A Severo Sinvergüenza, la polémica wafflería erótica en Cali, le impusieron condiciones para su funcionamiento

En la noche del lunes 6 de marzo las autoridades de Cali realizaron una visita a la controversial wafflería erótica. (Facebook Severo Sinvergüenza)

Durante la noche del lunes 6 de marzo, las autoridades en Cali (Valle del Cauca) realizaron una visita a la wafflería erótica Severo Sinvergüenza que estuvo inmersa en la controversia el fin de semana luego de que se hicieran virales en redes sociales una serie de videos de alto contenido sexual que se grabaron en ese establecimiento.

Al lugar, en el centro oriente de la capital vallecaucana, llegaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad que realizaron una intervención, por lo que el lugar cerró sus puertas durante el procedimiento, y posteriomente le hicieron una serie de requerimientos para que pueda seguir en funcionamiento, informaron en el periódico regional El País.

Agregaron que entre las exigencias de las autoridades caleñas está la de prohibir el ingreso de menores de edad, así como la polarizar los vidrios del local para evitar que se vea desde el exterior las actividades para adultos que se realizan allí, y no permitir el exhibicionismo.

Tampoco se podrán repetir actuaciones de dominación o de masoquismo como golpes y cachetadas entre los empleados y los clientes, así como también tendrán que señalizar el sitio para que no se trasgreda el comportamiento que debe mantenerse en la wafflería.

Operativo anunciado

Hacia el mediodía del lunes, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, anunció que el establecimiento sería inspeccionado, luego de que se conocieran las grabaciones de las actividades de carácter sexual que se llevaron a cabo en el lugar.

“Cali como ciudad de servicio, como Distrito Especial promueve la actividad económicas, en desarrollo económico de la ciudad, que genera recursos, que genera empleos, pero hay unos límites entre los cuales está el respeto a los derechos de los demás. Por eso hemos analizando con detenimiento esos videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar, publicitar al interior de Colombia y ante el mundo”, expresó el funcionario.

De esa manera, Dranguet se comprometió a que se realizara una inspección a esa wafflería con varias de las entidades de la alcaldía de Cali.

“Verificar estrictamente el cumplimiento de la ley, cómo desarrolla esa actividad, esa nueva estrategia de marketing que han emprendido, si es legal o no, si puede estar vulnerando algunos derechos. Irá la secretaría de Salud, Bienestar Social, Bomberos, la Policía de Cali, también la secretaría de Seguridad y Justicia. Si no cumple la norma será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”, explicó.

El funcionario recordó que el lugar funciona en un emblemático lugar de esparcimiento en la capital vallecaucana en donde hay presencia de menores de edad.

“Está en el Parque del Perro a donde van las familias. Es un establecimiento que tiene una vitrina de cristal, es decir se puede ver el interior y no queremos que nuestros niños vean esos actos que rayan en la obscenidad”, concluyó Dranguet.

Los videos que se conocieron del lugar, incluso provocaron el reproche de la gobernadora del departamento, Clara Inés Roldán, quien aseguró que niñas, niños y adolescentes estaban expuestos a las prácticas de carácter sexual que se realizan en ese lugar.

“Mi rechazo total a que se exponga a menores de edad a contenidos sexuales en redes sociales y se promueva a Cali con lugares como “Severo sinverguenza”. También a que se use el cuerpo de las mujeres para vender. Urgente autoridades distritales y nacionales intervengan @sicsuper (sic)”, criticó la funcionaria desde su cuenta oficial de Twitter.

Comunicado oficial de la tienda de wafles Severo Sinvergüenza por polémico video que circula en redes sociales. @severocinverguenza/Instagram

Severo Sinvergüenza se pronunció a través de un comunicado en el que expresó que tomará las medidas respectivas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar al interior del establecimiento comercial.

“Somos conscientes que en redes están circulando videos sobre actos puntuales que han sucedido dentro de nuestro establecimiento. Como parte de la experiencia que brindamos, queremos dejar claro que hemos capacitado a nuestros trabajadores para que todo lo que hagan esté basado en el respeto y el consentimiento. Cualquier acto que cruce el límite de la diversión y la sensualidad, están prohibidos y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local”, señalaron.