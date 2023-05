Catalina Ortiz respondió a quienes aseguran que ataque machista fue un montaje: “Soy una víctima de una agresión y ahora se cuestiona”

La candidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz fue víctima de un ataque machista cuando hacía campaña en una calle de la capital vallecaucana.

El 29 de mayo se viralizó en redes sociales el acto de intolerancia y agresión de un sujeto a la precandidata a la alcaldía de Cali Catalina Ortiz. Como se observa en el video, la política se encontraba repartiendo volantes y explicando sus propuestas en un semáforo, cuando de repente llega una camioneta y el conductor comienza a agredirla verbalmente y no pasa mucho tiempo, cuando saca una botella de agua y se la lanza al rostro.

Pese a que muchos usuarios condenaron el hecho machista y señalaron que este tipo de actitudes no deberían darse en ningún espacio, algunos internautas, aseguraron que consideraban que se trataba de un montaje para ganar puntos en su campaña electoral y volverse tendencia, es por eso que la misma Ortiz habló en la mañana de este 30 de mayo en medio nacionales y señaló su molestia por las acusaciones de algunos ciudadanos en redes.

“No sé qué pensar con lo del video de Catalina Ortiz. La cuenta de twitter que lo publicó no daba likes desde julio de 2022, luego a comienzos de este mes le da “me gusta” a 4 trinos de Catalina y desde ayer se ha dedicado a dar likes a diestra y siniestra”; “¿Por qué tildan y señalan despectivamente de “machito” a todo el que le parece montado el video de Catalina Ortíz? Tenemos derecho a dudar y más si lo justificamos. El video no prueba sino pone a dudar. Señalar y pretender imponer una lectura del asunto es violencia. ¿No?”; “Lo de Catalina Ortíz me pareció muy actuado sinceramente...”, son algunos de los comentarios que han compartido los internautas en redes.

Tras hacerse polémica por el asunto, la aspirante a la alcaldía de la capital valluna aseguró que no haría un montaje de este tipo y que lo que vivió fue real, aunque se siente un poco sorprendida con las acusaciones en redes:

“Soy una víctima de una agresión y ahora se cuestiona, es el porqué de mi reacción, qué muestre más pruebas, es sorprendente”, dijo en entrevista con El Tiempo y agregó en entrevista con Blu radio, que la situación se salió de control cuando tras recibir los insultos, ella le respondió al agresor: “Yo le dije que estaba loco porque estaba gritándome un montón de cosas y cuando le dije eso me dijo que si esa era mi respuesta y ahí fue que me tiró ese líquido, que era agua afortunadamente”.

En la entrevista con ambos medios colombianos, la política aseguró que su risa fue una reacción en medio del sock, pues nunca imaginó que le pasaría algo así y puntualizó que ese es un motivo por el que las mujeres que son víctimas de agresión deciden quedarse calladas, pues la misma sociedad las trata de mentirosas o las revictimizan:

“Por eso es que las mujeres no denuncian. Ahora yo tengo que salir a explicar porqué el video se corta donde se corta, que porqué el audio era bueno; yo no se. A mí me pasó eso que se ve ahí. Los que están en calle saben cómo es, este tipo de cosas pasan, a uno le dicen cosas desagradables”, enfatizo en el espacio radial.

Finalmente, hay que resaltar que en el video quedo evidenciado que la agresión se debe al género de Catalina Ortiz, pues el sujeto del que no se conoce su identidad le grito: “Vaya para la casa, mija. Lo que ha de hacer. Vaya para la casa...¿Esa es su respuesta al debate? ¡Vieja sinvergüenza! Ya no más, dejen de engañar a la gente. La mujer debe estar en la casa, necesita mano fuerte pa’ que la gobiernen...”