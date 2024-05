Corporación Libertad Cultural advirtió la “extinción” de los toros y denunció “persecución de animalistas”

La prohibición de las corridas de toros pasaría a convertirse en ley - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En la tarde del martes 7 de mayo, inició la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que busca prohibir la tauromaquia en Colombia, impulsado por la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández.

El debate se vio interrumpido por las manifestaciones a favor y en contra del proyecto de ley No. 219 de 2023 Cámara- 298 de 2023 Senado que, finalmente, por falta de cuórum, fue aplazado para el miércoles 8 de mayo, a la 1:00 p.m.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Al respecto, la Corporación Libertad Cultural, que está conformado por el sector taurino, corralejos, coleos, cabalgatas y galleros de Colombia, expresó su inconformismo con el proyecto, enfatizando en que se debe buscar la regulación, más no la prohibición, lo cual, la misma corporación ha impulsado un proyecto de ley con este objetivo:

“Es la respuesta a una persecución que hemos tenido los taurinos y todas las expresiones culturales de la ruralidad. El movimiento animalista empezó a crecer y a perseguirnos. En el momento en que Petro cerró la Plaza de Toros de Bogotá, nosotros montamos unas corridas de rebeldía, de protesta a las afueras de Bogotá y eso, obviamente, se politizó automáticamente. Desde entonces hemos estado luchando contra toda esta persecución”, explicó Gonzalo Sanz de Santamaría, director de la Corporación Libertad Cultural, en entrevista con El Espectador.

En la Plenaria de la Cámara de Representantes se dará el último debate para prohibir las corridas de toros en Colombia - crédito Colprensa

Sanz de Santamaría explicó que si se llega a aprobar el proyecto de ley que prohíbe la tauromaquia, son miles de empleos los que salen perjudicados, por ello, impulsan el proyecto de regulación de esta práctica, para ellos, cultural:

“Es mejor regular porque se salvaguardan miles y miles de empleos que se ponen en riesgo, directos e indirectos, y porque si se caen los toros, después en efecto dominó, van a ir uno por uno. Después de los toros van a ir por los gallos, por las corralejas, cabalgatas. A todos, de alguna u otra forma, nos han atacado. Lo único que les interesa es prohibir y acabar con todas estas actividades”, dijo al medio mencionado.

El director de la corporación aseguró que el sector ha sido perseguido de manera violenta, debido a su defensa por la tauromaquia: “Cuando se reabrió la Santamaría en 2017, muchas personas nos vimos afectadas por la violencia y agresión. Eso es persecución que se disfraza con palabras bonitas, supuestamente, a favor del animal”, complementó al medio citado y agregó que no ha habido consenso con el sector para llegar, de forma escalonada, a la erradicación de esta práctica:

“No han hablado con ninguno. Además, un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Han dejado entrever que van a hacer todo lo posible por no ayudarnos. No escuchan a las personas que se verían afectadas directamente”, añadió.

Para la Corporación Libertad Cultural, de no existir la tauromaquia, los toros no tendrían otra utilidad - crédito Colprensa

Sanz de Santamaría agregó que el proyecto tiene vacíos que podrían terminar perjudicando a los mismos animales, como por ejemplo, los beneficios tanto al toro como a los ganaderos: “lo que van a hacer al siguiente día es mandar sus toros al matadero”, puntualizó.

El líder de dicha corporación aseveró que los toros no tienen otra función que no sea “torearlos”, pues de no hacerlo, los llevaría a la extinción: “El toro de lidia no existiría si no hay corridas de toros. Para mí, se acabaría la raza más linda, impetuosa y poderosa de todos los bovinos. Entonces, la opción es: torearlos o extinguirlos, porque de resto no sirven para nada más”, y por último, negó que se trate de una práctica de élites: “Es un sitio en donde las clases sociales conviven, comparten, se ponen de acuerdo. No hay peleas, no hay muertos”.