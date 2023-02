Mujer trans denuncia agresión en TransMilenio: "le voy a enseñar a ser hombre"

A través de redes sociales denunciaron un nuevo hecho de intolerancia cuando una mujer trans estaba a la espera que llegara un articulado de TransMilenio. Lucía Jiménez Peñuela señaló en una video denuncia que un hombre la golpeó –al parecer– por simple homofobia.

“La fila era de máximo tres personas y el tipo que está a mi lado coge y me empuja, yo le reclamo. El hombre lo que hace es que me dio dos golpes en el brazo y me dice ‘le voy a enseñar a ser hombre’”, señaló Lucía Jiménez en el primer aparte de su video denuncia.

La víctima señala que le reclamó a su agresor que por qué la empujaba y golpeaba, pero solo consiguió que el sujeto se enfureciera más y empezó a tirarle varios puños a la cara, que le dejaron varias lesiones a Lucía.

“Es evidente que tengo curaciones en la cara (por la agresión del hombre). Y yo le dije ‘qué le pasa, por qué me va a golpear’ y entonces el man me decía: ‘camine para atrás del bus y le enseño a ser machito’. Entonces, yo qué hice: empecé a gritar y decirle que no me fuera a pegar; cuando empezaron a mirar (los demás pasajeros) que por lo general no lo hacen en este tipo de situaciones, le dije ‘ahora si pegueme’ y se sentó. Obviamente, yo quede con miedo de la situación”, señaló.

Finalmente, la víctima de esta agresión señaló que cuando por fin encontró a un policía le contó sobre el inconveniente que tuvo con este hombre, detuvieron el bus y sacaron al agresor.

Lucía señala que no es la primera vez que la agreden verbal y físicamente, ya que, por ejemplo, cuando trabajaba en un colegio, los padres de familia –sobre todo los hombres– también le decían que le si quería le enseñaban a ser hombre.

Sobre esto, la concejal del Pacto Histórico señaló en redes sociales sobre este hecho: “¡Absoluto repudio! Lucía Jiménez Peñuela denuncia haber sido agredida por un hombre al interior de TransMilenio. Lo hemos advertido hasta el cansancio, este es un sistema inseguro para mujeres y diversidades, donde la prioridad está exclusivamente en evitar los colados”.

Otras agresiones en TransMilenio

Un nuevo caso de intolerancia se vivió en una de las estaciones de TransMilenio. En esta oportunidad dos mujeres atacaron a una funcionaria del sistema, que según contaron los testigos en redes sociales, les había pedido que pagaran el pasaje. Los hechos, que fueron registrados en video y publicados en Twitter, tuvieron lugar en la estación de Ricaurte en la tarde del 20 de febrero.

En el video se puede ver a la funcionaria de TransMilenio siendo agredida por una mujer de chaqueta azul y pantalón negro, y otra de chaqueta negra, pantalón y camiseta blanca. Las mujeres tiran del pelo a funcionaria del sistema que intenta liberarse del ataque. Varios ciudadanos que presenciaron la agresión intentaron separar a las mujeres. Una de las dos, la de chaqueta negra, según se ve en el video, se aleja de la escena dejando a la otra agresora que siguió atacando, sola, a la funcionaria del TransMilenio.

La empresa, a través de un comunicado, rechazó el ataque y pidió que se agoten los canales de diálogo y mediación para no llegar a situaciones como las que protagonizó la mujer que fue agredida.

“Transmilenio S. A. pide respeto por el personal del sistema y hace un llamado a todos los actores viales a encontrar canales de comunicación asertivos, que permitan la resolución de conflictos en medio de un percance”.

Al cierre de esta nota no se conoce qué pasó con las mujeres, pues no hay información de que hayan sido capturadas o identificadas.