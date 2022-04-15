法比安·萨纳布里亚（Fabian Sanabria）被指控对学生进行性虐待，他认为佩特罗的社会宽恕：“这是一项道德建议”

除了总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）因提出 “社会宽恕” 而面临的政治风暴之外，还有另一个方面-颇具争议性-：哥伦比亚国立大学教授法比安· 萨纳布里亚（Fabian San abria）的支持，他被指控对他的几个人进行性虐待学生们。

佩特罗的密友前议员霍尔曼·莫里斯（Holl man Morris）邀请他参加第三频道的节目后，录像中记录了这位社会学家的辩护，他在该节目中试图证明候选人对《历史公约》的提议是合理的。

正如来自不同领域的几位政治家指出的那样，对于学者来说，佩特罗的社会宽恕并不是一个牵强附会的想法。此外，萨纳布里亚说，这种大赦不适用于 “la topa tolondra”。这是他的干预：

在他的演讲中，被指控的施虐者以某种方式证明了佩特罗的想法，据说这有利于几名被判犯有腐败罪的囚犯，例如伊万兄弟和塞缪尔·莫雷诺兄弟，他们是所谓的招募轮播的主角伊万和塞缪尔·莫雷诺兄弟波哥大。

“不幸的是，我们在哥伦比亚看到的是，这是一个病态的社会（...）我们是一个'以眼还眼，以牙还牙'的社会。我们处在一个左右、上下指向的世界中，” 这位大学老师说。

随后，萨纳布里亚（Sanabria）试图在肠道疾病与前波哥大市长在飓风中遭受几天的社会宽恕之间做出比喻。“如果社会绝对不消耗一点燕麦和纤维，就无法治愈肠道菌群。社会赦免的提案（...）是一项符合道德的提议，当然需要几代人的时间，需要几十年的时间，但必须指出，它必须被路由（...）霍尔曼·莫里斯（Hollman Morris）计划期间，教授回答说，这不是立即的不负责任，该计划在上次立法选举中被烧毁，当时参议院有一个席位。为公民力量运动。

2022年1月，总检察长办公室将这位大学教授带见担保法官，并指控他犯有因信任而加剧的暴力肉体接触罪。

根据检察官的说法，这一决定是对国立大学人类学系女权主义性别事务委员会于2020年7月23日提出的申诉的回应，该投诉解释了一些与该教育有关的教授提出的不同投诉。机构。因此，有必要在波哥大检察署性犯罪股内设立一个工作组，以便对提交的每个案件进行彻底的研究和分析。

根据检察官办公室的说法，被告在位于波哥大市中心Las Aguas区的公寓里传唤了一名年轻人，他有兴趣获得一份简历来找工作，但他本来会利用学生的经济困难，据称强迫他与他发生性关系他。

针对这位教授的有争议的指控使他在社交网络上激烈质疑佩特罗，以至于有人责骂他从萨纳布里亚（Sanabria）等有争议的人物那里获得辩护，或者像最近几个小时所说的那样，马科斯·德·耶苏斯·菲格罗亚·加西亚（Marcos de Jesús FigueroaGarcía）“Marquitos Figueroa” 或他的别名 “El perrero de los malcriaos”，哥伦比亚毒贩、走私者、前准军事人员和杀手。

继续阅读：