一位前UFC明星透露，在启动自己的色情内容网站后，她的生活发生了变化

尽管没有在混合武术公司（MMA）赢得任何冠军，但@@ 佩奇·范赞特（Paige VanZan t）知道如何成为 UFC 粉丝最多的战士之一。正如她所承认的那样，正是她身材的性化才使她得以加入追随者，这就是为什么她要求战斗公司总裁达娜·怀特（Dana Whit e）签订更大的合同以继续攀登到八角形的原因。在未达成协议后，他于2020年离开那里，进入了一个新项目。

“在26岁时成为自由球员...我当时还很年轻。得知他即将离开格斗运动的力量真是令人沮丧。但现在我知道这是我做过的最好的决定，” 他在与综合格斗门户网站的对话中说。然后，这位28岁的美国人创建了自己的色情内容网站：“我不在 OnlyFan s。这是 Paigefanzant.com，这是我自己的网站，我对那里发生的事情有很大的控制权。基本上是我在做独家的事情。我很自豪地说我是其中的一员。”

这位运动员承认，她长期以来一直想冒险从事这种类型的冒险，但她自己的偏见最终使她退缩：“我不想因为拥有独家内容网站而使自己处于失去商业机会的境地，但我觉得他们已经将我视为性生活了。体育界的象征。它也可能背后有货币化。我想按照自己的条件去做。”

VanZant 在 UFC 中赢得了五场比赛，输了四场，最后一场是在2020年7月对阵巴西人阿曼达·里巴斯的比赛。她详细说，目前她在网站上赚取的利润使她过上了美好的生活：“我在UFC工作了六年，我已经战斗了八年，终于有了回报。”他补充说：“我为自己的身体努力工作。我为自己努力工作，而且我的一面非常女性化，我可以在粉丝网站上分享它。现在我认为它变得越来越容易被接受了。”

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

在其网站上，注册并订阅View的用户将能够找到面向成人的独家照片和视频以及音频片段。“我正在分享我想要的一切。这是我的网站，这是我的经验。这是给粉丝们的。很多人要求我做这样的事情，即独家内容网站，在这里，我几乎可以与所有订阅者进行一对一的交流。”

尽管如此，他并没有放弃在 MMA 的职业生涯，他目前参加了B are Knuckle格斗锦标赛（BKFC），并且还参加了职业摔跤比赛。目前，他设法在这两个世界之间取得了平衡：“今年终于值得了，我对自己的生活感到自在。”在经济方面，毫无疑问，他做出了正确的决定：“我现在一个月内赚的钱比我与BKFC的整个合同还要多。太疯狂了。”

此外，他很高兴最近他对色情内容的目光发生了变化，而色情内容越来越多地被名人出售：“以前，OnlyFans看起来更像是色情明星。这是 X 级稍微高一点，只是公众的视野。我并不是说那真的是人们在那里所拥有的，但我想按照自己的方式去做。我想专业地做到这一点，拥有自己的网站，这就是我所做的。”

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