Bad Bunny volvió a las redes y seguidores le recordaron el incidente con una seguidora

Bad Bunny reapareció en redes sociales luego de la entrega de los Premios Grammy y seguidores siguen sin perdonarle evento del celular de una seguidora. REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se posicionó como uno de los artistas más escuchados en 2022 con su canción Titi me preguntó. El boricua se presentó en Medellín y Bogotá con su World Hottest Tour en el que interpretó las canciones que hasta el momento ha lanzado y hacen parte de su álbum Un verano sin ti, con el que convenció a sus millones de seguidores de por qué es el favorito en la industria musical.

Muestra de su talento fue el gramófono con el que se alzó en la pasada entrega de los Premios Grammy en su versión anglo, en la categoría Mejor Álbum Urbano, gracias al éxito que tuvo su producción Un verano sin ti. Adicionalmente, fue el encargado de llevar a cabo el show de apertura de la gala con las canciones El apagón y Después de la playa.

Sin embargo, uno de los hechos que marcó el final del 2022 para el artista y que todavía sigue generando rechazo entre sus seguidores fue el momento en que una fan se acercó con su teléfono móvil en la mano y comenzó a grabar justo al lado de su ídolo musical. Fue allí cuando el intérprete de Me porto bonito y Ojitos lindos tomó el dispositivo y lo lanzó lejos, por lo que ella quedó desconcertada.

Debido a las críticas y con miras a tomarse un descanso de las redes sociales, el cantante anunció que se retiraba temporalmente de las plataformas y que no volvería hasta nuevo aviso, que parece ocurrió el 7 de febrero con una publicación que acompañó con un emotivo mensaje de agradecimiento a quienes han estado pendiente de su carrera musical, llevándolo al estrellato.

“La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mí y por eso doy GRACIAS”, escribió para sus más de 44 millones de seguidores.

Bad Bunny reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje a sus seguidores y estos, se fueron lanza en ristre por el celular de una seguidora. @badbunnypr/Instagram

Y aunque ha pasado ya un tiempo desde aquel lamentable incidente, lo que llamó la atención fueron los comentarios que depositaron los internautas:

“Ya, pero, y el celular de la chica”; “¿y las disculpas lanzar el celular para cuando?”; “el premio por quebrar tantos teléfonos este año”; “flaco, pero a mí no se me olvida que le tiraste el celular a la fanática tuya”; “ya pagaste el celular que le botaste a la pobre mujer”; “vi la publicación y ya me aventó el celular”; “mejor paga el celular”; “chévere el mensaje, pero paga el celular”, entre otros.

Bad Bunny, izquierda, recibe el premio a mejor álbum de música urbana por "Un verano sin ti" en la 65a entrega anual del Grammy el 5 de febrero de 2023 en Los Angeles. A la derecha está Sza. (Foto AP/Chris Pizzello)

Se retiró de la música temporalmente

La noticia fue entregada por el artista en una entrevista con Billboard en la que habló de su año de trabajo y todos los logros que consiguió con su álbum Un verano sin ti. Fue justo en medio de la entrevista cuando le preguntaron por lo que deparaba el 2023 para su carrera, cuando dijo que se retira para descansar:

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua”, contó San Benito, nombre que ha utilizado en sus redes y como se refieren sus seguidores a él.