Anitta pone ‘reglas’ para su fiesta de cumpleaños: “Si no le gusta, simplemente no venga”

La cantante brasilera impuso 'términos y condiciones' para ir a su fiesta #30 / @anitta-Instagram

Larissa de Macedo Machado, conocida profesionalmente como Anitta, es una cantante, compositora, presentadora de televisión y actriz brasileña nacida en Brasil el 30 de marzo de 1993, que saltó a la fama con el lanzamiento de su sencillo Show das Poderosas en 2013.

La polifacética artista está próxima a estrenarse como protagonista de la aclamada serie española Élite y a llegar al tercer piso. Y es que cumplir los dirty thirty no es cualquier cosa, pues los 30 años son importantes en especial para la cantante ya que al parecer y según se rumora, piensa “echar la casa por la ventana”.

Para su fiesta impuso “reglas de etiqueta” para que sus invitados cumplan con lo que ella quiere, pues al fin y al cabo como cantó Madonna “It’s my party and I cry if I want to” (que traduce a: es mi fiesta y yo lloro, si quiero). Esta solicitud generó polémica el miércoles 22 de marzo pues nadie se estaba esperando lo pedido por parte de la intérprete de Downtown, sencillo musical que lanzó de la mano del antioqueño J. Balvin.

FOTO DE ARCHIVO-Anitta llega a los premios Billboard Music Awards 2022 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. 15 de mayo de 2022. REUTERS/Steve Marcus

Anitta llegará al ‘tercer piso’ y como no organizaba una fiesta de cumpleaños desde 2019 por ‘culpa’ de la pandemia del covid-19, ésta de seguro dará mucho de qué hablar pues la brasilera ‘va con toda’ y aunque la fecha oficial del party no coincide con la de su nacimiento, todo indica que tendrá lugar este viernes 24 de marzo en el estado de Sao Paulo.

‘No se pierde ni una’ Anitta pues aprovechará la presencia de varios artistas internacionales en la edición brasileña del festival Lollapalooza, muy probablemente la celebración será de gran magnitud y con varios personajes del mundo del entretenimiento.

Anitta publicó mediante sus stories en Instagram “los términos y condiciones” que tendrían que seguir sus invitados si quieren permanecer en la fiesta.

La intérprete de 'Paradinha' “botará la casa por la ventana“ / @anitta-Instagram

”Reglas para mi fiesta de cumpleaños (recuerde que si no le gusta, simplemente no venga)”:

1. No traer a otro: invitado no invita y no quiero que en mi cumpleaños esté rodeada de gente que no conozco. Lo invité a usted, no a sus amigos. Si no sabe andar solito, puede quedarse en casa”.

2. No tome fotos o videos: No invité a nadie para publicar primeros planos en Internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busque otras fiestas que tendrán lugar durante todo el año.

3. No fastidie a los famosos y no moleste a las personas hablándoles al oído sin parar.

Tras publicar sus ‘demandas’, la artista se quejó de las constantes llamadas de sus amigos y conocidos para poder asistir con su novio o su marido y ante eso afirmó:

“Hay gente que habla mal porque pongo las reglas en mi story (...) No voy a mirar más mi teléfono hasta que acabe la fiesta”, señaló la artista en un nuevo video.

Anitta también dijo que si alguien no puede ir solo “pues que contrate un terapeuta” y que, si por casualidad a alguno se le ocurre tomar una foto o hacer un video con el celular, ya avisó a seguridad para que “lo coja del brazo y lo expulse”.

La artista es en la actualidad la brasileña más escuchada en el planeta y la cantante más popular de Brasil. Durante 2022 se convirtió en la primera solista de su país en alcanzar el puesto número uno en Spotify global, con Envolver y fue nominada como mejor nuevo artista en la última edición de los Grammy.