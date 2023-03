Por qué Gustavo Petro estaba inconforme con la gestión de Javier Pava en la Unidad de Gestión de Riesgo

"Primero se pone a los seres humanos y no ha sido aquí el ejemplo”, añadió

La salida de Javier Pava de su cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) generó diferentes comentarios dentro del ambiente político nacional. Aunque inicialmente se aseguró que la decisión de salir del puesto había sido del mismo Pava, la entidad, en charla con Infobae, desmintió ello. Es de recordar que fue el 13 de marzo que el presidente colombiano, Gustavo Petro, dejó ver la gran inconformidad que sentía con la gestión de ese organismo sobre la entrega de la vía provisional en Rosas, Cauca.

“Entre las emergencias de la zona hoy sumamos 220 familias, muchas vienen de atrás y no han tenido solución, nosotros no podemos hacer lo mismo (...) yo vengo repitiendo esto desde hace meses, desde que venimos de inundación en inundación, y no fluye y las familias en arriendo viven mal, hacinadas”, dijo el mandatario en una de sus intervenciones. Es de destacar que la obra que fue entregada ya presenta daños, aún y cuando no lleva ni un mes de estrenada hasta la fecha.

Infobae Colombia consultó con la UNGRD y desmintieron que Pava hubiera presentado la renuncia así como, desde la misma entidad, señalaron a El Espectador, que tampoco le habían solicitado la dimisión. Aun así se comunicaba que la Presidencia de la República había tomado la decisión de removerlo del cargo e incluso designar un encargado.

“Hemos resuelto el problema del pavimento para que pasen las mercancías, pero no hemos resuelto el problema de los seres humanos y esa es una inversión de las prioridades porque ¿qué es lo más importante si hablamos de Colombia Humana y de un Gobierno progresista? Primero se pone a los seres humanos y no ha sido aquí el ejemplo”, manifestó el mandatario.

El 19 de marzo, de hecho, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación en contra de Pava Sánchez. Tanto él, como el exdirector de esa entidad, Eduardo José González (2018 - 2022), tendrían que responder por presunta falta de prevención y atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones en La Mojana, ocurridas el 27 de agosto de 2021.

El Ministerio Público aclaró que Pava es investigado como director de la UNGRD, así como porque se desempeñó como gerente encargado del Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Respecto a esa indagación, el funcionario señaló que no se han presentado retrasos por omisión de las funciones, sino porque “es un tema muy complejo” y en la zona también se presentó un paro minero que dificultó las acciones que querían implementar, aseguró a RCN Radio.

“Yo creo que no se está aplicando la Ley de Emergencias. Hay un temor reverencial a aplicar la Ley de Emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, los que se usarían si no hubiese emergencia, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012, precisamente después de los desastres que sufrió el gobierno de Santos, que fueron tenaces”, añadió el jefe de Estado colombiano.

“Si esa ley no se aplica, no creo que haya rapidez en resolver los problemas de los damnificados y la ley es para aplicarla. Para eso se hizo. No estamos evadiendo la ley o rompiéndola, es al contrario. Fíjese, el presidente está pidiendo que se aplique la ley. Yo llevo repitiendo esto meses y creo que, si la UNGRD no logra que todos los funcionarios de base se aprendan la ley, la estudien, la trabajen y la ensayen. Es que creo que esa ley de 2012 no la han estrenado”, destacó.