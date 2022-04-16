本·斯蒂勒的秘密：在大流行期间，他在迷幻药的影响下给父亲打电话并与前妻和解的那天

他是美国喜剧之王。56岁那年，诸如 “Zoolander”，“我的女友波莉” 或 “Crazy about Mary” 等热门歌曲的主角不仅表现出作为演员的巨大才能，而且还表现出了《遣散费》或《丹尼莫拉的逃生》等系列的制片人和导演，或者在《有线电视人》和《现实叮咬》等电影中 Tropic Thunder”，他撰写并出演了这部影片。
本·斯蒂勒（Ben Stiller）取得了一个人想要的所有成功，甚至更多。他出生于纽约，从小就开始了自己的职业生涯。他已经在10岁那年就在法律剧《凯特·麦克沙恩》中首次亮相，该剧由自己的母亲安妮·米拉（Anne Meara）主演。1989 年，当他在演员工作室上课时，他被聘为 “周六夜现场” 的编剧，简历上几乎没有任何内容，但几周后他辞职了。1987年，他已经出演了史蒂芬·斯皮尔伯格执导的精彩电影《太阳帝国》。尽管他扮演的角色很小，但本与约翰·马尔科维奇、乔·潘托利亚诺和一个名叫克里斯蒂安·贝尔的十三岁男孩分享了拍摄内容。
斯蒂勒在谈@@ 到与斯佩尔伯格的会面时说：“作为一个看电影并让我想拍电影的孩子，和他一起工作就像你想象的那样令人兴奋。”在现场，导演接见了演员，看看他是如何准备某些镜头并解释自己在做什么的。
过去几年并不容易。2015 年，她的母亲安妮·米拉因中风去世。次年，“Zoolander 2” 惨败。2017 年，他与克里斯汀·泰勒分手。他的父亲杰里·斯蒂勒于 2020 年 5 月去世。
但是今天他喜欢一份很棒的作品。斯蒂勒正准备成为小说《闪灵》的戏剧改编的主角，这是斯蒂芬·金在 1977 年创作的恐怖经典小说，后来在斯坦利·库布里克的命令下与杰克·尼科尔森一起在电影院中普及。这个项目已经进行了好几年，但由于 COVID-19 的爆发和剧院的关闭，不得不中断。伊沃·范·霍夫将负责铺设。它将于2023年1月在伦敦西区发布。
此外，Apple TV +已经确认了创作者兼作家丹·埃里克森（Dan Erickson）广受好评的惊悚片《遣散费》的第二季。斯蒂勒@@ 在推特上说：“看到喜欢这个节目的人的回应以及粉丝的参与度真是令人兴奋。”“将 '遣散费' 带到电视上已经有很长的路要走。五年多前我第一次读丹的飞行员。这一直是为好几个季节设计的故事，我很高兴我们能继续下去”，
两个幽默传奇的儿子
本·斯蒂勒对他的基因有解释。我必须当演员。他是传奇喜剧演员杰里·斯蒂勒和安妮·米拉的儿子，他的童年生活在相机和电影场景之间。多年来，斯蒂勒谈到了自己的家庭以及与著名父母一起长大的感觉。“我们必须熬夜去电视演播室。那是一个有趣的幻想世界。”他们和姐姐艾米（也是女演员）一起过夜，看着杰里和安妮在纽约的公寓里排练。
2020年5月11日，这位演员不得不表达他对父亲去世的巨大悲伤。五年前，他的母亲死于癌症。
这位演员兼导演使用他的 Twitter 帐户驳斥了谁是他的灵感来源，也是让他笑得最多的人。“很伤心地告诉我，我的父亲杰里·斯蒂勒死于自然原因。62 年来，他一直是安妮的伟大父亲、祖父和最忠诚的丈夫。我会非常想念他的。我爱你爸爸”，他在衷心的消息中写道。
几天后，仍在哀悼之中，斯蒂勒谈到了父亲去世前的最后几天，即 92 岁。在接受《纽约客》采访时，“Zoolander”（他的父亲也出演过的电影）的主角说，他和他的妹妹艾米（Amy）与他共度时光，直到最后一刻，这位著名喜剧演员一直保持幽默感。“我生病了一段时间。我们能够和他在一起，对此我非常非常感激，” 他说。
斯蒂勒不止一次声称他的父亲是 “地球上最有趣的人”。在他的末日，尽管身体状况不佳，但他不愿死。他分享说：“他平静地离开了，有幽默感，直到最后。”“我毫不犹豫地称之为幽默感。他只是很有趣，而且他永远都是他自己。他已经快九十三岁了，我认为他的身体已经到了时候了，” 他补充说。
在本·斯蒂勒（Ben Stiller）在采访中讲述的许多轶事中，最令人难忘的是他称父亲为高的那一天。他在接受采访时说，他在 “今晚秀” 上给了吉米·法伦，以向已故喜剧演员致敬。
在镜头前，本说他对父亲非常有信心，以至于在他 16 岁的时候，在使用致幻药物之后，他毫不犹豫地打电话给他，告诉他他在迷幻药方面的糟糕经历。他谈到这一集时说：“第一次也是最后一次。”
“我很害怕，我的第一个直觉是，'我要打电话给我的父母。'因为孩子们在使用迷幻药时会给父母打电话，对吗？”，演员开玩笑说。斯蒂勒解释说：“也许这个例子可以说明我们的关系是什么样的，因为我的第一个冲动是，我觉得我想去找的是他，” 斯蒂勒解释了将他与父亲联系起来的纽带。
在通话中，杰里·斯蒂勒（Jerry Stiller）在洛杉矶市拍摄 “爱情巡游” 系列的一集，但他尽了最大努力让儿子放心。
“他对我说的第一句话是 '你会没事的。'然后他开始和我谈论这件事，尽管他对毒品一无所知。他说：'我知道你的感受。当我 10 岁的时候，我从颇尔购物中心抽了一支烟，生病了两天，” 口译员说。
另一次，斯蒂勒回忆起 1974 年他第一次独自步行上学，那时他小时候距离纽约家只有五个街区的距离。在那短暂的步行路程中，他注意到一个熟悉的存在。杰里偷偷陪着他。他说：“我爸很紧张，所以他跟着我。”“他实际上是在开车跟着我，直到警察拦住了他，因为他们认为他在骚扰我。我太疯狂了。”
弗兰克·科斯坦扎（Frank Costanza）如果不对家人大喊大叫就无法看完《塞恩菲尔德》的一集，但是扮演这部剧集的人与现实生活中的父亲恰恰相反。“他不希望自己的孩子发生任何不好的事情。有时候，这可能会让你小时候发疯，因为你需要过自己的生活，但是当我们需要他的时候，他总是在我们身边。”
斯蒂勒还透露了他父亲对大约 15 年前收到的一篇糟糕的电影评论的可爱反应。他和他的家人当时和父母住在纽约市的同一栋公寓楼里。
他说：“我上过的一部电影收到了不好的评价，第二天早上我父亲在我家门口有一张纸条，上面写着：'我读了《纽约时报》的评论，别担心。'我要写信给那个家伙然后照顾好它。' 那是我爸爸，” 他说。
斯蒂勒还回顾了杰里和安妮 61 年的亲密婚姻。他说：“我不想太俗气，但我觉得他们又联系起来了。”
关于他们，他说，他们向他灌输了对他工作的 “奉献精神和激情”，并回忆起他们给他的一条建议，让他在娱乐界的艰难行业中保持忠诚。“永远不要为了取悦别人而改变自己的身份。”
你对抗癌症
本·斯蒂勒在接受采访时的另一个供词是在 2016 年霍华德·斯特恩的广播节目中。这位当时50岁的演员宣布，两年前的2014年，他必须接受侵袭性前列腺癌的治疗。
“它突然出现。我不知道，” 他说。“起初我不知道会发生什么。我当时非常害怕。我生命中一切都停止了。我无法计划任何电影，因为我不知道会发生什么，” 这位好莱坞明星说。
“当我被诊断出来时，我做的第一件事就是上网学习一些东西。我看见罗伯特·德尼罗有。我马上打电话给他，” 斯蒂勒说。
这位演员是通过前列腺抗原测试被诊断出来的，这是一种称为 PSA 的血液检查。他当时 48 岁。“如果没有参加考试，我不知道会发生什么。我觉得这项测试挽救了我的生命。” 这位演员说，他的医生敦促他在比建议的年龄更小的时候参加检查。
今天，这位演员在接受了切除前列腺的手术后已经摆脱了这种疾病。“我真的很棒。我很幸运，我的治疗只是一次手术，仅此而已。” 2016年 “Zoolander” 的主角说。
但是，这一决定对她们的性行为构成了风险。鼓励斯蒂勒坦率地谈论手术后的性生活。“当面对你想活还是想确保自己的性生活是最好的问题时，我选择摆脱癌症，看看会发生什么，幸运的是，一切都很好。”
他还敦促男性定期进行检查：“如果由我决定，所有男性都应该在 40 至 45 岁之间接受检查。”
坐月子把他带着一生的挚爱带回了他
2017年，本·斯蒂勒和克里斯汀·泰勒分居的消息在经历了18年的恋爱关系和两个孩子成为普通孩子之后超越了。但是五年后，由于大流行，他们完全处于社会孤立状态, exes一起押注新的未来.
好莱坞最成熟的婚姻之一获得了第二次机会，这位演员在最近接受《时尚先生》杂志采访时证实了这一点。.口译员说，在他 50 岁的前妻告诉他，在疫情的头几天，如果他与她和她的两个孩子 19 岁的埃拉·奥利维亚和 16 岁的昆林·登普西一起搬进来会更好，因为这将是他们在最艰难时期的唯一出路，因此他们的关系重新燃起了的禁闭。
他承认：“随着时间的推移，发生在我们身上的事情在演变。”“我们分手后又聚在一起，我们对此感到高兴。这对我们所有人来说真的很棒。出乎意料，也是疫情导致的事情之一，” 他说。
2017 年 5 月，这对夫妇在 2000 年在夏威夷考艾岛举行的海滨婚礼之后，以及在 “Zoolander” 和 “躲避球：真正的失败者故事” 等多个项目合作之后，发表了一份声明，宣布分居。然而, 他们的离婚并没有阻止他们继续在公开场合露面.
1999 年，斯蒂勒和泰勒在录制电视飞行员时相识，仅仅一年后，他们互相说 “我愿意”。他们说那是一见钟情。
斯蒂勒强调，这种和解是一个非常深思熟虑的决定，也是他们俩所做的出色工作的结果。“我认为我们尊重我们的共同点以及我们与众不同的东西。而且我认为，通过接受这一点，你真的可以更加欣赏某人，因为你不是想让他们为你改变，” 他反映。
“一旦你接受了这一点，你就可以节省很多能源。这位演员说，如果你对伴侣有这种程度的信任，那就要知道，当你说 “我不喜欢那样做” 时，你并不是在说 “我不喜欢你”。他还为Apple TV +执导和制作的电视连续剧《遣散费》中担任工作礼物，该系列已经宣布续订第二季。
她的女儿埃拉（Ella）想跟随父母的脚步，在分居之际，她对这位因十几岁时缺席而受到指责的演员很苛刻。
导演承认：“他非常雄辩，他知道如何很好地表达自己，尽管这很难听。”“我和她在一起的方式与父母不在一起的方式不同，我一直认为我不应该这样做，尽管与此同时，我一直在寻找自己的道路，实现自己的梦想。那是不对的，但承认这一点很重要，” 他说。
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