Día sin carro ni moto en Bogotá: qué vehículos pueden circular durante la jornada

La Alcaldía de Bogotá anunció que el 2 de febrero será el primer Día sin carro y sin moto de 2023, la restricción vehicular será entre las 5:00 a.m. y las 7:30 p.m. Foto: Colprensa

El jueves 2 de febrero desde las 5:00 a.m. y las 7:30 p.m. Bogotá tendrá en vigencia la jornada del ‘día sin carro ni moto’, la medida con la que se pretende que dejen de circular en la ciudad 1.800.000 carros particulares y 470 mil motocicletas, tendrá multas de aproximadamente 15 salarios mínimos mensuales vigentes, alrededor de 17 millones de pesos.

Aunque se debe resaltar que en total hay 18 excepciones que cobijan a automóviles y motocicletas para que puedan circular durante la jornada distrital por las calles de la ciudad.

Los vehículos de transporte público, los vehículos y motos con motores eléctricos, los vehículos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte, carros y motos de emergencia, rutas escolares, coches fúnebres, caravanas presidenciales, vehículos con más de 10 pasajeros, mensajería y domicilios, grúas, carros de valor, vehículos militares y de policía, servicio diplomático consular, vehículos de control de tráfico y vigilancia y seguridad privada.

También los coches y motos que están asignados por la Unidad Nacional de Protección y los de transporte para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público, están extensos de la medida.

Se prevé que durante el día sin carro y sin moto se registre una reducción del 57 % de las emisiones generadas en un día normal en la capital del país. Además, la proyección es que, el carbono negro disminuya en un 19 %.

Según el inventario de emisiones del 2020, los vehículos particulares (automóviles, camperos, camionetas) y las motocicletas generan cerca del 43 % de las emisiones de material particulado de 2.5 micras asociadas a las fuentes móviles.

Se debe recordar que la medida transcurre en pleno jueves en medio de la semana donde muchas personas llevan a cabo su jornada laboral, por lo cual varias empresas de transporte público adelantarán sus operaciones para extender su horario habitual de funcionamiento.

Por su parte, el horario del Sistema de Transmilenio para el día sin carro adelantaría sus horarios, en ese sentido, las estaciones que abren sus puertas a las 4:00 a.m., lo harán media hora antes a su horario habitual (3:30 a.m.) y las estaciones que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m.

El cierre de la operación sería a la 1:00 a.m. del viernes 3 de febrero. Igualmente, el Transmicable prestará servicio desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las actividades de inspección, mantenimiento y alistamiento que requiere el sistema en horario nocturno.

Por otro lado, el Sistema Integrado de Transporte (Sitp) programará alrededor de 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas. De igual forma, se contará con más 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. Los taxis tendrán pico y placa en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

También los ciudadanos tendrán la posibilidad de circular en las ciclovías dispuestas en las principales vías de la ciudad como se suelen articular los domingos.

El sistema de bicicletas compartidas, que funciona con la aplicación Tembici, también está a disposición con 300 estaciones, con más de 1.500 bicicletas mecánicas y 1.500 bicicletas asistidas, 150 sillas para niños y niñas, 150 manocletas y 150 bicicletas de cajón.

“Con esta jornada, además de ayudar al medio ambiente, se promueve el uso del transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. Para esta jornada contaremos con un gran plan de intervención, en el que se tendrán más de 150 agentes en vía y 250 policías de tránsito”, señaló hace algunos días Óscar Julián Gómez, secretario encargado de Movilidad, resaltando el impacto positivo en la ciudad.