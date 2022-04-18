来自巴兰基亚的 Junior 在 Liga Femenina 比赛中支持他的 “Tiburonas” 进行了一场大男子主义

在BetPlay女子联赛（BetPlay）女子联赛（BetPlay Women "s League）的一场比赛中发生的事件发生后，女少年球员谴责了对她们的男子气概态度，该机构发表了一份新声明，支持其数字，以应对那次会议期间遭受的明显虐待和骚扰。

正如 EL HERALD O 报道的那样，巴兰基耶罗俱乐部发表了第一份声明，其中不会再谈论 “那个不舒服的话题”（暗指上周二的比赛），但受到了球迷的强烈批评，该机构澄清说，它确实支持了此外还向迪马约尔发了一封正式的抗议信。

“Junior 向公众和媒体表示，他一直支持自己的球员和参加联赛的女队教练组成员。因此，在内瓦最后一场比赛令人遗憾的事件之后，已经向迪马约尔提出了正式抗议，拒绝了第四位官员对我们的技术总监，球队助理和球员的行为”，Junior de Barranquilla上周日发表的新声明写道。

这些术语与48小时前发布的术语不同，当时俱乐部选择了一个外交渠道，该渠道不能满足社交网络上的追随者以及那些支持球员在运动场上工作的人：

“少年俱乐部可以告知公众和媒体，关于威拉竞技和少年队比赛期间第四名官员对我们的球员和教练组成员的行为，技术助理Jimena Borja和球员所说的话EstefaníaCartagena在新闻发布会上，将是关于这个令人不安的话题的唯一公开示威”。

面对态度的改变，“Tiburona” 机构补充说：

他总结说：“Junior将始终确保公平竞争，健康的比赛和使用常规渠道，同时尊重我们职业足球的制度性。”

应该注意的是，所提到的事件发生在上周二进行的一场比赛中，乌伊拉·费梅尼诺竞技队以 0-2 击败 “Tiburonas”。

比赛结束后，在新闻发布会上，少年球员谴责了第四位官员爱丁森·卡尔德隆的大男子主义行为。负责投诉的人是埃斯特法尼亚·卡塔赫纳（Estefania Cartagena），他在技术总监的助理的陪同下。

“我们想公开投诉妇女的待遇。第四位官员爱丁森·卡尔德隆（Edinson Calderón）说，他怎么可能与中央法官合作，他怎么可能这样做并对我们的技术人员说：“别拧紧，别拧紧了” 然后他打了他一巴掌，我们的助手站在前面。谁在处理这个？我们累了，” 这位少年球员说。

然后这位少年足球运动员补充说：“那是因为她是个女人。让我们拿牌，这种情况不可能继续发生，为什么它等同于女人而不是男人？，威拉教练保持沉默。那就是你可以看到大男子主义的地方。我们不会低着头，而是公开谴责。”

另一方面，Junior的技术总监YinarisGarcía也通过她的Twitter帐户发表了一条消息，她接受了失败，但表示他们不会接受第四位官员的不尊重或冒犯性言论。

“我们对失败承担全部责任，这是我们最糟糕的比赛，但我们会站起来继续前进。我们不会接受的是第四位官员的不尊重、冒犯性的言论，他利用自己的挑衅和男子气概的进攻来操纵中央的决定（在比赛结束时将我驱逐出境）。俱乐部提高了投资，联赛水平有所提高，但这绝对是必须增长和提高的方面”，可以在教练的颤音中看到。





继续阅读：











