Nairo Quintana y su relación con la nueva canción de Shakira ‘Music Sessions #53′

El ciclista colombiano Nairo Quintana habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 25 de enero, 2023. REUTERS/Luisa González

Nairo Quintana anunció su continuidad en el ciclismo desmintiendo los rumores de la prensa que días previos afirmó que el boyacense estaría decidido a retirarse; sin embargo, y para la alegría de muchos, el mismo deportista hizo un anuncio oficial en el que confirmó, no solo que continuará compitiendo, sino que viajará a Europa para negociar la vinculación a un nuevo equipo con intenciones de seguir en la élite de este deporte.

Presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble afirmó que “fue Nairo Quintana quien no respetó las normas” Roger Legeacy se refirió a la situación que está atravesando el corredor colombiano luego de haber sido descalificado del pasado Tour de Francia por el uso del tramadol VER NOTA

Luego del anuncio del colombiano, las reacciones han sido de todo tipo, como en este caso, en el que fue involucrado en una frase relacionada con la reciente producción de la cantante barranquillera Shakira, que originalmente dice: “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, mientras que la versión con Nairo sería diferente y fue citada con lo siguiente: “Un escalador como yo, no está pa equipos como tú”

La letra fue citada por el hijo del periodista argentino, Mario Sábato quien cuenta con un importante reconocimiento narrando las competencias de los Escarabajos colombianos desde hace algunos años, y en Twitter tuvo un importante movimiento. Rodrigo Sábato publicó un montaje con Nairo en posición de cantante, ‘suplantando’ a Shakira y puso la curiosa frase. Esta publicación superó las 89.700 visualizaciones.

Rodri Sábato, hijo del periodista Mario Sábato hizo un montaje en el que defendió al colombiano usando un fragmento de la canción de Shakira

El pedalista colombiano aún no tiene su futuro definido, y aunque se encuentra en una carrera contra el tiempo, espera encontrar a un equipo que se ajuste a sus necesidades y le dé la oportunidad de continuar en las competencias del circuito World Tour de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Nairo Quintana no se retira: afirmó que es un luchador y sigue disponible para competir en Europa El pedalista colombiano aseguró que está listo para competir y confirmó que quiere seguir poniendo en alto la bandera de Colombia en las carreras más importantes del mundo VER NOTA

El histórico deportista es consciente de lo que ha conseguido y pese a que el Tour de Francia le ha sido esquivo, sigue siendo el ciclista latinoamericano con más títulos, además, el pedalista con más victorias de etapa en la historia de Colombia, con un total de 51, a la fecha.

“Gracias al apoyo de mis entrenadores y compañeros de equipo y al impulso que me dan los colombianos, he podido llegar a ser hasta hoy el ciclista colombiano y latinoamericano con más títulos de la historia (...) Esto es fruto de la lucha, disciplina y esfuerzo diario, además de la motivación de todo un país”, mencionó Nairo en la rueda de prensa en la que anunció su continuidad.

Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia El pedalista boyacense convocó a una rueda de prensa donde varios alegaron que anunciaría su retiro, no obstante en esta ratificó su deseo de seguir compitiendo y en Infobae Colombia recordamos los mejores momentos de su carrera VER NOTA

Ante los rumores de su retiro del ciclismo, el escalador boyacense dijo que no se rendirá tan fácil, además aseguró que se relaciona con los colombianos que día a día se esfuerzan por sobrevivir pese a las dificultades que se presentan en el país, “Me considero un luchador, que ante todo, reconoce en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias: la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la injusticia”, sentenció.

Luego de su salida del equipo francés a raíz de la polémica por el uso de sustancias que serían prohibidas para el uso de deportistas, Nairo no la ha pasado nada bien, pues no solo se le ha dificultado conseguir equipo, también se ha visto envuelto en una serie de escándalos que han desprestigiado su carrera.

“Es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo”, dijo Quintana en su intervención.

Además de ser uno de los ciclistas más importantes de la historia, el pedalista boyacense lleva un peso adicional sobre su espalda: ser la inspiración de cientos de ciclistas que se preparan para competir al nivel del colombiano y dejar el nombre del país en alto, “Estoy convencido que de nuestras montañas saldrán los mejores talentos del ciclismo mundial, quienes leerán mi historia y se inspirarán en ella para salir a conquistar al mundo”, mencionó.