“Renuncie”, “¡Qué porquería!”: fuertes reacciones a los audios de Armando Benedetti

Los supuestos audios en los que se escucha aparentemente al ex embajador de Venezuela, Armando Benedetti, hablando con quien sería Laura Sarabia ―ex jefa de gabinete del Gobierno nacional― revelados en la noche del domingo 4 de junio por la revista Semana han causado un sinfín de reacciones, toda vez que contienen graves afirmaciones acerca de la campaña de Gustavo Petro.

Aunque solo se escucha hablar a Benedetti, parece que se tratan de llamadas hechas a Sarabia en las que se habla, entre otras cosas, de un aporte irregular de 15.000 millones de pesos. En su cuenta de Twitter, el ex embajador asegura que los audios son “manipulados” y le pide excusas al mandatario nacional y a la exjefa de gabinete.

“Los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que, NO viene de mi parte”, trinó el excongresista.

El exembajador Armando Benedetti expuso que, "los audios de la Revista Semana, han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia". Twitter/@AABenedetti.

Uno de los primeros en reaccionar a la revelación del medio mencionado fue el ex candidato presidencial y rival de Petro en elecciones Enrique Gómez, que señaló la importancia de que Benedetti aclare del dinero en el que se refiere a su presunta conversación telefónica con Sarabia. “Ya que se supo, que se sepa completo. ¿A qué dinero se refiere Benedetti? ¿Tiene que ver el Pacto de la Picota?”, escribió Gómez.

Por otra parte, el también ex candidato presidencial Federico Gutiérrez le pidió al jefe de Estado que renuncie a su cargo y aseguró que el Gobierno es ilegítimo porque el entonces candidato del Pacto Histórico se robó las elecciones. “Presidente Petro, RENUNCIE. Ustedes se ROBARON las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber. Su gobierno es ILEGÍTIMO”, trinó.

También se pronunció la senadora María Fernanda Cabal, que afirmó que lo dicho por Benedetti “deslegitima” al Gobierno nacional. “Como congresista estoy convencida que NO podemos, la rama legislativa, seguir en debates de reformas de un gobierno gravemente cuestionado y deslegitimado ante afirmaciones de Armando Benedetti”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lo propio hizo el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, fuerte contradictor de Petro, que sugirió que en la costa Atlántica habría ocurrido una presunta compra de votos en favor del presidente durante su campaña. “Yo había oído de gente seria que en Atlántico parecía brotar plata de la tierra para la compra de votos para Petro. Ahora Benedetti da pistas de donde salió la plata. ¡Qué porquería! ¡Y Petro siempre posaba de líder anti corrupción! Ahora veremos cómo pagan esos aportes”, trinó.

De igual manera lo hizo la representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao, que apoyó la campaña presidencial de Petro. “Imposible con esta cantidad de escándalos mantener la tranquilidad y la salud mental. Como ser humano y mujer, y como política, me siento muy afectada. Lamento no poderlo disimular siempre ante todos ustedes, aunque lo intentaré. Me duele mucho mi patria”, escribió.

Jota Pe Hernández fue otro de los que no dejó pasar el escándalo de agache, y le respondió directamente a Armando Benedetti llamándolo sin vergüenza. “¿Audios Manipulados? Aquí usted y todos los que menciona en ese audio darán explicaciones a la Fiscalía, CNE y a la Corte, o abren investigación de oficio o yo mismo solicito que lo hagan! ¡El país merece la verdad sobre esa comparación con el proceso 8 mil que usted hace, sin vergüenza!”, trinó.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico recordada por haberle puesto la banda presidencial a Petro entre lágrimas durante su posesión, reflexionó acerca del proyecto político al que pertenece.

“El proyecto político del cambio nos ha costado décadas, generaciones y el sacrificio de miles de mujeres y hombres de las más altas calidades políticas y humanas como mi padre, nada tiene que ver con la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones. Los responsables deben asumir las consecuencias ante la ley. Proteger el corazón”, trinó la congresista.