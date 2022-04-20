在过去的一万年中，植被与全球气温之间的关系是什么

Vista de un sector del Parque Nacional Coiba un conjunto de islas de origen volcánico ubicadas en el Pacífico panameño. EFE/Alejandro Bolívar

全球变暖是现实。但是，纵观历史，地球的温度一直在变化。现在，最近的一项研究指出，过去一万年中记录的波动与植物群的变化有关。专家说：“如果包括植被的变化，对未来气候变化的预测更有可能产生更可靠的预测。”

根据圣路易斯华盛顿大学艺术与科学学院地球与行星科学研究员亚历山大·汤普森（Alexander Thompson）进行的研究，花粉的痕迹使我们能够知道过去一万年中植物生命的发展情况。该文件指出，这些迹象还讲述了 “全球气温的真实故事”。

发表在《科学进展》上的这项研究还确保了 温暖的温度会推动植被的生长，而这种增加与地球温度的升高有关 。因此，根据汤普森的模拟，自上一个冰河时代以来，已经记录了显著的温度波动：峰值在6,000至9,000年前，这使地球的全球温度升高了0.7至0.8°C。

Desde la última edad de hielo se registraron importantes fluctuaciones: con un pico entre 6.000 y 9.000 años atrás, que elevó la temperatura global del planeta entre 0,7 y 0,8°C.

汤普森说：“花粉记录表明，在此期间，植被大幅扩张，” 他强调了植被变化对大气二氧化碳浓度或冰盖的影响。他说：“以前的模型显示的植被生长量有限，尽管一些模拟包括动态植被，但这还不足以解释花粉记录所暗示的植被变化，” 他强调了分析中的改进。

由于这些进步，研究人员指出了 了解全新世（当前地质阶段）发生的事情的重要性，因为当时的撒哈拉沙漠（非洲）就像一片草地；而在北半球和北极的中纬度地区，针叶树和落叶林生长了 。汤普森解释说：“全新世期间植被扩大，使地球升温到1.5华氏度。”

专家保证 ：“令人兴奋的是，我们可以指出北半球的植被是使我们能够解决有争议的全新世温度难题的潜在因素。” 正如他所解释的那样，这些数据是 “花粉记录” 的结果，该记录与与气候模型相关的其他实验一起进行了分析，包括被认为是 “最受考虑的模型之一” 的社区地球系统模型（CESM）。

“Es emocionante que podamos señalar la vegetación del hemisferio norte como un factor potencial que nos permite resolver el controvertido enigma de la temperatura del Holoceno“, aseguró Thompson Europa Press

这位科学家说：“总的来说，我们的研究强调，考虑植被变化是至关重要的。”他还指出，了解植被生长的规模，了解全 新世时期的温度变化时间，即所谓的 “近代地质史上最重要的时刻” ，将使我们对人类农业的起源有更多的了解，以及那个时期文明的进步.

科学家和历史学家对这个时代和人类文明的进步进行了分析，因为它们将使我们能够了解尚未发现的人类方面。但这还不是全部，根据汤普森的说法，这仅仅是起点。由于他们的分析，不仅可以了解过去的某些方面，而且甚至 “这些结果也表明，政府间气候变化专门委员会（IPCC）的模型可以模拟对外部气候强迫的现实温度响应，但前提是必须将所有强迫都包括在内 相关的。我们的研究结果表明，如果包括植被的变化，对未来气候变化的预测更有可能产生更可靠的预测。”

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