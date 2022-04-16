本·斯蒂勒的秘密：在大流行期间，他在迷幻药的影响下给父亲打电话并与前妻和解的那天

70th Cannes Film Festival - Screening of the film "The Meyerowitz Stories" (New and Selected) in competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France. 21/05/2017.Cast members Ben Stiller poses. REUTERS/Eric Gaillard

他是美国喜剧之王。56岁那年，诸如 “Zoolander”，“我的女友波莉” 或 “Crazy about Mary” 等热门歌曲的主角不仅表现出作为演员的巨大才能，而且还表现出了《遣散费》或《丹尼莫拉的逃生》等系列的制片人和导演，或者在《有线电视人》和《现实叮咬》等电影中 Tropic Thunder”，他撰写并出演了这部影片。

本·斯蒂勒（Ben Stiller）取得了一个人想要的所有成功，甚至更多。他出生于纽约，从小就开始了自己的职业生涯。他已经在10岁那年就在法律剧《凯特·麦克沙恩》中首次亮相，该剧由自己的母亲安妮·米拉（Anne Meara）主演。1989 年，当他在演员工作室上课时，他被聘为 “周六夜现场” 的编剧，简历上几乎没有任何内容，但几周后他辞职了。1987年，他已经出演了史蒂芬·斯皮尔伯格执导的精彩电影《太阳帝国》。尽管他扮演的角色很小，但本与约翰·马尔科维奇、乔·潘托利亚诺和一个名叫克里斯蒂安·贝尔的十三岁男孩分享了拍摄内容。

斯蒂勒在谈@@ 到与斯佩尔伯格的会面时说：“作为一个看电影并让我想拍电影的孩子，和他一起工作就像你想象的那样令人兴奋。”在现场，导演接见了演员，看看他是如何准备某些镜头并解释自己在做什么的。

过去几年并不容易。2015 年，她的母亲安妮·米拉因中风去世。次年，“Zoolander 2” 惨败。2017 年，他与克里斯汀·泰勒分手。他的父亲杰里·斯蒂勒于 2020 年 5 月去世。

但是今天他喜欢一份很棒的作品。斯蒂勒正准备成为小说《闪灵》的戏剧改编的主角，这是斯蒂芬·金在 1977 年创作的恐怖经典小说，后来在斯坦利·库布里克的命令下与杰克·尼科尔森一起在电影院中普及。这个项目已经进行了好几年，但由于 COVID-19 的爆发和剧院的关闭，不得不中断。伊沃·范·霍夫将负责铺设。它将于2023年1月在伦敦西区发布。

此外，Apple TV +已经确认了创作者兼作家丹·埃里克森（Dan Erickson）广受好评的惊悚片《遣散费》的第二季。斯蒂勒@@ 在推特上说：“看到喜欢这个节目的人的回应以及粉丝的参与度真是令人兴奋。”“将 '遣散费' 带到电视上已经有很长的路要走。五年多前我第一次读丹的飞行员。这一直是为好几个季节设计的故事，我很高兴我们能继续下去”，

两个幽默传奇的儿子

Ben Stiller con sus padres en Nueva York McBride/Mediapunch/Shutterstock | McBride/Mediapunch/Shutterstock

本·斯蒂勒对他的基因有解释。我必须当演员。他是传奇喜剧演员杰里·斯蒂勒和安妮·米拉的儿子，他的童年生活在相机和电影场景之间。多年来，斯蒂勒谈到了自己的家庭以及与著名父母一起长大的感觉。“我们必须熬夜去电视演播室。那是一个有趣的幻想世界。”他们和姐姐艾米（也是女演员）一起过夜，看着杰里和安妮在纽约的公寓里排练。

2020年5月11日，这位演员不得不表达他对父亲去世的巨大悲伤。五年前，他的母亲死于癌症。

这位演员兼导演使用他的 Twitter 帐户驳斥了谁是他的灵感来源，也是让他笑得最多的人。“很伤心地告诉我，我的父亲杰里·斯蒂勒死于自然原因。62 年来，他一直是安妮的伟大父亲、祖父和最忠诚的丈夫。我会非常想念他的。我爱你爸爸”，他在衷心的消息中写道。

几天后，仍在哀悼之中，斯蒂勒谈到了父亲去世前的最后几天，即 92 岁。在接受《纽约客》采访时，“Zoolander”（他的父亲也出演过的电影）的主角说，他和他的妹妹艾米（Amy）与他共度时光，直到最后一刻，这位著名喜剧演员一直保持幽默感。“我生病了一段时间。我们能够和他在一起，对此我非常非常感激，” 他说。

斯蒂勒不止一次声称他的父亲是 “地球上最有趣的人”。在他的末日，尽管身体状况不佳，但他不愿死。他分享说：“他平静地离开了，有幽默感，直到最后。”“我毫不犹豫地称之为幽默感。他只是很有趣，而且他永远都是他自己。他已经快九十三岁了，我认为他的身体已经到了时候了，” 他补充说。

Ben Stiller con su padre Jerry Stiller en el rodaje de "Zoolander" Moviestore/Shutterstock | Moviestore/Shutterstock

在本·斯蒂勒（Ben Stiller）在采访中讲述的许多轶事中，最令人难忘的是他称父亲为高的那一天。他在接受采访时说，他在 “今晚秀” 上给了吉米·法伦，以向已故喜剧演员致敬。

在镜头前，本说他对父亲非常有信心，以至于在他 16 岁的时候，在使用致幻药物之后，他毫不犹豫地打电话给他，告诉他他在迷幻药方面的糟糕经历。他谈到这一集时说：“第一次也是最后一次。”

“我很害怕，我的第一个直觉是，'我要打电话给我的父母。'因为孩子们在使用迷幻药时会给父母打电话，对吗？”，演员开玩笑说。斯蒂勒解释说：“也许这个例子可以说明我们的关系是什么样的，因为我的第一个冲动是，我觉得我想去找的是他，” 斯蒂勒解释了将他与父亲联系起来的纽带。

在通话中，杰里·斯蒂勒（Jerry Stiller）在洛杉矶市拍摄 “爱情巡游” 系列的一集，但他尽了最大努力让儿子放心。

“他对我说的第一句话是 '你会没事的。'然后他开始和我谈论这件事，尽管他对毒品一无所知。他说：'我知道你的感受。当我 10 岁的时候，我从颇尔购物中心抽了一支烟，生病了两天，” 口译员说。

Ben Stiller dirigió "Reality Bites" y "The Cable Guy." Más tarde, dejó de lado sus ambiciones de dirigir para protagonizar "There's Something About Mary", que lanzó su carrera actoral. Otro intento como director fue en 2001 con "Zoolander" CAMERA PRESS/Diane Freed/Newsmak

另一次，斯蒂勒回忆起 1974 年他第一次独自步行上学，那时他小时候距离纽约家只有五个街区的距离。在那短暂的步行路程中，他注意到一个熟悉的存在。杰里偷偷陪着他。他说：“我爸很紧张，所以他跟着我。”“他实际上是在开车跟着我，直到警察拦住了他，因为他们认为他在骚扰我。我太疯狂了。”

弗兰克·科斯坦扎（Frank Costanza）如果不对家人大喊大叫就无法看完《塞恩菲尔德》的一集，但是扮演这部剧集的人与现实生活中的父亲恰恰相反。“他不希望自己的孩子发生任何不好的事情。有时候，这可能会让你小时候发疯，因为你需要过自己的生活，但是当我们需要他的时候，他总是在我们身边。”

斯蒂勒还透露了他父亲对大约 15 年前收到的一篇糟糕的电影评论的可爱反应。他和他的家人当时和父母住在纽约市的同一栋公寓楼里。

他说：“我上过的一部电影收到了不好的评价，第二天早上我父亲在我家门口有一张纸条，上面写着：'我读了《纽约时报》的评论，别担心。'我要写信给那个家伙然后照顾好它。' 那是我爸爸，” 他说。

斯蒂勒还回顾了杰里和安妮 61 年的亲密婚姻。他说：“我不想太俗气，但我觉得他们又联系起来了。”

关于他们，他说，他们向他灌输了对他工作的 “奉献精神和激情”，并回忆起他们给他的一条建议，让他在娱乐界的艰难行业中保持忠诚。“永远不要为了取悦别人而改变自己的身份。”

你对抗癌症

Ben Stiller tiene una extensa carrera como actor y director (Reuters) REUTERS

本·斯蒂勒在接受采访时的另一个供词是在 2016 年霍华德·斯特恩的广播节目中。这位当时50岁的演员宣布，两年前的2014年，他必须接受侵袭性前列腺癌的治疗。

“它突然出现。我不知道，” 他说。“起初我不知道会发生什么。我当时非常害怕。我生命中一切都停止了。我无法计划任何电影，因为我不知道会发生什么，” 这位好莱坞明星说。

“当我被诊断出来时，我做的第一件事就是上网学习一些东西。我看见罗伯特·德尼罗有。我马上打电话给他，” 斯蒂勒说。

这位演员是通过前列腺抗原测试被诊断出来的，这是一种称为 PSA 的血液检查。他当时 48 岁。“如果没有参加考试，我不知道会发生什么。我觉得这项测试挽救了我的生命。” 这位演员说，他的医生敦促他在比建议的年龄更小的时候参加检查。

今天，这位演员在接受了切除前列腺的手术后已经摆脱了这种疾病。“我真的很棒。我很幸运，我的治疗只是一次手术，仅此而已。” 2016年 “Zoolander” 的主角说。

但是，这一决定对她们的性行为构成了风险。鼓励斯蒂勒坦率地谈论手术后的性生活。“当面对你想活还是想确保自己的性生活是最好的问题时，我选择摆脱癌症，看看会发生什么，幸运的是，一切都很好。”

他还敦促男性定期进行检查：“如果由我决定，所有男性都应该在 40 至 45 岁之间接受检查。”

坐月子把他带着一生的挚爱带回了他

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor en el U.S. Open (USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

2017年，本·斯蒂勒和克里斯汀·泰勒分居的消息在经历了18年的恋爱关系和两个孩子成为普通孩子之后超越了。但是五年后，由于大流行，他们完全处于社会孤立状态, exes一起押注新的未来.

好莱坞最成熟的婚姻之一获得了第二次机会，这位演员在最近接受《时尚先生》杂志采访时证实了这一点。.口译员说，在他 50 岁的前妻告诉他，在疫情的头几天，如果他与她和她的两个孩子 19 岁的埃拉·奥利维亚和 16 岁的昆林·登普西一起搬进来会更好，因为这将是他们在最艰难时期的唯一出路，因此他们的关系重新燃起了的禁闭。

他承认：“随着时间的推移，发生在我们身上的事情在演变。”“我们分手后又聚在一起，我们对此感到高兴。这对我们所有人来说真的很棒。出乎意料，也是疫情导致的事情之一，” 他说。

2017 年 5 月，这对夫妇在 2000 年在夏威夷考艾岛举行的海滨婚礼之后，以及在 “Zoolander” 和 “躲避球：真正的失败者故事” 等多个项目合作之后，发表了一份声明，宣布分居。然而, 他们的离婚并没有阻止他们继续在公开场合露面.

1999 年，斯蒂勒和泰勒在录制电视飞行员时相识，仅仅一年后，他们互相说 “我愿意”。他们说那是一见钟情。

Ben Stiller anunció su separación de Christine Taylor en 2017

斯蒂勒强调，这种和解是一个非常深思熟虑的决定，也是他们俩所做的出色工作的结果。“我认为我们尊重我们的共同点以及我们与众不同的东西。而且我认为，通过接受这一点，你真的可以更加欣赏某人，因为你不是想让他们为你改变，” 他反映。

“一旦你接受了这一点，你就可以节省很多能源。这位演员说，如果你对伴侣有这种程度的信任，那就要知道，当你说 “我不喜欢那样做” 时，你并不是在说 “我不喜欢你”。他还为Apple TV +执导和制作的电视连续剧《遣散费》中担任工作礼物，该系列已经宣布续订第二季。

Ben Stiller con su hija Ella Olivia, de 19 años

她的女儿埃拉（Ella）想跟随父母的脚步，在分居之际，她对这位因十几岁时缺席而受到指责的演员很苛刻。

导演承认：“他非常雄辩，他知道如何很好地表达自己，尽管这很难听。”“我和她在一起的方式与父母不在一起的方式不同，我一直认为我不应该这样做，尽管与此同时，我一直在寻找自己的道路，实现自己的梦想。那是不对的，但承认这一点很重要，” 他说。

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