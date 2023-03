Kings League: el equipo de Juan Guarnizo eliminó a los Porcinos de Ibai

Juan Guarnizo pasó a la semifinal con su equipo en la Kings League.

La Kings League avanza en su calendario y cada día está más cerca la fase final en el Camp Nou de Barcelona, en los últimos encuentros se definieron los semifinalistas, entre los que destaca el equipo del colombiano Juan Guarnizo. Aniquiladores venció en la tanda de penales a Porcinos, equipo de Ibai Llanos, uno de los principales organizadores del torneo e importante creador de contenido en multiplataformas.

El encuentro entre Porcinos FC y Aniquiladores era uno de los más esperados; sin embargo, luego de varias sorpresas en el tiempo regular, ambos equipos tuvieron que definir su futuro en la respectiva tanda de penaltis, la cual finalizó de manera contundente con un 0-3 a favor del cuadro de Guarnizo, quien desde la cabina de presidente vivió las emociones de esta disputa en España.

Guarnizo no creía lo que estaba pasando, pues entre lágrimas sostuvo:

“Pues nos vamos a ver el domingo en el Camp Nou, se hizo, se logró; la verdad es que no había pensado en nada sobre el domingo, ni siquiera me había visto nada, porque estaba muy mentalizado en el partido, ahora ya hay que pensar en todo lo que conlleva el Camp Nou, gracias por tener fe. Yo sé que además teníamos la presión de que evidentemente no éramos el equipo favorito, yo creo que eso se notaba”.

El creador de contenido colombiano fue contundente al asegurar que independiente de la opinión de los detractores, su equipo logró el objetivo gracias al trabajo de los jugadores; pues según él, fueron los encargados de lograr la hazaña, eliminando a uno de los mejores equipos de la competición, consiguiendo así, el cupo a las semifinales en el estadio del FC Barcelona.

“Aun así, me da mucha felicidad por todo el trabajo que se ha hecho por nuestra parte, lo más importante es el trabajo de los jugadores, se hizo muy bien, ellos se lo merecen muchísimo, la gente por lo general suele menospreciar al equipo; he escuchado que lo reducen a unos jugadores y esto no es un equipo de uno o dos jugadores, creo que en este partido se demostró y se demuestra poco a poco, nos vemos el domingo en el Camp Nou”, añadió Juan Guarnizo.

Aniquiladores enfrentará a Los Troncos este 26 de marzo en el Camp Nou, el otro partido será entre El Barrio y Los Saiyans.

Ibai conmovido por la eliminación

Luego de caer en el Cupra Arena, Ibai se lamentó por encontrarse nuevamente con la derrota en una tanda de penaltis; sin embargo, aseguró estar orgulloso de su equipo y de lo que se hizo en la competición.

“Así es la vida, otra vez la tanda de penaltis, tercera seguida que perdemos y nada, es lo que hay, te quedas con esta cara nos quedamos fuera del Camp Nou, pero hay que estar orgullosos del equipo, yo creo que hay que saber que la competición y en el deporte también hay estas cosas, hay momentos duros donde hay derrotas y en este caso, otra vez fue un empate”.

Resaltando lo que ha hecho desde el inicio del torneo, le agradeció a los espectadores por la atención que se le prestó a la participación de su equipo, y a pesar que, finalizó su “aventura” en la Kings League, explicó que todo lo hacía para entretener al público.