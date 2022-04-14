Heriberto Lazcano，“El Lazca”：从宗教 “统治” 的犯罪领袖

第一部分

贩毒的领导人相信，只有两个人适合治理：他们和 “上层” 的那个人。他们选择神职人员作为刑事谈判的中介人并非偶然。

近年来，天主教会决定进行一场危险的十字军东征：让和平陷入地狱，即使这意味着与罪犯谈判。他们与他们坐在一起或分开坐着，试图调和不同的利益。

随着时间的推移，毒品贩子也开始意识到一些好处：他们用数百万的捐款抹去和清洗他们雇佣杀手的形象。

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

领袖泽塔，相信弥赛亚的恶魔

Heriberto Lazcano、 Lazca、刽子手和 /或 Z-3（伊达尔戈，1974-Coahuila，2012 年）有一个千零一张面孔：每个观看者一张。如果他被称为 Th e Z-3，他就有杀人犯的脸。如果是帕丘卡（伊达尔戈）277,000名居民之一赫里伯托·拉兹卡诺·拉斯卡诺，那就是罗宾汉。

在这个罪犯，洛斯·泽塔斯卡特尔的领导人的生活中，有很多钱和很多线索。白银足以建立该国最嗜血的犯罪集团之一，并在与其他犯罪组织的公开战争中导致数千名无辜者死亡。

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

尽管在拉兹卡诺的职业生涯中，铅比白银还多，但他的形象几乎没有被禁止，以至于迄今为止，他在帕丘卡市仍然受到尊敬，即使他的大部分慈善作品都在那里。

Heriberto Lazcano

2010 年，拉兹卡诺在 T ezontle 附近建造了湖泊圣母教堂。在这个拥有大窗户和橙色墙壁的避难所中，有一块向捐助者致敬的牌匾：“由Heriberto Lazcano Lazcano Lazcano捐赠的约翰·保罗二世传教士传福音中心”。下面是圣经的诗篇143：“主，听我的祷告，回答我的祈祷，回答我，你们忠实而正义，” 它写道。

每年在教堂的守护神庆祝活动中，都会听到最想要的走廊，由Invasores deNuevoLeón团体推广，献给Zetas，他们还详细介绍了为纪念犯罪领袖而放置的鲜花。

Heriberto Lazcano

赫里伯托·拉兹卡诺（Heriberto Lazcano）在帕丘卡以南，距离湖泊圣母教堂一公里，建造了一座豪华的坟墓，因为根据他的说法亲戚们，人类相信永恒的安息。

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

那些在旧金山埃吉达尔万神殿参观它的人说，这是一座在其他坟墓中脱颖而出的陵墓。

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

拉兹卡在科阿韦拉州（墨西哥北部）去世九年后，Tezontle殖民地的居民说，洛斯·泽塔斯（Los Zetas）战争造成的伤口继续使该国流血，但治愈的可能性在于天主教会。

Panteón San Francisco

赫里伯托·拉兹卡诺（Heriberto Lazcano）在黑社会中被称为 El Verdug o或 Z-3 或，17岁时加入了墨西哥军队，但在24岁时没有昏倒后，他加入了毒品贩运，这是由奥西尔·卡德纳斯·吉伦（Osiel Cárdenas Guillén）创立的海湾卡特尔的诱因。墨西哥武装部队招募的逃兵军事人员于1990年代后期组成了其武装部队Los Zetas.2003年，在Cardenas Guillén被捕之后，所谓的 “最后一封信” 卡特尔从海湾卡特尔手中获得了独立，并开始了对其他敌对犯罪集团和当局的战争。

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