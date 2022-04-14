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星期四 14 四月 2022
奇諾

Heriberto Lazcano，“El Lazca”：从宗教 “统治” 的犯罪领袖

他是个恶魔，但他们以为他是弥赛亚。洛斯·泽塔斯的领袖赫里伯托·拉兹卡诺·拉兹卡诺击败了宗教，让他们相信他的捐助者形象

Newsroom Infobae

14 四月 2022

第一部分

贩毒的领导人相信，只有两个人适合治理：他们和 “上层” 的那个人。他们选择神职人员作为刑事谈判的中介人并非偶然。

近年来，天主教会决定进行一场危险的十字军东征：让和平陷入地狱，即使这意味着与罪犯谈判。他们与他们坐在一起或分开坐着，试图调和不同的利益。

随着时间的推移，毒品贩子也开始意识到一些好处：他们用数百万的捐款抹去和清洗他们雇佣杀手的形象。

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza
Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

领袖泽塔，相信弥赛亚的恶魔

Heriberto Lazcano、 Lazca、刽子手/或 Z-3（伊达尔戈，1974-Coahuila，2012 年）有一个千零一张面孔：每个观看者一张。如果他被称为 Th e Z-3，他就有杀人犯的脸。如果是帕丘卡（伊达尔戈）277,000名居民之一赫里伯托·拉兹卡诺·拉斯卡诺，那就是罗宾汉

在这个罪犯，洛斯·泽塔斯卡特尔的领导人的生活中，有很多钱和很多线索。白银足以建立该国最嗜血的犯罪集团之一，并在与其他犯罪组织的公开战争中导致数千名无辜者死亡。

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle
En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

尽管在拉兹卡诺的职业生涯中，铅比白银还多，但他的形象几乎没有被禁止，以至于迄今为止，他在帕丘卡市仍然受到尊敬，即使他的大部分慈善作品都在那里。

Heriberto Lazcano
Heriberto Lazcano

2010 年，拉兹卡诺在 T ezontle 附近建造了湖泊圣母教堂。在这个拥有大窗户和橙色墙壁的避难所中，有一块向捐助者致敬的牌匾：“由Heriberto Lazcano Lazcano Lazcano捐赠的约翰·保罗二世传教士传福音中心”。下面是圣经的诗篇143：“主，听我的祷告，回答我的祈祷，回答我，你们忠实而正义，” 它写道。

每年在教堂的守护神庆祝活动中，都会听到最想要的走廊，由Invasores deNuevoLeón团体推广，献给Zetas，他们还详细介绍了为纪念犯罪领袖而放置的鲜花。

Heriberto Lazcano
Heriberto Lazcano

赫里伯托·拉兹卡诺（Heriberto Lazcano）在帕丘卡以南，距离湖泊圣母教堂一公里，建造了一座豪华的坟墓，因为根据他的说法亲戚们，人类相信永恒的安息。

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.
Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

那些在旧金山埃吉达尔万神殿参观它的人说，这是一座在其他坟墓中脱颖而出的陵墓。

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano
El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

拉兹卡在科阿韦拉州（墨西哥北部）去世九年后，Tezontle殖民地的居民说，洛斯·泽塔斯（Los Zetas）战争造成的伤口继续使该国流血，但治愈的可能性在于天主教会。

Panteón San Francisco
Panteón San Francisco

赫里伯托·拉兹卡诺（Heriberto Lazcano）在黑社会中被称为 El Verdug o或 Z-3 或，17岁时加入了墨西哥军队，但在24岁时没有昏倒后，他加入了毒品贩运，这是由奥西尔·卡德纳斯·吉伦（Osiel Cárdenas Guillén）创立的海湾卡特尔的诱因。墨西哥武装部队招募的逃兵军事人员于1990年代后期组成了其武装部队Los Zetas.2003年，在Cardenas Guillén被捕之后，所谓的 “最后一封信” 卡特尔从海湾卡特尔手中获得了独立，并开始了对其他敌对犯罪集团和当局的战争。

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