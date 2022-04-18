视频：Chicho Arango 在洛杉矶足球俱乐部再次进球

哥伦比亚球员克里斯蒂安·奇科·阿兰戈在洛杉矶足球俱乐部对阵堪萨斯城竞技的比赛中得分，这是美国职业足球大联盟（MLS）西部会议的第七天。

凭借这场胜利，洛杉矶队在上周六16日作为访客对阵芝加哥大火的无目标平局之后，在他们所在地区的积分榜上名列第一。

由史蒂文·切伦多洛（Steven Cherundolo）领导的人在前一天在洛杉矶精英赛的最后一次郊游中失败后恢复过来。就其本身而言，Spotting Kansas City 来自于纳斯维尔南卡罗来纳州的家中。

应该指出的是，28岁的咖啡中后卫耶苏斯·穆里略参加了洛杉矶足球俱乐部的胜利，在哥伦比亚，他穿着独立麦德林，拉科鲁尼亚帕斯托和帕特里奥塔斯·博亚卡的颜色。

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在 44 分钟内，Chicho 'Arango 出现在迭戈·帕拉西奥斯（Diego Palacios）从左区为马马杜·法尔（Mamadou Fall）交叉之后，马马杜·法尔领导了前百万富翁，他们以同样的方式克服了蒂莫西·梅德利亚的抵抗。

有了这个分数，前锋派萨达到了两个目标，在对方网络上报告的连续比赛次数加起来相同。自从他进入北美足球以来，阿兰戈在上赛季打进14个进球后已经打进了16个进球，并在2021年作为球队的射手之一结束。

剩下的进球是黎巴嫩人伊斯梅尔·塔朱里·什拉迪在第70分钟打进的，八分钟后，厄瓜多尔人何塞·西富恩特斯打进了最后三分之一。堪萨斯城折扣是厄瓜多尔同胞迭戈·帕拉西奥斯自己的目标。

下次洛杉矶足球俱乐部，他们将访问辛辛那提足球俱乐部，但在本周他们将在主场参加美国公开杯对阵奥兰治乡村DC的比赛。

编队：

洛杉矶足球俱乐部：Maxime Crepeau；Ryan Hollingshead、Jesus Murillo、Mamadou Mbacke、Diego Palacios；Ilie、Carlos Vela、Latif Bleassding、Kellyn Acosta、Kwadwo Opoku；克里斯蒂安·阿兰戈。

堪萨斯城竞技：蒂莫西·梅利亚；格雷厄姆·祖西、尼古拉斯·伊西马特-米林、安德烈·丰塔斯、洛根·恩登贝；雷米·沃尔特、罗杰·埃斯皮诺萨、约翰尼·罗素、马里诺斯·齐奥尼斯、丹尼尔·萨洛伊；基里·谢尔顿。

西方会议

1.洛杉矶足球俱乐部-16 分

2。奥斯汀足球俱乐部-14 分

3.洛杉矶银河-13 分

4.FC达拉斯-12 分

5。休斯顿迪纳摩 — 12 分

6。皇家盐湖城 — 12 点积分

7.明尼苏达联队 — 11 分

8。纳斯维尔 SC — 11 点积分

9.波特兰木材 — 10 点积分

10。科罗拉多急流— 8分

11。西雅图海湾人队 — 7 分

12。堪萨斯城竞技 — 6分

13。温哥华白帽队 — 4 分

14。圣何塞地震 — 3分

东部会议

1.费城联盟 — 16 点积分

2。奥兰多城 SC — 14 分

3.纽约红牛队 — 11分

4.亚特兰大联队 — 11 分

5。多伦多足球俱乐部 — 11分

6。芝加哥大火 — 10 点积分

7.蒙特利尔足球俱乐部 — 10分

8。夏洛特足球俱乐部 — 9分

9.哥伦布船员 — 8分

10。纽约城足球俱乐部 — 7 分

11。新英格兰革命 — 7分

12。辛辛那提足球俱乐部 — 7分

13。国际迈阿密 — 7分

14。华盛顿联队 — 6 点积分

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