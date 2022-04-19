“Filbo Ciudad” 的ABC：它是什么，为什么如此重要以及它在书展上的新颖之处是什么

"La Filbo es un nuevo rostro en este árbol de relaciones entre los dos países", manifestó la embajadora en la presentación de la Feria del Libro, que se celebrará del 6 al 22 de agosto y que será digital debido a las restricciones a las que obliga la pandemia de covid-19. EFE/Alejandro Bolívar

在进入 FilBO cit y所代表的内部宇宙之前，有必要了解这个概念的含义，这是本届波哥大国际书展中最伟大的新颖之处之一。

首先，拉丁美洲最大的文学节在经历了以虚拟为标志的连续两个版本之后又回到了面对面；因此，它的座右铭是：回来让你回来。但是，从贵宾国家（大韩民国）的展馆到文学发布会，与会者不仅会前往Corferias欣赏；博览会还在整个波哥大举行，这正是该计划的核心。

来自 “callus on the f ingers” 的学生、学者、初学者和作者将有机会在城市的不同空间（例如公共图书馆、大学和书店）欣赏 FilBO，将活动扩展到新的观众，以激发人们对阅读和写作的兴趣。

此外，不仅可以在这个地带上看到哥伦比亚的字母，而且还有一个专门供贵宾使用的空间：加布里埃尔·加西亚·马尔克斯文化中心，Caro y.库尔沃研究所和米格尔美术馆 Urrutia-MAMU-等场景。

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哥伦比亚 Infobae 关于 FilBO Ciudad 的建议

尽管该计划范围很广，但有一些建议可以避免错过韩国的文化场景，更不用说哥伦比亚文化了，哥伦比亚文化局受到地区文化秘书处的保护，该秘书处是推动该计划的机构之一，其中包括音乐相遇，冲突故事，真理和记忆，以及来自两国的第七种艺术中的精华。

它还强调了这一议程与波哥大地区公共图书馆网络（Biblored）的阐述，以便在位于该国西部和南部的维尔吉利奥·巴可图书馆，El Tintal和La Marichuela等地点举办各种会议，文本发布会和演示文稿首都。

以下是 FilBO Ciudad 的一些亮点：

- 书籍介绍为什么我们依赖生物多样性？我们不能错过的机会，以及感知：通过感官的旅程。胡安·阿曼多·桑切斯和费利佩·雷诺索·卡瓦略。

日期：4月20日，星期三。时间：下午 6:00 — 晚上 7:00

地点：加布里埃尔·加西亚·马尔克斯文化中心（Calle 11＃5-60）

-《鸟类无国界：拉丁美洲的传说与神话》出版已有10年

作者：埃德娜·伊图拉尔德

日期和时间：4月21日星期四下午 4:30 至下午 5:30

地点：La Libreria de Ana（Calle 134＃55-30，Paseo San Rafael 购物中心）

- FilBO Cine：韩国电影系列

短片：老大哥

日期和时间：4月22日星期五下午3点

地点：加布里埃尔·加西亚·马尔克斯文化中心波菲里奥·巴尔巴·雅各布礼堂（11街5-60号）。

-与作家 J.J. Benitez 和 Antonio Erazo 签书

日期和时间：4月22日星期五下午4点至下午5点

地点：Unicentro 国家图书馆（第 15 场比赛 #124-30 Local 1-146）

- 会改变你生活的对话：阅读是一种爱的行为

梅根·考克斯·古登和尤兰达·雷耶斯。Modera：莉莉安娜·莫雷诺

日期和时间：4月22日星期五下午6点至晚上7点

地点：现代健身房（第 9 场比赛 #74 -99）

- 真相委员会遗产的声音：文学冲突的新视角

劳拉·奥尔蒂斯、莱昂纳多·吉尔和劳拉·阿塞罗。温和派：丽娜·卡斯塔诺

日期：4月23日星期六上午10点至上午10点45分

地点：米格尔·乌鲁蒂亚美术馆广场（MAMU，街11＃4-21）

与地区艺术学院（IDARTES）和澄清真相、共存和不重复委员会合作。

- 性别多样性和持不同政见者身份：Brigitte Baptiste 和 Camila Sosa Villada

主持人：西蒙·乌里韦

日期：4月23日星期六下午4点至下午5点

地点：维尔吉利奥·巴可公共图书馆（卡雷拉大道 60 #57 -60）

与阿根廷大使馆合作。

- 会改变你生活的对话：J·J·贝尼特斯：与读者团聚

与安东尼奥·埃拉佐交谈

日期：4月25日星期一下午5点30分至晚上7点

地点：勒纳书店，Calle 93（第 11 场比赛 #93 A-43）

- FilBO Cine 哥伦比亚电影系列 — 纪录片 “Condores 不要每天埋葬”，50 年

日期：4 月 27 日星期三下午 6:30 至晚上 8:00

地点：加布里埃尔·加西亚·马尔克斯文化中心波菲里奥·巴尔巴·雅各布礼堂（11街＃5-60）

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