ELN liberó al que sería el secuestrado más viejo del mundo: la historia del ganadero que ha estado tres veces cautivo

Liberación de Heriberto Urbina Lacouture

Heriberto Urbina Lacouture ha tenido que vivir la pesadilla del secuestro como una realidad recurrente a lo largo de su vida. El pasado 6 de junio recobró su libertad por tercera vez de una retención ilegal de más de un mes, la cual lo habría convertido en la víctima más anciana de ese delito de lesa humanidad.

Urbina cumplió 86 años en febrero de 2023, pero en lugar de vivir su vejez en paz, dos meses después volvió a ser víctima de la violencia. Cuando se desplazaba en su camioneta fue abordado por un grupo armado que lo retuvo a la altura de Curumaní, Cesar, el pasado 24 de abril.

Según testimonios de personas que presenciaron el hecho, hombres fuertemente armados lograron hacer subir a un vehículo a Urbina Lacouture para finalmente perderse en el camino. “Lo que comentan es que él se baja de la camioneta a saludar a una persona conocida que se encontraba en un vehículo particular. En ese momento, bajan a una mujer y lo obligan a abordar el carro”, señaló un testigo de lo ocurrido.

Las autoridades emprendieron la búsqueda del empresario desde ese mismo día y ofrecieron 50 millones de pesos por información que permitiera su rescate. Pero lo único que ubicaron, dos días después, fue la camioneta del ganadero, la cual estaba incinerada en la vía a El Tigre, por la que habrían tomado los secuestradores hacia Catatumbo, en Norte de Santander.

Hallan camioneta en la que secuestraron a ganadero en el Cesar

Urbina fue secuestrado por primera vez en los años ochenta y, como recuerda su amigo y presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en una segunda ocasión, en 1997, por segunda vez fue secuestrado por el Frente Camilo Torres del del Ejército de Liberación Nacional.

En la tercera ocasión, en 2023, ni la familia ni las autoridades tenían información del grupo armado que lo había retenido. Pero tenían mayor preocupación por su vida, pues esta ocasión era especial. Debía tomar medicamentos de manera estricta para atender su condición de salud, que se había visto deteriorada incluso días antes cuando se había descompensado en su casa.

Durante el cautiverio, la familia recibió videos como prueba de supervivencia en los que manifestaba estar en buen estado y recibir la medicación correspondiente. Pero no fueron momentos fáciles, según dijo su hijo a Semana, había momentos en los que pensaba que encontraría la muerte en las selvas del nororiente colombiano porque había días en los que no podía ni siquiera pararse; se cayó por un barranco y ya no tenía edad para afrontar la situación.

“Llegó un momento donde pensó que definitivamente no iba a salir del secuestro. Al principio, las condiciones fueron muy duras, muy difíciles. Parece que al principio hubo algo de maltrato”, contó el hijo de Urbina Lacouture. Mientras tanto, la familia afrontaba la zozobra, las amenazas y las duras llamadas de extorsión por su liberación.

Todo concluyó el 6 de junio, casi mes y medio después de estar en cautiverio, ad portas de que termine el tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y el ELN. Una misión humanitaria, conformada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, logró su liberación.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, logramos la liberación de 5 personas que estaban en poder del ELN.

“El ciudadano colombiano, de 86 años y quien llevaba cerca de mes y medio en poder de sus captores, pudo haber sido la persona con mayor edad en cautiverio en el mundo, lo que a todas luces se constituyó en una clara violación a sus derechos y una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario”, informó la Defensoría.

“Saludamos con complacencia el regreso a la libertad del señor Urbina y el hecho de que pueda retornar al seno de su hogar, sano y salvo, luego de que fuera entregado a la misión humanitaria en la región del Catatumbo”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.