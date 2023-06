Benedetti se defendió ante los audios filtrados: “Es claro que hay una campaña para desprestigiarme”

Armando Benedetti aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra luego de los audios filtrados. Colprensa

Ante las denuncias en su contra, producto de los audios filtrados y conocidos en la noche del domingo 4 de junio, Armando Benedetti salió a defenderse y dijo que todas las acciones legales instauradas en su contra hacen parte de una supuesta campaña para desprestigiarlo.

En la tarde del lunes 5, Laura Sarabia anunció que iba a acudir a instancias legales para defenderse de los ataques “humillantes” que sufrió por parte del exembajador en Venezuela (y evidenciados en esa parte de la conversación conocida por Semana).

Sumado a eso, el exministro de Interior, Alfonso Prada, también dio a conocer que denunciará a Benedetti y, de paso, el CNE anunció en la mañana del mismo día la apertura de una indagación en su contra por irregularidades en la campaña del ahora presidente Gustavo Petro y el origen de los 15.000 millones de pesos mencionados por el otrora funcionario del Gobierno actual.

Ante esa seguidilla de hechos, Benedetti publicó en su cuenta de Twitter que “Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”. Vale mencionar que en los audios advirtió de posibles anomalías alrededor de la campaña del Pacto Histórico, en las cuales él intervino para que Petro llegara a la Presidencia.

“Laura, tú me conoces a mí, mira, el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, se escuchó en una parte de la conversación filtrada, al parecer, con Sarabia.

El exembajador de Colombia en Venezuela se refirió a las acciones legales en su contra tras la filtración de audios conocidos el domingo 4 de junio. Twitter (@AABenedetti)

En los 25 minutos de grabaciones filtradas y publicadas por el medio citado en la noche del domingo 4 de junio, Benedetti también se refirió con insultos y agresiones a Laura Sarabia, que trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador del Partido de la U, que se disculpó con Petro y la exfuncionaria, y hasta aseveró que los audios fueron “manipulados” por esa revista

Sobre esto, la exjefa de Gabinete anunció a través de su abogado que acudirá a instancias legales para defenderse de los “ataques humillantes” del otrora congresista.

“(...) Verdad Laura, es que la vaina, hijue#$%&, me están mamando gallo. En serio, Laura, en serio, bájale a la mamadera de gallo... No respondo. Una vez que dispare, hijue#$%&, nos ahogamos todos. No me jodas más, busca una hijue#$%& solución, es que yo no te estoy diciendo que me la busques ya; perdón, que se haga ya. Tú me puedes decir ‘deme 10 días para tal cosa o deme 25.000 días o un siglo‘. Pero esa maricada de que no se puede, no sé qué. O sea, no tienes plan de un culo (...) ¿Quieren ganar las putas elecciones? Hay que empezar ya”, expresó Benedetti en una parte de las conversaciones.

“Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenazada, y me dices cuándo culo quieres que esté allá en Bogotá y me dices cuándo culo quieres empezar a pelear, pero usted está allá es por mí, hijue#$%&, ¡Por mí!”dijo Benedetti a Sarabia en la conversación filtrada.

Por esto, Sarabia anunció a través del abogado Jorge Mario Gómez que se defenderá de los señalamientos “indignantes y humillantes” del exsenador a los cuales fue sometida en su condición como mujer. Incluso, dijo que la exfuncionaria antes de su salida advirtió de la existencia de posibles “acciones malintencionadas” de una persona que quería hacerle daño a la administración actual.

“Es importante aclarar que manifestó, desde el momento de su renuncia, que existían acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio”, indicó la defensa de Sarabia en su comunicado.

Por otro lado, reiteró su mensaje de apoyo al presidente de la República que, horas después de la publicación de los audios, dijo que Benedetti tendrá que explicar esas declaraciones ante el país y la Fiscalía.