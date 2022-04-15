马塞拉·马尔判处古斯塔沃·佩特罗：“这将使他失去选举的代价”

围绕总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的 “社会宽恕” 提议的争议在社交网络上仍在继续，受到了各种批评。其中一位来自著名的哥伦比亚女演员, 马塞拉·玛（Marcela Mar）.

在他对社交网络的看法中，他首先说：“战争的宽恕和和平协定的执行与宽恕那些没有归还被盗物品的腐败分子有什么关系？宽恕是一种个人和亲密的行为，如果是社会集体行为，则需要对方悔改才能无罪释放。”

面对互联网用户的一些回应，马塞拉在否认伊万· 莫雷诺（Ivá nMoreno）著名的 “社会赦免” 方面更加敏锐。

Así publicó la actriz colombiana en sus redes sociales. Foto: Twitter @marcelamar07

尽管他前段时间已经对这个想法发表了评论，但他的兄弟胡安·费尔南多·佩特罗在波哥大拉皮科塔监狱与伊万·莫雷诺的谈话看起来并不好。

佩特罗回答说，他的兄弟去拜访了伊万·莫雷诺（IvánMoreno）, 布卡拉曼加前市长和前国会议员在招聘轮播案中被定罪, 也是全国人民联盟旗帜的自然继承人之一-古斯塔沃·罗哈斯·皮尼利亚（Gustavo Rojas Pinilla）的党, 他的祖父, 谁失败了1970年的总统选举导致了M-19游击队的成立，Petro将其整合在一起。

然后，左翼候选人确认莫雷诺 “不是麻醉品，他不是半政治人士：他腐败或腐败，从个人角度来看，他正处于一个非常有趣的过程中；你可以去那里和他谈谈然后检查一下”。

他补充说，胡安·费尔南多·佩特罗（Juan Fernando Petro）之所以访问伊万·莫雷诺（IvánMoreno），是因为有一项社会赦免提案，认为自己在政治上受到迫害的被定罪者希望从监狱中参加。

在候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的 “社会赦免” 提议引起争议之后，《历史公约》的成员发布了一段视频，澄清了社交网络上出现的关于被判犯有腐败罪的囚犯大规模外流的谣言。在他的政府计划中。

我国政府的方案没有设想在减刑的基础上进行司法改革。我们捍卫了司法部门的自主权和最大限度的赋权。没有提议大赦或赦免，因为我们现在正处于陷害之中。

佩特罗说，他还保证，他拒绝寻求和解与 “减少对腐败者的处罚” 的 “笨拙想法”，并保证如果减少对腐败分子的处罚，“即使在噩梦中” 他也不会这样做。

“其他对手，如果你有他们作为盟友并准备行使权力。我们就是那些腐败的死囚犯，” 这位候选人说，他在视频中回忆说，他作为参议员所做的调查导致许多人入狱。

佩特罗回忆说，他们试图与他联系的人是在没有任何政治财富的情况下 “被击败” 的人物，“他们认为他寻求使那些我自己帮助监禁的人受益，如果不是那些与准军事主义、腐败和贩毒有真正关系的人，如果不是那些与准军事主义、腐败和贩毒有真正关系的人。”

我的生活建立在真正的反腐败斗争之上，牺牲了我的家庭团结和生存。

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