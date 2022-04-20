疫情两年后，拉美航空公司恢复了卡塔赫纳和利马之间的航线

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

5月3日下周二，智利航空公司Latam将恢复由于covid-19大流行而停止运行两年的航线。这是卡塔赫纳（哥伦比亚）和利马（秘鲁）之间的直接路线。

LA2448B 航班每周将在周二、周三和周日起飞三次，并将使该航空公司提供的飞往哥伦比亚的目的地数量增加到五个。其他四个是麦德林、波哥大、巴兰基亚和圣安德烈斯群岛。

秘鲁拉美航空公司的销售经理克里斯蒂娜·吉尔·德梅洛表示，这条航线的恢复 “将提高数百名LATAM员工的希望，他们已经工作了几个月来重新启动这条航线。所有这些都是我们作为一个组织的承诺的一部分，即恢复旅游业，促进贸易和该地区的连通性。”

Latam的这一宣布也是4月1日开通的基多-波哥大直达航线的补充。这条路线在周一、周二、周三、周五和周日飞行。厄瓜多尔拉美分公司的执行董事莫妮卡·菲斯特罗维奇几天前表示：“基多-波哥大航线的开通证明了我们致力于继续连接厄瓜多尔人并在其他国际目的地推广厄瓜多尔人的承诺。”

该航空公司最近面临重大变化，计划在2022年4月每天运营约1,059个航班，其中包括其连接的20个国家/地区的132个目的地的国内和国际航班。

根据以ASK（每公里可用座位）衡量的运营情况，去年3月的客运量（以租用客公里数衡量-RPK）与2019年同期相比为66.5％。这意味着占用率下降了1.7个百分点，达到81.1％。

另一方面，其巴西分公司最近退休了寿命最长的飞行员洛雷托指挥官，他领导商业航班长达44年，经历了巴西的谭和智利兰的合并。他上周最后一次从里约热内卢开车去巴西。

Aeronáutica Civil报告说，由于埃尔多拉多国际机场周围的需求旺盛和恶劣的天气条件，空中运营延误了90分钟以上，因此建议旅客联系航空公司，以预测行程可能发生的变化。

阿维安卡（Avianca）启动了一项应急计划，以防止在4月19日期间无法出行的乘客重新安排航班，而不会产生任何额外费用或罚款，该措施仅适用于中午 12:00 至午夜之间在哥伦比亚有国内航班的乘客。

自周一以来，由于IDEAM已经警告过大雨，该国首都出现了恶劣的天气条件，机场运营受到影响。

“预计太平洋、加勒比海、安第斯、奥里诺基亚和亚马逊地区的云量和中度至强降雨量将增加，在下午、晚上和清晨最强，在暴雨、冰雹和/或狂风时伴随着电力活动，逐渐减少临近21周四，” 该实体在一份声明中说。

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