales

De acuerdo con el líder de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía, coronel Ángel Alexander Galvis Ballén, en 2023 se han registrado más de 2.000 personas muertas en accidentes de tránsito, y más de 13.000 ciudadanos terminaron con lesiones tras estar implicados en siniestros viales, los cuales en su mayoría son el resultado de comportamientos imprudentes al manejar

Te puede interesar: Cámara de Representantes pone sobre rieles el proyecto de la ley ferroviaria

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte publicaron un informe que detalla cuáles son las ciudades de Colombia con mayor índice muertes por accidentalidad del país, que ha generado sorpresa, ya que no aparecen Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, que tienen más población.

El informe toma en cuenta los accidentes de tránsito desde enero hasta mayo de 2023, y es liderado por Yopal, con 33 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que muestra un incremento de 47,6% de muertes respecto a 2022.

Te puede interesar: Se acabó el plazo: qué pasa si no alcanza a renovar su licencia de conducción este martes en Colombia

Debido al número de siniestros en Yopal, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte se han unido para hacer una intervención territorial allí, esto con el objetivo de mitigar la accidentalidad en la capital de Casanare con medidas que serán luego aplicadas en las demás ciudades.

“Las intervenciones en Yopal se realizarán del 20 al 23 de junio e incorporan estricto control, seguimiento y fortalecimiento de procesos territoriales en donde se articula la pedagogía y la vigilancia, enfocado en los principales factores de riesgo”, detalla el informe.

Accidente en la vía Sogamoso-Yopal dejó tres muertos y 20 personas heridas. (Redes sociales)

Para Lina Huari, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las cifras registradas en Yopal han hecho que sea necesaria la intervención de las autoridades, afirmando que la pedagogía y los puestos de control son necesarios para disminuir el número de accidentes de tránsito que pasan allí.

Te puede interesar: Estas son las 10 ciudades donde hay más muertes en siniestros viales en Colombia

“Ante un panorama tan difícil de siniestralidad en la ciudad de Yopal, se hace necesario implementar acciones de impacto inmediato, que además de hacer pedagogía, lleven control constante y procesos sancionatorios que persuadan efectivamente a los ciudadanos de cometer infracciones y frenar este fenómeno en el corto, mediano y largo plazo”.

Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, afirmó que el Gobierno busca cuidar a los colombianos en las vías, razón por la que se implementarán estrategias para disminuir el número de víctimas en siniestros viales.

“Velamos por la movilidad y seguridad vial de los colombianos y las colombianas, por eso, estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”.

Las ciudades con más muertes por accidentes de tránsito en Colombia

El informe presentado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial detalla las ciudades en Colombia en las que más se han registrado fallecidos producto de accidentes de tránsito durante los primeros cinco meses de 2023, frente a una tasa por cada 100.000 habitantes:

Yopal: (33)

San Andrés (30,6)

Mocoa (29,7)

Puerto Carreño (24,0)

Villavicencio (23,6)

Riohacha (22,4)

San José del Guaviare (22,3)

Armenia (21,8)

Popayán (21,2)

Montería (19,5)

Para la Dirección de Tránsito y Transporte, los accidentes de tránsito son un problema que no se ha podido solucionar, ya que en 2022 perdieron la vida 8.320 personas en siniestros viales; teniendo a los motociclistas como los más afectados, puesto que en los últimos 15 meses han muerto 3.750.