Gema salió del “Desafío”, luego de sueño premonitorio, y anticipó los finalistas

Gema soñó que era la eliminada del Desafío, tal como paso (captura Desafío)

En el Capítulo 39 del Desafío The Box se llevó a cabo un Desafío a Muerte sin precedentes. Por primera vez en el programa cinco mujeres se enfrentaron en el Box Negro para quedarse con tan solo cuatro cupos del juego. Las sentenciadas eran todas las integrantes de Gamma y Daniela, de Alpha.

El motivo por el que esta situación especial sucedía en el programa se debía a el castigo que Gamma le impuso a la Flaca, luego de que fuera la responsable del gasto de más de 50 millones de pesos en los daños que causó en medio de una borrachera en El Cubo.

Sin embargo, a lo largo del ciclo de juego, con lo que no contó el equipo naranja es que tres chalecos más llegarían a sus otras integrantes (Gema, Mae y Guajira), así que las cuatro debían enfrentarse a Daniela, la primera concursante trans del Desafío que hace parte del equipo morado. Todo esto, en una intención de todas las participantes de tener un Desafío a Muerte entre las más fuertes del programa.

En el desarrollo de la prueba, Gema fue la participante que estuvo a unos segundos de quedarse con su cupo y que Daniela fuera la eliminada, pero una definición de la competidora de Alpha en el último segundo cambió radicalmente el final del episodio. Gema, del equipo Gamma, fue la eliminada de la competencia.

Fue la primera vez que cinco mujeres competían en el Box Negro (captura Desafío)

Horas antes del encuentro entre las cinco mujeres, Gema había hablado con Guajira de un sueño premonitorio que le había dado a entender que ella sería la eliminada esa noche. “Yo las veía a ustedes tres listas para la competencia en traje de baño y te preguntaba ‘¿dónde está mi traje de baño?’ y tú me mirabas y me decías ‘no, para ti ya no hay’”, recordó la mujer entre lágrimas y señaló que luego vio a su hermano mayor y a su madre que la recibían.

Gema es una artesana boyacense que a lo largo de la competencia se ha destacado entre sus compañeros por su conexión con la naturaleza, sus rituales y lectura de cartas que, sorprendentemente, han anticipado algunas cosas que pasan en la competencia. Según ella, su sueño era una clara señal de que iba a ser eliminada y algo que le causaba una profunda tristeza.

Sus compañeras trataron de darle ánimos para que no se mentalizara en eso e igualmente diera todo de sí en la competencia. En medio del juego, Gema, Flaca, Guajira y Daniela iban a la par, mientras que Mae quedó muy atrás de sus coequiperas. Pero como ha sucedido en otros Desafíos a Muerte, el juego se gana en los últimos momentos de definición que a más de uno le cuestan su cupo.

Mientras la Flaca y Guajira lograron salvar de primeras su cupo, Daniela y Gema fueron alcanzadas por Mae en el último punto de la prueba, que consistía en lanzar cuatro pesas de disco y conseguir que todas quedaran encajadas en una pequeña ranura. Aunque llegó al final, Mae fue la tercera en salvar su cupo sin fallar un solo tiro y todo quedó entre Gema y Daniela, hasta que a las dos solo les faltaba acomodar una pesa.

Gema no logró encajar todas las pesas en su base (captura Desafío)

Daniela lo logró segundos antes que Gema y aseguró su cupo en la competencia. Como su sueño lo había anticipado, la boyacense tuvo que dejar la competencia y antes de irse anticipó a quienes veía en la final del programa. “Sabía que iba a quedar con Daniela, sentía que era mi momento de partir”, cuando Andrea Serna le preguntó por los finalistas señaló que serían Sensei, Yan y Mateus, pero que sería el primero el que tendría su nombre en la copa; mientras que por las mujeres sólo señaló a Guajira, la Flaca y “quizás” a Cifuentes.

Además Gema aseguró sentirse “tranquila” y “ya no soy la misma, claramente, no sólo por mi aspecto físico, sino porque mi alma ha renacido, se ha enfrentado a miedos y frustraciones, pude sanar muchas cosas de mi niña interior porque en cada prueba la honré a ella y su sueño de llegar hasta acá. Tengo que partir porque el universo así lo quiere y porque sé que mi madre me necesita”.

Reconoció que a lo largo del juego no todos conectaron con su espiritualidad y su forma de ser. Así lo señaló Guajira, quien la conoció en Beta pero tuvieron diferencias, pero cuando se encontraron en Gamma se hicieron amigas. “Yo encontré a la misma Gemma y entendí que ella estaba ahí para enseñarme cosas, por eso llegué abierta a aprender de ella y ser su hermana”.