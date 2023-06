Rafael Novoa sufrió una fractura y terminó en el hospital: “Ojalá no sea grave”

El actor explicó que sufrió una dura caída que afectó un hueso de su pie (@losetodocol/Instagram)

Considerado como uno de los grandes galanes de la televisión colombiana durante casi tres décadas, Rafael Novoa es uno de los actores más queridos por los televidentes. Además de su belleza, su talento interpretativo se ha puesto a prueba en más de una ocasión.

Te puede interesar: No se aguantó la emoción y lloró: así fue el momento que vivió ‘Quico’ en Bogotá junto a un fan

Producciones como Las Juanas, Pura Sangre, A Corazón Abierto o Bloque de Búsqueda lo consagraron en el medio y le han ganado un importante seguimiento en las redes sociales, incluso por rumores como el que circuló meses atrás sobre una separación de Adriana Tarud, mismos que fueron desmentidos.

Aunque su última producción en televisión nacional data de 2016, durante su participación en Sala de Urgencias, Novoa se ha mantenido activo tanto en el extranjero como en las plataformas de streaming. Un ejemplo de esto último está en su participación en La Templanza, original de Prime Video.

Te puede interesar: Cada cuánto conviene lavar la pijama y por qué

De este modo, el bogotano de 51 años se mantiene vigente y en el recuerdo de sus seguidores. Sin embargo, les generó un gran susto cuando apareció en un video de sus redes sociales en una clínica, pero no actuando como en sus días interpretando al doctor Diego Romero, sino como paciente y mostrando una radiografía en la que se le había detectado una fractura.

“Me he lastimado el pie y no sé por qué, ni qué fue exactamente lo que me pasó (...) ojalá no sea nada grave”, contó Novoa a sus seguidores en sus historias de Instagram, mismas que fueron rescatadas por el equipo del programa de farándula Lo Sé Todo. El artista mostró el proceso mientras esperaba para ser atendido en una clínica de la capital del país. Tras hacerse la respectiva radiografía para saber con exactitud qué había sucedido, el resultado arrojó una fractura en el metatarsiano, por lo que lo tuvieron que enyesar su pierna izquierda. Al respecto, Novoa manifestó que “una mala caída” fue la responsable del daño.

Te puede interesar: Ojo a esto, hijos de Shakira coincidirían con Clara Chía en un importante evento para Piqué

Por fortuna para él, no hizo falta que fuera internado en el centro médico, y ahora se está recuperando en su casa rodeado de sus familiares.

Rafael Novoa reapareció junto a Adriana Tarud luego de rumores de separación

Precisamente en el programa de chismes del Canal Uno, se difundió desde hace varios meses información en la que se señalaban problemas en el matrimonio conformado por Novoa y la modelo y reina de belleza Adriana Tarud, recordada por su coronación como Señorita Colombia en el 2004.

Debido a que la pareja no se pronunció al respecto, los curiosos se centraron en seguir las publicaciones en redes sociales. Allí se evidenció que su actividad en las plataformas digitales se redujo, lo que incrementó los rumores de una ruptura. En una entrevista con Infobae Colombia durante noviembre de 2022 con motivo de su participación en la película navideña Deliciosa Navidad, se refirió a este tema en un momento donde ya era perceptible el descenso en su uso de redes sociales:

“¿Quién se separó? No sé de qué me hablas. Además, creo que por más figura pública que seas la ropa sucia se lava en casa. No comparto esa exposición, pase lo que pase en cualquier tipo de relación, sobre todo porque hay niños de por medio; entonces son cosas que se resuelven entre los implicados, ya el que quiera dar bombo y platillo de su intimidad que lo haga”

Sin embargo, en el mes de abril los rumores fueron desmentidos cuando se volvió a ver a toda la familia junta en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Adriana Tarud. Allí, el matrimonio apareció en una emotiva foto familiar en la que celebran los diez años de su hija, Alana, y en la que quedó claro para los seguidores de ambas celebridades que las cosas entre Novoa y Tarud estarían perfectamente bien.