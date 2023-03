Falcao García paró a hincha de River Plate que le reprochó por no volver al club

Se cumplen 18 años del debut de Falcao en River Plate. Imagen: AFP.

El delantero colombiano Radamel Falcao García es de los más recordados y queridos por la afición de River Plate, el club con el que debutó en 2005 y en el que dejó una huella imborrable. Cabe recordar que el Tigre hizo el proceso de inferiores en la Banda Cruzada, a la que llegó en 2001 procedente de Lanceros de Boyacá.

Un 6 de marzo, pero de 2005, Falcao García hizo su primera aparición con la camiseta del Millonario. Por esta razón en las redes sociales no dejaron pasar desapercibida la fecha y el atacante samario fue homenajeado por una cuenta partidaria de River Plate.

“Hoy se cumplen 18 años del debut de Falcao con la camiseta de River. Fue en la victoria 3-1 contra Instituto por el Torneo Clausura 2005. El delantero colombiano jugó 111 partidos, convirtió 45 goles, dio 9 asistencias y ganó el Clausura 2008 con la banda roja”.

Sin embargo, en la misma publicación un seguidor del club le reprochó al goleador de la selección Colombia por no haber regresado para defender los colores de River Plate. “Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo. Eso no se perdona tampoco”.

Para sorpresa de muchos, Falcao García respondió al usuario en Twitter, lo que fue aplaudido por la mayoría de los internautas que interactuaron con el trino. “Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero”.

No obstante, el aficionado del cuadro Millonario identificado en Twitter como Marcelo volvió a cuestionar a Falcao: “River te dio todo y está perfecto, pero no me respondés a la pregunta de porque no volviste en estos 18 años”.

Los comentarios no se hicieron esperar en torno a la respuesta del Tigre:

“Si no me equivoco, tuvo 3 lesiones de ligamentos. Aun así, le alcanzó para estar en el podio de los mejores 9 post Ronaldo Nazario. Imagínate si no se hubiese lesionado”.

“Amigo, River lo saco después que hizo plata con él, ahí qué? ¿Quedarse para ser suplente? Agradece todo lo que le dio al club”.

“Deberías sentiré orgulloso por q Falcao cito un trino tuyo. Pero deberías cerrar la cuenta después de esa padreada q acabo de pegarte. Don Radamel Falcao García te mando a mimir”.

“Uffff te debió dar durísimo en el ego ese cabezazo en el área que te metió Falcao, yo de ti, no cerraba la cuenta, iba pensando en la eutanasia”.

En su paso por River Plate, Radamel Falcao García jugó por todas las competiciones un total de 111 partidos marcando 45 goles y dio nueve asistencias. Fue campeón de la mano de Diego el Cholo Simeone del torneo clausura 2008, en el que compartió equipo con Ariel el Burrito Ortega, Alexis Sánchez, Sebastián Abreu, Leonardo Ponzio entre otros.

El actual jugador del Rayo Vallecano nunca ha ocultado su deseo por volver a Núñez como lo expresó durante una entrevista con Jugate con River en agosto de 2022.

“Me buscó River, tanto la anterior dirigencia como la actual, pero entendieron que estaba en un momento premium en Europa y era casi imposible. River es todo para mí, es mi casa. Uno de mis hijos se pone la camiseta todo el tiempo y ya es de River. El club me inculcó los valores que representan a todos los riverplatenses”.