José Feliciano confirmó conciertos en Colombia

José Feliciano se presentará en Medellín y Bogotá los días 7 y 8 de mayo, respectivamente (Archivo)

El artista puertorriqueño José Feliciano, reconocido como uno de los grandes cantautores del siglo XX tanto en español como en inglés, se suma a la agenda de conciertos en Colombia para 2023. El cantautor se presentará el 7 de mayo en el Teatro de la Universidad de Medellín, mientras que el 8 de mayo hará lo propio en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá.

De acuerdo con la información de Isla Presenta, la compañía encargada de traer al responsable de componer y cantar clásicos de la balada en español como Para Decir Adiós, Cuando Pienso En Ti, Qué Será o Ahora Sí Quiero Amar; los precios de la primera etapa de la boletería oscilan entre los 139 mil y los 439 mil pesos para Bogotá, mientras que en la segunda etapa están entre los 169 mil y los 469 mil, dependiendo de la localidad.

En cuanto a Medellín, los precios para la primera etapa oscilan entre los 139 mil y los 379 mil pesos, y en la segunda etapa estarán entre los 169 mil y los 399 mil pesos. En todos los casos se debe sumar el valor del servicio.

La preventa será exclusiva para clientes de Bancos Aval y de la plataforma dale! e iniciará el 14 febrero a partir de las 9:00 a. m., mientras que la boletería para el público general se abrirá el 16 de febrero a partir de las 9:00 a.m. Las tiqueteras designadas son TuBoleta para Bogotá y EntradasAmarillas.com para Medellín.

Pionero del pop latino

En 2022 José Feliciano cantó el himno de Puerto Rico previo a un juego de las Grandes Ligas entre los Mets de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh. En 1968 ya había sido invitado a cantar el himno de los Estados Unidos, brindando una interpretación que causó mucha controversía en su día (Brad Penner-USA TODAY Sports)

Con más de 50 millones de copias vendidas a nivel internacional y un repertorio que supera las 600 canciones, José Feliciano se labró un nombre como uno de los grandes intérpretes de la música popular tanto en español como en inglés. Su talento con la guitarra acompañado de una voz llena de carisma y potencia lo convirtieron en uno de los cantautores más queridos de América Latina.

Algo llamativo en la carrera de Feliciano es que en el público hispano se hizo conocido por sus baladas, que básicamente definieron la fórmula a seguir por muchos cantautores como Sandro de América o Leo Dan durante los años siguientes. Sin embargo, en los Estados Unidos alcanzó popularidad por hacer composiciones más orientadas al soul y el jazz y, sobre todo, por sus versiones de otros artistas.

De hecho, el primer gran éxito de Feliciano en Norteamérica tuvo algo de accidental. En 1968 grabó dos versiones que se incluyeron en formato sencillo, California Dreamin’ de The Mamas & The Papas, con Light My Fire de The Doors como el lado b. Fue precisamente el lado b el que se hizo más conocido y le dio reconocimiento tanto en los Estados Unidos como en Europa, dándole un giro al tema rock de la banda de Jim Morrison hacia un estilo más orientado al jazz y la bossa nova.

Este éxito le valió la oportunidad de interpretar el himno de los Estados Unidos en los preliminares de uno de los juegos de la Serie Mundial de 1968 entre los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis. Realizando una interpretación sofisticada y cercana al latin jazz, este momento le valió años de controversia al puertorriqueño por parte de algunos puristas que consideraron “una falta de respeto” su interpretación del himno. Sin embargo, con el paso de los años se le ha reconocido su calidad en la interpretación y su nivel de respeto durante la interpretación.

En 1970 grabó Feliz Navidad, uno de los villancicos más populares de todos los tiempos gracias a su estructura utilizando versos en español y en inglés. Aunque el propio Feliciano se sintió algo intimidado cuando le pidieron grabar uno pensando que no podía competir con otros clásicos como White Christmas, su canción fue un éxito internacional y hasta hoy sigue sonando cada víspera de la Nochebuena.

En Europa, apoyado por el éxito de Light My Fire y Feliz Navidad, Feliciano tuvo la oportunidad de participar en el prestigioso Festival de San Remo en 1971, donde interpretó la canción Che sarà, compuesta por Jimmy Fontana y Franco Migliacci. El tema alcanzó el segundo lugar en dicha edición y luego sería reinterpretada en español como Que Será, sumándose a la lista de clásicos del puertorriqueño.

En los últimos años su música volvió al primer plano internacional gracias a la aparición de su versión de California Dreamin’ de 1968 en la banda sonora de la película de 2019 Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino.

A la fecha acumula nueve premios Grammy y 45 certificaciones de la RIAA entre discos de oro y platino. En la edición 2022 de los Billboard Music Awards en su edición latina, Feliciano recibió el premio Billboard Leyenda, creado para homenajear en palabras de la propia organización a aquellos artistas que labraron una carrera y personalidad “más grandes que la vida misma”.