“Nadie busca tumbar Gobierno Petro, se están tumbando solos”: Diego Molano respondió a los cuestionamientos de Piedad Córdoba

“Nadie busca tumbar Gobierno Petro, se están tumbando solos”: Diego Molano antes los cuestionamientos de Piedad Córdoba

En la tarde del jueves 11 de mayo, el exministro de Defensa Diego Molano Aponte respondió a la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba dando explicaciones por un supuesto golpe de Estado que se estaría fraguando en contra del presidente Gustavo Petro Urrego.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario escribió: “Senadora ¿esa afirmación es parte de la campaña de odio y desinformación con la que buscan ganar las próximas elecciones?”

“Nadie busca tumbar Gobierno Petro, con su desgobierno e improvisación se están tumbando solos ¿Quieren ocultar asesinato de My Edison Gonzáles en Nte.Santander?”, añadió Molano en el trino.

Esta respuesta llegó ante el mensaje de la senadora Córdoba en sus redes sociales cuestionándolo: “Pienso que @Diego_Molano y @EEZapateiro deben explicar si ellos son parte del golpe de estado que se está fraguando. Su silencio también es una respuesta”.

“Nadie busca tumbar Gobierno Petro, se están tumbando solos”: Diego Molano antes los cuestionamientos de Piedad Córdoba. Twitter @Diego_Molano

La afirmación de la congresista del Pacto Histórico se dio luego de la polémica declaración a la W Radio del expresidente de Acore, el coronel (r) John Marulanda, quien habló sobre la manifestación de los veteranos de la Fuerza Pública en la Plaza de Bolívar, y fue entonces cuando habló de defenestrar al presidente Petro:

“Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú, y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto, aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas”.

Después dijo que cree que las reservas activas de las Fuerzas Armadas van hacia “la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento político y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte, como para manejar la situación política que se presenta”.

Al terminar su respuesta, se le preguntó qué quería decir con eso de “defenestrar al presidente”. El coronel (r) Marulanda negó lo que acababa de decir y afirmó que se había referido al expresidente Pedro Castillo: “No, no, mire, yo hablé de la primera persona del presidente del Perú, de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”.

La respuesta del presidente Petro

Además de las declaraciones que dio en Sucre, en donde el presidente Petro advirtió que el destino de Colombia no es el golpe de Estado y la destrucción de la democracia, que recordó es la causa de su Gobierno y de la institucionalidad, también le dedicó dos trinos.

“No, ese no es el destino de Colombia. ¡Qué se queden con sus nostalgias del pasado! ¡Qué se queden allá, pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche!”, dijo el presidente desde Sucre.

En Twitter, el presidente comentó las declaraciones del coronel en retiro John Marulanda y preguntó si la Fiscalía General de la Nación las investigaría. En el segundo habló de un golpe de Estado.

“Ya lo sabe todo el pueblo progresista que eligió al presidente. Los amigos de la impunidad aterrorizados por la verdad no estan pensando en elecciones, sino en una ruptura institucional. ¿Investigará la fiscalía?”

En el segundo trino habló de un golpe de Estado: “¿Por qué conspiran para un golpe de estado¿ Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”.