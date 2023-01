Familia de joven colombiana accidentada en Estados Unidos pide ayuda para viajar

"No sé qué puerta tocar, a dónde ir, pero necesito llegar a dónde está mi hija. Suplico por la vida de ella, no sé qué más hacer, estoy muy lejos, estoy desesperada, pido que me ayuden”, comentó Paola, la mamá de Hellen

El 26 de enero, Hellen Pacheco, una colombiana residente en Estados Unidos, tuvo un grave accidente en motocicleta. De acuerdo con el parte médico de los especialistas que están al frente de su caso, solo un milagro podría salvarla en este momento. Paola Andrea Durán Rico, madre de la joven, se encuentra usando las redes sociales para pedirle ayuda al Estado para poder movilizarse a territorio norteamericano y así acompañar a su hija.

“Tuvo un accidente en moto y llegó al hospital con sus dos piernas rotas, comprometiéndole tibia, fémur y peroné; en sus dos pulmones tiene lesiones, tiene dos costillas rotas, pero lo más grave es que tiene un edema cerebral. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero yo sé que la última palabra la tiene Dios”, cuenta Durán Rico en un video que ya circula en internet. Los hechos ocurrieron en Miami, Florida.

“Hago este video para solicitarle a la Embajada que me dé el permiso pedido por el hospital de Pompano en Miami, donde se encuentra mi hija desde el 26 de enero con lesiones muy graves (...) el hospital me envía una carta en donde solicita mi presencia de carácter urgente. Ya radicamos este papel y la historia clínica de mi hija a la embajada, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta (...) No sé qué puerta tocar, a dónde ir, pero necesito llegar a dónde está mi hija. Suplico por la vida de ella, no sé qué más hacer, estoy muy lejos, estoy desesperada, pido que me ayuden”, añadió la mamá de Hellen.

Al llamado de ayuda se han unido diferentes personalidades, entre ellas, Beto Coral, quien se dirigió directamente al presidente colombiano, Gustavo Petro. “Señor presidente, Gustavo Petro, señor canciller, Álvaro Leyva, por favor, la joven Hellen Pachón tuvo un accidente en muy grave. Los médicos no dan esperanza. Ayudemos a la señora Paola para que pueda ver a su hija que se encuentra sola y muy grave en un hospital en la Florida”, comentó en su cuenta de Twitter.

Se sumó a la ola de mensajes de apoyo el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas: “Espero que el presidente Gustavo Petro o el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso la Vicepresidenta, Francia Márquez, puedan ayudar a la señora. Sigo buscando SOS”, indicó.

Otra solicitud de Visa humanitaria

Mientras se conoce el desenlace de este caso, recientemente se conoció el caso de Pedro Vicente Lamus Betancur, un joven colombiano de 25 años que se encuentra en Estados Unidos diagnosticado con cáncer.

En julio del 2022 viajó a territorio norteamericano con el fin de buscar mejores posibilidades de vida para él y su familia. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, sus planes dieron un giro inesperado luego de que fuera diagnosticado con cáncer. Lo que se encuentra pidiendo Pedro, en la actualidad, es que a su familia se le otorgue una visa humanitaria para que lo acompañen.

La enfermedad, que ya está en fase terminal, le fue descubierta cuando tuvo que asistir de urgencias al hospital Richmond de Virginia. Los médicos le diagnosticaron Leucemia Mieloide Aguda.

“Pedro trabajaba en una empresa de alimentos y ahí se sintió enfermo (...) Mi mamá estuvo en Bogotá en la cancillería solicitando la visa y no recibió ninguna respuesta. Solo le dicen que pase los formularios, que llenen el formulario para la visa y que espere respuesta, pero hasta el momento nada”, comentó la hermana del colombiano en testimonios recopilados por el portal informativo local El Frente. A pesar de los tratamientos de quimioterapia, los resultados no han sido los mejores.

Teniendo en cuenta la gravedad del estado de Pedro, la familia se encuentra pidiendo ayuda para trasladarse a territorio norteamericano. Por el momento, aunque ya la solicitaron, no han recibido respuesta para recibir la visa humanitaria. “Lo que le solicito al Gobierno es piedad por nosotros, por mi hijo que se encuentra solo en un país donde no tiene a nadie, necesito estar con él, soy su madre y siento todo su dolor, ayúdenos a estar con él”, comentó, Alba Luz Betancur, madre de Pedro.