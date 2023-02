Excampeón del Tour de Francia salió en defensa de Nairo Quintana: afirmó que está sufriendo una “sanción camuflada”

El ciclista colombiano se sigue entrenando pero no ha podido firmar con algún equipo. REUTERS/Luisa Gonzalez

Nairo Quintana es uno de los deportistas colombianos que más ha dado de qué hablar en 2023. El campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016 sigue sin equipo y su situación generó mucha incertidumbre entre sus seguidores y aficionados, al punto de que en algún momento se llegó a mencionar la posibilidad de su retiro del ciclismo profesional, sin embargo, fue el mismo pedalista de Cómbita el que hizo frente a los rumores y aseguró que está listo para volver a competir.

Así reaccionó la prensa mundial tras la noticia de que Nairo Quintana no se retira del ciclismo El corredor colombiano aseguró que, “por ahora quiero seguir con una bicicleta escribiendo más capítulos” VER NOTA

Tras lo sucedido en el Tour de Francia 2022 donde fue descalificado luego de que dos pruebas confirmaran el uso de tramadol, el colombiano se empeñó en limpiar su nombre, fue al TAS y pese a que el tribunal falló a favor de los directivos de la Grande Boucle, Quintana no dio su brazo a torcer. Esta situación lo llevó a rescindir de su contrato con el Arkéa-Samsic y desde ese momento no ha competido ni ha podido encontrar una escuadra que lo acoja.

Han pasado más de seis meses desde que Nairo Quintana compitió profesionalmente por última vez y su situación con el pasar del tiempo se ha ido complicando, al punto de que la temporada 2023 ya empezó y el pedalista boyacense sigue sin encontrar un equipo para correr en las carreras más importantes de Europa. En una reciente rueda de prensa que ofreció en la capital colombiana aseguró que recibió varias invitaciones de equipos colombianos, pero aseguró que su objetivo era seguir en el viejo continente.

Miguel Ángel López resaltó decisión de Nairo Quintana: “las injusticias no harán que nos demos por vencidos” El pedalista del Team Medellín afirmó que pese a las dificultades que se han presentado, “Yo voy a seguir para adelante y pensando competir” VER NOTA

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, se puede leer en la misiva que fue publicada por el ciclista colombiano.

Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia 2022 tras comprobarse el uso de tramadol. REUTERS/Christian Hartmann

Exciclista español sale en su defensa

Lo sucedido con Nairo Quintana en los últimos meses ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado, ya que para algunos la situación por la que está pasando el colombiano y lo difícil que le ha sido encontrar equipo, pese a su enorme trayectoria, experiencia y su buen momento físico, es inexplicable. El exciclista español, dos veces campeón de la Vuelta a España y ganador del Tour de Francia, Pedro ‘El Perico’ Delgado, salió en defensa del corredor colombiano e insinuó la posibilidad de que exista una “sanción camuflada”.

Nairo Quintana confirmó, el campeón del Giro y la Vuelta estará en los Nacionales de Ruta 2023 Pese a que el pedalista había descartado su participación en el campeonato, finalmente confirmó que estará presente en la competición VER NOTA

La leyenda del ciclismo español habló con ‘El Vbar’ de Caracol Radio y allí se refirió a la situación por la que está pasando Nairo Quintana, quien no ha podido encontrar equipo. El expedalista aseguró que el trato que le han dado ha sido “una vergüenza” y afirmó que la situación por la que está pasando lo ve, “con muchísima pena”.

“No solo porque Nairo Quintana sea un gran campeón, yo que también he sido ciclista y que vives situaciones difíciles lo que le pasa a Nairo Quintana es que no lo termino de entender desde la temporada pasada”, aseguró el ocho veces podio de grandes vueltas del ciclismo

Pese a lo sucedido, Nairo Quintana no fue sancionado por la UCI debido a que el tramadol aún no es una sustancia ilegal, aunque si está prohibida en varias carreras, además de que es la primera vez que el corredor boyacense pasa por una situación como esta. Sin embargo, ‘El Perico’ Delgado cree que los equipos del World Tour y Pro Tour están haciendo cumplir una “sanción camuflada”.

“Que sufras una sanción camuflada, por decirlo de alguna manera, ya realmente no tiene ninguna sanción, pero la gente del ciclismo parece que le quiere hacer cumplir una sanción que no hay”, aseguró el excorredor del Reynolds - Banesto.