Director de la Policía reveló que exdirectora de la Dijín no había sido consultada por las “chuzadas” hechas a exempleadas de Laura Sarabia

El director de la Policía Nacional (foto) pidió a la Fiscalía continuar con la investigación mientras que dentro de la institución también se adelantan las pesquisas para determinar quién ordenó realizar esas interceptaciones ilegales. Archivo.

En la tarde del lunes 5 de junio, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, se refirió a las interceptaciones ilegales hechas contra Marelbys Meza y otra exempleada de Laura Sarabia, y las investigaciones anunciadas por Fiscalía y Procuraduría.

Sobre esto, el alto mando policial dijo que, si bien en la Policía respetarán el debido proceso, aseguró que la directora saliente de la Dijín, coronel Olga Patricia Salazar, no tuvo conocimiento de esas interceptaciones y todo el trámite hecho para realizarlas.

“Yo hablé con ella —Salazar— y me manifestó que no había sido informada ni consultada, y que —incluso— había fortalecido los controles en las salas de interceptación; pero dejemos que la investigación avance y el país conozca qué pasó realmente”, manifestó el general Salamanca. Pese a ello, dijo que este caso no ocurrió a espaldas de nadie.

“No todo se hizo a espaldas de la Policía porque aquí cada uno responde por sus actuaciones, pero insisto: ante estos hechos, es la autoridad de la Fiscalía que debe establecer la investigación”, agregó Salamanca sobre las interceptaciones que, de acuerdo con el periodista Daniel Coronell, habrían sido ordenadas en un segundo momento por la Fiscalía.

Ahora, sobre el robo de dinero de la casa de Sarabia, Salamanca confesó que no tiene conocimiento sobre la supuesta recuperación de parte del monto sustraído. Al respecto, la vicefiscal General, Martha Mancera, dijo en rueda de prensa el jueves 1 de junio que será la investigada quien precise la cantidad exacta de dinero, pues Presidencia indicó que eran siete mil dólares, pero Armando Benedetti sostuvo días después que fueron 150 millones de pesos los hurtados de una maleta.

“Inicialmente, dijeron que era cuatro mil dólares, posterior en ampliación, siete mil; y hoy algunos medios de comunicación hablan de 150 millones —de pesos—. Por lo pronto, lo único que sabemos es que se perdió una suma de dinero en el apartamento de la señora Laura”, mencionó la funcionaria sobre la investigación que cursa contra Sarabia por presunto abuso de poder al someter a prueba de polígrafo a su antigua niñera, Marelbys Meza.

Bajo ese panorama, el director de la Policía reiteró que no tiene información relacionada con ese robo, pues justamente tanto Fiscalía como Procuraduría lideran las pesquisas correspondientes a ese caso. Eso sí, ratificó que el coronel Carlos Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar donde se llevó a cabo el polígrafo de Meza, no ha sido apartado de su cargo.

En días pasados, Cambio indicó que el anterior comandante del Distrito Uno de la Policía en Buga (Valle del Cauca) sería el primer llamado por la Fiscalía a declarar.

Previamente, la institución indicó que Feria Buitrago tiene bajo su mando a dos uniformados encargados del polígrafo y que generalmente esas pruebas se practican a agentes de esa institución o a integrantes de un esquema de seguridad; no a un civil y menos con relación a la comisión de un delito, como ocurrió con la exniñera de la funcionaria.

La orden de la Fiscalía de interceptar ilegalmente a las exempleadas de Laura Sarabia

En diálogo con el periodista Daniel Coronell, el investigador de la Dijín que fue llamado por la Fiscalía a rendir versión sobre las chuzadas contra Meza y otra exempleada de Laura Sarabia, dijo que su identidad puede ser descubierta debido a lo mencionado por el fiscal Barbosa en la rueda de prensa llevada a cabo el jueves 1 de junio.

Sumado a eso, reconoció que sí solicitó interceptar dos líneas telefónicas correspondientes a las extrabajadoras de Sarabia tras una conversación con una fuente humana del Clan del Golfo. Sin embargo, dijo que esa orden de intervenir aquellos números no provino de superiores de esa dirección y que la Fiscalía General tiene conocimiento de esa fuente.

Pese a eso, desde enero no tiene contacto con ese sujeto, por lo cual advirtió que posiblemente esté desaparecido o muerto.