“Pautips” es blanco de críticas por decir que los desórdenes alimenticios son obra de Satanás

La joven de 28 años señaló que ha padecido anorexia, bulimia, bulimia laxativa y trastorno por atracones

Paula Galindo, más conocida en las redes sociales como Pautips, fue una de las primeras youtubers colombianas en crear contenido para las redes sociales. El más reciente video de la influencer publicado en su canal de YouTube ha hecho que el nombre de la joven bogotana se vuelva tendencia en las redes, puesto que ha hecho referencia a temas tan complejos como los desórdenes alimenticios y la espiritualidad.

A lo largo de sus más de 10 años siendo una de las bogotanas con más seguidores, su comunidad la ha visto graduarse de la universidad, vivir algunas relaciones amorosas, mudarse fuera del país y, recientemente, convertirse en esposa. Sin embargo, Paula Galindo también se ha mostrado vulnerable ante sus seguidores, revelando hace seis años que padecía de anorexia y bulimia.

Desde 2017, año en el que Pautips confesó ante una cámara y más de nueve millones de suscriptores que padecía de estos trastornos de la conducta alimenticia (TCA), la creadora de contenido se convirtió en referente para muchas otras jóvenes mujeres que los enfrentaban. Recientemente, Galindo se ha mostrado ante su comunidad como una mujer mucho más cercana a lo que ella llama “la palabra de Dios” y ha empezado a enfocar su contenido en redes para transmitir ese mensaje.

En redes sociales le dicen "irresponsable" a Pautips por su reciente video

Si tienes un desorden alimenticio (TCA) mira esto, se lee en el título del video que en menos de 24 horas de su publicación ya supera las 23 mil reproducciones. Antes de que inicie a hablar, la famosa agregó un disclaimer o advertencia para las personas que ingresaran a ver el contenido. “Con mucho respeto y amor te pido que si no sufres o has sufrido un Trastorno alimenticio salgas de este video. Este video NO es para todo el mundo”, se lee en los primeros segundos del video.

Al inicio del video, Pautips le pidió a las personas que ven el video que le permitan orar por ellas, porque su intención es que a través de su oración podrán empezar un camino de recuperación a sus trastornos alimenticios. “Quiero comenzar diciendo que esto no le quita ningún valor a los tratamientos tradicionales de psicología, nutrición y psiquiatría. De hecho, yo pasé por varios muy efectivos, pero creo que es importante la parte espiritual”.

Antes de iniciar su momento de oración, la creadora de contenido reconoció que hace tiempo ha tenido miedo de compartir esta clase de contenido, pero está convencida de que con el mismo puede salvar vidas y por eso decidió hacerlo finalmente. Acto seguido, Pautips cerró los ojos e inició su diálogo con Dios pidiendo que ayudara a todo aquel que padece un TCA.

“Yo te pido por sus vidas y porque tú puedas abrir sus ojos y mostrarles la mentira a la que Satanás los tiene sometidos, que se den cuenta que esto es una guerra espiritual, esto no es una guerra física, que esa voz que escuchan en sus cabezas no es de ellas, sino de Satanás causando estragos en sus mentes”, expresó la joven de 28 años en su video y añadió que esperaba que nadie se burlara de su contenido porque para ella es la manera en la que Dios obra a través de su plataforma.

Luego la creadora de contenido quiso explicar su posición frente a los TCA y su relación con la espiritualidad, pues señaló que en su caso, a pesar de los tratamientos médicos y psicológicos que lograron hacer que saliera de sus trastornos alimenticios, una parte de ella seguía “enamorada del control” que estos padecimientos le daban a su vida.

Por esto señaló que sigue luchando contra estos problemas y solo a través de “la palabra de Dios” que ha conocido en los últimos dos años ha podido ver que más allá de lo físico, se necesita de la espiritualidad para salir de estos problemas.

A través de versículos y libros religiosos, Pautips indicó a sus seguidores la manera en la que, según ella, es Satanás el que se aprovecha de las personas que tienen algunos problemas de autoestima y los refuerza con ideas que los llevan a los desórdenes alimenticios.

“La bulimia es un engaño de Satanás con el cual pensamos que por medio del vómito o los laxantes nos libramos de la culpa y los problemas, que por medio del vómito somos limpias”, dio su punto de vista sobre ese trastorno.

Las palabras Pautips y Satanás se hicieron tendencia en redes sociales con muchas personas señalando a la creadora de contenido de ser una irresponsable por tocar estos temas de salud y relacionarlos con su fe.

Aunque la misma famosa señaló que no estaba deslegitimando a los médicos al inicio del video, muchas personas señalaron que sus palabras hacían referencia a que los trastornos son provocados por le Diablo y que solo orando se podrían resolver.

“No Pautips. Tener un TCA no es adorar a Satanás. Si por lo menos te detuvieras a pensar en la irresponsabilidad de decir esto, te darías cuenta que lo que haces es generar más culpa para todas las personas que sufren un desorden alimenticio”; “Lo que Pautips hizo no solamente es irresponsable, sino que también es irrespetuoso con aquellos que lidian con un TCA”; “Pautips subió muchos videos hablando y concientizando a su público sobre TCA QUE ELLA MISMA SUFRIÓ para que ahora salga con esa vaina? No me jodas”, son algunas de las reacciones al video de la bogotana.