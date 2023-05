Karol G aceptó que podría dejar de lado el reguetón: “No tengo miedo con experimentar”

Karol G/Instagram

Karol G ha sabido hacerse un exitoso nombre en la industria de la música urbana. La reguetonera paisa es la más popular en este momento en todo el mundo y su más reciente álbum, ‘Mañana será bonito’, fue un éxito rotundo. Aunque su carrera musical tiene toda su base en el reguetón, la intérprete de ‘Ay Dios mío’ ha demostrado su interés por incursionar en otros géneros. De hecho, hits como ‘200 copas’ tiene cierto sabor a corrido tumbado.

Ahora bien, sobre este gusto por experimentar en la música Karol G habló recientemente durante una entrevista con la famosa revista Elle: “El día de mañana, si una canción yo la estoy haciendo y me suena que es un tango, voy hacer un tango... No tengo miedo con experimentar”.

En la misma entrevista la cantante urbana habló de su admiración por Selena Quintanilla, pues después de ver la película biográfica ‘Selena’ (1997) protagonizada por Jennifer López: “Esa película me hizo creer que yo podía hacer algo grande en la música”.

Por otro lado, respecto de su portada en Elle, la también intérprete de ‘El barco’ había escrito en sus redes sociales: “Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias Elle USA por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto”.

Karol G en la portada de la revista Elle

Su portada en la mencionada revista, más las fotos que le sacaron últimamente en W Magazine llegan después de su polémica sesión fotográfica para GQ, medio que editó exageradamente las imágenes de la cantante distorsionando su cuerpo y rostro. Sobre este tema, la propia reguetonera publicó en su perfil de Instagram:

“No sé ni por dónde empezar este mensaje … se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Karol g se pronuncia sobre su portada en GQ

Karol G es la mamá, Ana del Castillo revela que le gustaría colaborar con la reguetonera paisa

Recientemente se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá los Premios Nuestra Tierra 2023 y se vieron desfilar por la alfombra a una buena cantidad de estrellas de la música, entre ellas Ana del Castillo. La cantante de vallenato llegó al evento con un vestido corto plateado con capota y de escote profundo, el cual combinó con tacones en el mismo tono. Con el carisma que siempre la ha caracterizado la intérprete de ‘Cuando Te Veo’ fue entrevistada por La Mega durante su paso por la alfombra, y entre los interrogantes que le plantearon figuró uno relacionado a con qué artista le gustaría realizar una colaboración musical. La cantante vallenata no se lo pensó dos veces para arrojar el nombre de una compatriota: Karol G.

“Ay que Karol G cantara conmigo, yo sería feliz, que esa mujer es una cosa loca ... porque reguetón + vallenato, Karol G es la mamá”, fueron sus palabras sobre el tema demostrando toda la admiración que siente por la cantante urbana.