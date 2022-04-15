“这是可卡因派对”：关于法国橄榄球的毁灭性报道

Rugby Union - Six Nations Championship - France v Ireland - Stade de France, Saint-Denis, France - February 12, 2022 France's Donovan Taofifenua, Jean-Baptiste Gros, Maxime Lucu and Yoram Moefana react with teammates REUTERS/Benoit Tessier

“我希望任何普通人有一天都能成为职业运动员，赚很多钱，从早到晚都承受压力。很难活到最新。在他们活着、玩过并受到成千上万人的鼓掌之前，没人能理解它。当你必须一生吃得好，训练，做所有你被告知的事情时，每周七天，从早到晚都要保持800％，在某个时候你必须出去，玩得开心，放松压力。有些走路，其他人会变高。当你在看台上而不玩时，同样的事情：你会发现那种肾上腺素含有可卡因。”

这句话是由一位法国橄榄球运动员说的，他的身份在著名报纸《L "Equipe》发表的一份广泛报道的框架内被保密，在该报告中，法国锦标赛前14名的几名球员作了证词。根据主角们自己的说法，可卡因已经在几十年前进入了糖霜世界，管理这项运动的当局似乎无法阻止它。

最后一个公开案件是前澳大利亚橄榄球人物詹姆斯·马洛尼的案例，他在2月下旬的Elite One锦标赛上与卡尔卡松的比赛后，在法国俱乐部Lezignan进行的反兴奋剂测试中检测呈阳性。“我们都知道，可卡因是整个社会的祸害。没有人是遥不可及的。不幸的是，我们不能落后于所有球员观看他们不在俱乐部时的表现，” 莱齐尼昂总统阿兰·法布尔当时告诉法新社。

正如L "Equip e发表的那样，这些不是孤立的案例，而是 “可卡因已变得司空见惯”，正如另一位选择隐瞒自己身份以避免可能的制裁的橄榄球手所承认的那样。“当我开始的时候，有些人抽了他们的小大麻烟。那被可卡因所取代，” 他补充说。与此同时，另一位接受采访的运动员公开说：“我有一些可乐，那又怎样？我没什么好隐瞒的一点也不例外。每个人都在中间消耗它。目前活跃的前 14 名玩家正在参加”。

James Maloney fue suspendido después de dar positivo en un control antidopaje en febrero de este año (Getty Images) George Wood | Getty Images

作证的橄榄球运动员选择匿名这样做是为了避免出现问题，尽管他们都同意在环境中这不是秘密。值得注意的是，法国橄榄球联合会（FFR）在比赛结束后进行反兴奋剂检查，但实际上不在本周进行反兴奋剂检查。承诺之间的空间允许那些希望消费此类非法物质的人。

“可卡因只能在尿液中停留长达48小时。球员们在本周初就接受了，” FFR中负责反兴奋剂斗争的克里斯蒂安·巴加特轻松地解释说。“比赛日不再有任何毒品痕迹。尽管我们非常清楚玩家会服用可卡因，但我们也没有在竞争中对可卡因进行积极控制的案例。这种情况甚至会越来越有可能。”

但这不仅发生在专业水平，而且发生在业余环境中。法国反兴奋剂机构（AFLD）收到了七份与可卡因有关的证据报告，其中一些被直接丢弃，其中两份属于业余环境。另一位参加第二分区 Pro D2 的球员承认：“在法国的某些角落，比赛结束后，这是可卡因派对。”

一位 AFLD 控制员说，他们曾经在比赛开始之前进行尿液检查，但他们不得不更改该计划，因为有些球员在休息期间使用了尿液检查。这就是为什么他们现在也在半场休息时进行支票的原因。“那些消费它的人并不疯狂，他们在服用时要小心。他们正在等待比赛结束，” 克里斯蒂安·巴加特解释说。

France ha encendido la alerta sbre el consumo de cocaína en el rugby (Getty Images) Lionel Hahn | Getty Images

重要的是要澄清，使用这类麻醉药品在法国是非法的，可处以200欧元的固定罚款，其中还可能包括一年的监禁。反过来，世界反兴奋剂机构（WADA）制定了不同的惩罚措施，如果在竞争阶段（可能是两年）或淡季（减少到三个月）中发现可卡因的使用。

此外，近年来，这种药物的非法市场在法国有所增长，正如毒品和毒品成瘾监测中心（OFDT）报告所述，可卡因目前是26至34岁年轻人中消费最多的可卡因，因此这不是仅涉及橄榄球的问题。

* La Sedronar 通过匿名和免费的 141 号线以及通过电子邮件 consultas@sedronar.gov.ar 提供指导和遏制。它提供了下载材料，以了解消费问题，并了解在隔离期间如何照顾我们的年轻人，请访问此链接。

* 如果您遇到有问题的消费情况，需要参加向公众开放且全天 24 小时开放的麻醉品匿名会议，则必须输入此链接。免费信息号码是 0800-333-4720，来自 WhatsApp 的免费电话号码是 +54 911 5047-1626。有关阿根廷其他虚拟会议的更多信息，请访问网站：www.na.org.ar 。

继续阅读：