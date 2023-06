Nicolás Petro y el mensaje de cumpleaños a Laura Ojeda: “Gracias por llegar a mi vida y darme la felicidad más grande”

El hijo mayor del presidente, en Instagram, le envió un mensaje de cumpleaños a su pareja, Laura Ojeda. Instagram.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, celebró el cumpleaños de su pareja y la madre de su primer hijo, Laura Ojeda.

Con dos publicaciones en sus historias de Instagram, el diputado del departamento de Atlántico agradeció a Ojeda por llegar a su vida y darle su felicidad más grande: Luka Petro Ojeda, el bebé que espera la pareja.

“Feliz cumpleaños mi amor, gracias por llegar a mi vida y darme la felicidad más grande: Luka”

Junto al mensaje, Petro Burgos hizo un collage con tres fotografías con Ojeda. En una se ve a la pareja junto a su mascota; en otra aparecen con gafas de sol. La última foto es una del 8 de mayo, en la que aparece el hijo mayor del presidente besando el vientre de su pareja. En su segunda historia de Instagram, Nicolás Petro Burgos aparece con Ojeda, a la que abraza y le toca el vientre, y la acompaña con cuatro emojis de corazones.

Estas fueron las publicaciones de Laura Ojeda y Nicolás Petro Burgos en la que celebran el cumpleaños de la nuera del presidente Gustavo Petro. Instagram.

Ojeda, también en sus historias de Instagram, republicó una de las de Petro Burgos, así como las de personas cercanas que también la felicitaron por su cumpleaños, y publicó otra en la que escribió: “Mis 30 con el amor de mi vida”.

En Instagram, Nicolás Petro Burgos ha registrado, con algunas fotos, el embarazo de Laura Ojeda. Instagram.

El 5 de mayo, Petro Burgos y Ojeda revelaron el sexo de su primer hijo, Luka Petro Ojeda, en una fiesta de la que publicaron un video también en Instagram:

“¿Niño o niña? 🍼💙💕👶 ¡Es un niño! Hijo, te esperamos con amor. LPO💙”, escribió Nicolás Petro en el reel

Nicolás Petro y Laura Ojeda revelaron sexo y nombre del bebé que esperan

El 15 de abril, Ojeda publicó un video en Instagram en el que mostró cuál fue la reacción de su pareja al enterarse del embarazo. En el clip se puede ver a un Nicolás Petro Burgos abriendo una bolsa de regalo que contenía la prueba de embarazo de Ojeda, el hijo del presidente le dice que ya presentía la noticia y abraza a su pareja, quien confirma en el video estar en shock por la noticia.

Así le contó Laura Ojeda a Nicolás Petro de su embarazo

La noticia del embarazo de Ojeda llegó justo en medio de la polémica que provocó la relación de Petro Burgos con la modelo, que era amiga de Day Vásquez, la exesposa del hijo mayor del presidente Petro, y que lo denunció por haberse apropiado de unos dineros que dos exnarcotraficantes le habrían entregado a Petro Burgos para la campaña presidencial de 2022.

Ante las interminables críticas y amenazas en su contra —que denunció—, la mujer no aguantó más y se desahogó en Twitter:

“Cada vez que publico algo de bebé empieza la amenazadera. Les aconsejo que mejor reflexionen sobre todas sus fallas y dejen de buscar culpables. Recuerden que quien arremete en contra de un inocente no tiene perdón de Dios”

Aunque la publicación, Ojeda no mencionó a nadie, los tuiteros se entregaron a las especulaciones diciendo que se trató de una nueva indirecta hacia Day Vásquez. No obstante, hay quienes consideran que estas palabras no van dirigidas a una sino a muchas personas.

“¿Será que podemos tomar en serio sus advertencias?, es muy peligroso que la estén amenazando”, “dejen de molestar tanto, ella no le habla a una persona en específico sino a todos los que la incomodan en redes” y “ella continúa con su vida, mientras muchos otros no tienen una y solo andan pendientes de lo que suceda con la suya”; son algunos de los comentarios que recibió.

Dejando de lado esto, y pasando al caso de Nicolás Petro Burgos y las denuncias que hizo Day Vásquez, el 31 de mayo el hijo mayor del presidente Petro denunció a Vásquez por una supuesta manipulación de pruebas correspondientes al caso que se adelanta en contra del hijo del presidente de la República por el delito lavado de activos. Por lo que la Fiscalía General de la Nación llamó a declarar a Vásquez por la presunta comisión de acceso abusivo a un sistema informático.