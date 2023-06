Gustavo Bolívar confesó su razón sobre por qué desestimó lanzarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá

Gustavo Bolívar aseguró que si aspirará a la Alcaldía de Bogotá, siempre y cuando logre cuadrar sus cuentas. Colprensa

Segundos después de que el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar dijera en los micrófonos de Caracol Radio que él cree que los recursos para la campaña a la presidencia de Gustavo Petro son transparentes, anunció que no será candidato a la alcaldía de Bogotá.

Te puede interesar: Juan Daniel Oviedo sería el alcalde de Bogotá si las elecciones fueran ahora, asegura encuesta de Invamer

“Yo soy sobre esa línea de querer más bien aportarle a la construcción de la Colombia Humana el año entrante que ya se me quita la inhabilidad. Yo estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el primero de enero del próximo año. Si puedo le ayudaré al gobierno y yo estoy más interesado en eso hoy”, advirtió a este respecto Gustavo Bolívar, quien no obstante refirió que sobre él se están ejerciendo muchas presiones para que lance su candidatura tras la conquista del Palacio Liévano.

Y no es para menos: en la última medición del voto de intención de voto que hizo la encuestadora Invamer el pasado 2 de junio, el exsenador y uno de los más fieles alfiles del presidente Petro es el segundo candidato en intención de voto, luego del economista y ex director del Dane Juan Daniel Oviedo, que obtendría el 31% de intención de voto, frente al 18% del exsenador Gustavo Bolívar. En esa encuesta, Carlos Fernando Galán ocupa el tercer lugar, con poco más de 16 puntos porcentuales.

Te puede interesar: Cuatro concejales de la Alianza Verde aspiran a la Alcaldía de Bogotá: así van a definir si uno de ellos será el candidato

“Obviamente tengo una presión muy grande por parte del partido, del Pacto Histórico, para que vaya como precandidato a la Alcaldía de Bogotá, pero yo hoy no tengo ni los ánimos ni las condiciones. Puede que pase algo extraordinario; puede que me pongan un pie en la candidatura y tenga que aceptar, pero hoy no tengo el ánimo para ser candidato”, puntualizó el exsenador Bolívar, quien añadió que el viernes de esta semana hará público su pronunciamiento oficial a este respecto.

Con relación a las condiciones se refirió a que ya tiene dos contratos andando y no está seguro de que sus nuevos jefes sean a la vez escritor y candidato a la Alcaldía de Bogotá, uno con RCN y el otro con Telemundo. Y volvió a referirse al bajo ingreso que le representaría devengar el sueldo de alcalde, que está por los $38 millones de pesos.

Te puede interesar: Movida tuitera de los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá: entre reproches y apoyo al Gobierno Petro

“Esto lo he ventilado varias veces, pero mi paso de cinco años por la política me dejó un hueco financiero que, tengo que decirlo, ya estoy muy cerca de cubrir. Para estarme cuatro años en la Alcaldía, que son cuatro años por cárcel, de domingo a domingo las 24 horas, necesito una base financiera para poder pagar mis impuestos de esos cuatro años y que no me los paga el sueldo. Ni cerquita. Yo tengo gastos financieros y gastos tributarios cinco veces más altos de lo que devenga un alcalde”, advirtió a este respecto el exsenador Bolívar quien dijo que esta cuadrando ese tema, quien no dejó la puerta cerrada definitivamente.

“Por dentro tengo ese conflicto y ese pesar de asumir esto con responsabilidad y decirles el viernes que no, es una posibilidad muy grande. Pero sí quisiera. ¿Quién no quisiera servirle a la gente de la manera como lo hacemos nosotros sin ningún interés de nada?”, concluyó a los micrófonos de Caracol Radio el exsenador, quien cerró diciendo que no tiene ninguna expectativa frente a lo que el gobierno pueda darle o dejarle de dar, garantizando que con él no pasará lo mismo que pasó con Armando Benedetti. “Yo ya tengo mi vida resuelta”.