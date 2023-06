El riesgo al que se expone la reforma laboral de Gustavo Petro si vuelve a ser presentada

El proyecto de reforma laboral no alcanzó a ser debatido en plenaria de la Cámara de Representantes. Colprensa.

El Artículo 190 de la Ley 5 de 1992, la cual estableció el reglamento del Congreso de la República, explica cómo es el tránsito de legislatura de la corporación.

En este se apunta que “los proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que no hubieren completado su trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la siguiente en el estado en que se encontraren”. Además, que “ningún proyecto será considerado en más de dos legislaturas”.

Así las cosas, con dicho artículo se deja claro que un proyecto que no tuvo primer debate en un periodo legislativo se “hunde” y no puede seguir trámite, sino que debe ser presentado de nuevo.

Artículo 190 de la Ley 5 de 1992.

Pese a esto, el Pacto Histórico se aferra a que el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, el cual quedó archivado al no tener primer debate en la plenaria de la Cámara de Representantes por no haber quorum, siga su trámite en el próximo periodo legislativo.

Así lo dejó entrever la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la iniciativa petrista, tras conocerse la mala noticia para el trámite de esta.

Sin embargo, el mismo Petro, por medio de Twitter, dio a entender que el hundimiento del proyecto de ley es un hecho.

El incierto destino de reforma laboral

Al respecto, sobre si puede seguir el trámite o no, Infobae Colombia consultó al profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana Óscar Coy quien aseguró que el proyecto sí se podría presentar en la próxima legislatura, pero depende de lo que suceda con el actual, porque esto ya tiene un trámite, el cual es el de archivo.

Explicó que si se archiva la reforma laboral, el Gobierno nacional no podría presentarla de nuevo con los mismos puntos y letras, redacción y sentido con la que se presentó en este periodo legislativo que finalizó.

“Sería necesario hacerle unos ajustes de forma y de fondo para presentar un texto diferente en la nueva legislatura que empieza a partir del 20 de julio, esto por disposición de la Ley 5 que estipula que el proyecto, una vez archivado, si se deja archivar, no puede volverse a radicar en el mismo sentido, forma, método y proporción que el que se archivó”, aclaró.

Anotó que la segunda opción del Gobierno, antes de que se formalice este archivo del proyecto, es que lo retire y después del 20 de julio proceda a presentar exactamente el mismo proyecto, que es lo que en apariencia ocurriría en las próximas horas.

“Aparentemente y, de acuerdo a la información vista, el presidente ya lo da por hundido. El mismo Congreso de la República, algunos representantes, incluido Agmeth Escaf, lo dan por hundido, pero en efecto es un argumento que se tiene ahí y es que, como la semana pasada se aprobó la ponencia a discutirse, hay un sesgo o una especie de hueco en la Ley 5 que permite inferir que el proyecto sí tuvo una discusión, discusión en la cual se archivaron los demás proyectos, se discutieron los impedimentos y se aprobó lo que era la ponencia del proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno por medio de María Fernanda Carrascal”, subrayó Coy.

El experto calificó como “sofisma” lo argumentado por el Pacto Histórico, de que el proyecto sí se discutió y que, por ende, el Gobierno nacional puede decretarlo dentro del periodo legislativo extraordinario, lo cual podría salir en las próximas horas.

Los gremios siempre advirtieron que el proyecto de reforma laboral, tal como está, no generaría empleo y tampoco impactaría la informalidad.

Inconstitucionalidad sobreviniente

No obstante, advirtió que no es tan fácil, porque la misma Ley 5 establece que para que un proyecto no se hunda, por el cambio de legislatura, tiene que haberse discutido y aprobado en primer debate, en este caso en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, cosa que no pasó.

Sobre esto, dijo que el Gobierno podría incurrir en una inconstitucionalidad sobreviniente que, según la Corte Constitucional, ocurre cuando se produce una modificación de las normas constitucionales o de las normas que integran el bloque de constitucionalidad.

“No se discutió ni se aprobó, ya que solo se dijo que era la ponencia del Gobierno nacional la que se iba a discutir, razón por la cual, esto implicaría una inconstitucionalidad sobreviniente sobre todo el proyecto en material legal y en realidad es altamente riesgoso meter este proyecto a extras, solo para que pase un primer filtro en la comisión y se termine por hundir”, advirtió.

Para él, no es una opción muy probable, pero en efecto son muchas voces las que lo reiteran desde la semana pasada, cuando se hizo la “jugadita” política con el congresista Jorge Quevedo, del Partido Conservador, quien entró al recinto de discusión para que hubiera quorum y tener la aprobación.

“En realidad, el Gobierno hoy, ya con golpes de pecho y, siendo muy sensatos, no está dispuesto a arriesgar una inconstitucionalidad sobreviniente sobre un proyecto tan vital e importante para este cuatrienio”, puntualizó el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de La Sabana.