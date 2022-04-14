尤瓦尔·诺亚·哈拉里警告说，世界正在经历自古巴核导弹危机以来最危险的时刻

“如果我们不小心，我们将回到战争和暴力的丛林中。”这就是著名的以色列历史学家尤瓦尔·诺亚·哈拉里（Yuval Noah Harari）捍卫近几十年来一直统治并因乌克兰战争而处于危险之中的国际秩序体系的方式。出于这个原因，他认为彻底击败弗拉基米尔·普京将是维护这一解决方案的胜利。

尽管哈拉里认为核冲突没有结束，但他对入侵和大国之间的紧张局势毫不留情地发出警告。他周三在接受 CNB C采访时说：“这可能是自古巴导弹危机以来世界历史上最危险的时刻，那时突然有可能发生核战争。”

Discurso de Fidel Castro durante lo que se llamó "Crisis de los Misiles", 1962

当时，半个多世纪前，美国和苏联比以往任何时候都更接近原子能大国之战。出于这个原因，哈拉里说，今天每个人，从个人到政府，都必须非常担心可能的军事升级。“这是一种可能性，也是我们需要考虑的真实可能性。这对整个人类来说都是个可怕的消息，”《智人：从动物到神灵》一书的作者说。

至于俄罗斯，哈拉里估计普京将大约20％的国家预算用于国防，这一数字比其他国家高出数倍。实际上，北约的标准是它至少应为2.5％，而且大多数国家都不遵守该标准。对历史学家来说，如果世界像克里姆林宫那样花在武器上，那将极大地改变生活质量。他说：“如果世界各地的国防预算是20％而不是6％，那将不利于我们的健康和福祉，也将不利于应对气候变化等其他危险。”

Vladimir Putin (Kremlin/Reuters) via REUTERS

另一方面，他警告说，西方不应寻求俄罗斯的政权更迭，因为美国总统拜登几天前下滑。他说：“任何对游行莫斯科有如此幻想的人，都要让他尽快忘记他们，” 他警告说，这种尝试将对克里姆林宫构成更大的挑战。“战争的目的必须是保护乌克兰的自由，而不是改变莫斯科。这取决于俄罗斯人民，” 他补充说。

相反，他说，和平解决对乌克兰的入侵不仅有利于该国及其邻国，而且有利于整个国际社会。

他谈到受到专制政权威胁的国际秩序时说：“我们已经习惯了，以至于我们认为这是理所当然的。”他认为，如果该体系崩溃，各国将 “被迫在坦克和导弹上花费更多的钱，而在教师、护士和福利系统上的支出将大大减少。”

因此，他指出，这一秩序的希望是克里姆林宫的失败。“如果普京输了并且被视为输了，那实际上将维护先前的秩序。他说，当有规则而有人违反规范并因此受到惩罚时，这确实加强了规范。”

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