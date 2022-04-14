陆军将乌里韦（梅塔）四名士兵的死亡归因于哥伦比亚革命武装力量持不同政见者

根据哥伦比亚军队提供的信息，GAO残余的 “豪尔赫·布里塞尼奥” 将对梅塔省拉乌里韦市农村地区的四名士兵的犯罪负责。

根据陆军第四师司令安东尼奥·贝尔特兰将军的说法，军事人员在梅塔省的这一地区进行控制行动时遭到爆炸装置和步枪的狂轰滥炸。

贝尔特兰将军说：“事实已提请主管当局注意，主管当局将负责采取紧急行动并确定这一事件的责任，” 贝尔特兰将军向穿制服者的家属致以慰问。

他们被确定为副中士哈维尔·托雷斯·霍约斯和职业士兵何塞·华金·博尼利亚·托雷斯，吕伯·伊万·桑切斯·席尔瓦和丹尼尔·爱德华多·莫拉雷斯·冈萨雷斯；此外，另一名士兵受伤并被转移到首都梅塔的军事医院。

贝尔特兰将军认为，在乌里韦（梅塔）发生的事件是 “恐怖主义行为”，是对人权和违反国际人道主义法的公然侵犯，他还表示，这次恐怖袭击将受到国际社会的谴责。

他还表示，他对受伤士兵的迅速康复充满信心，并表示正在乌里韦进行军事行动，以找出对这一哀悼国民军的犯罪行为负责的人。

在这方面，国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）在其Twitter帐户上将这次袭击军队的肇事者描述为 “懦夫”，并保证当局将抓获四名士兵的凶手。





联合国特使呼吁对普图马约的军事行动进行彻底调查

Carlos Ruiz Massieu Foto: UN Photo/Loey Felipe

核查团团长@@ 卡洛斯·鲁伊斯·马谢乌（Carlos Ruiz Massieu）要求对陆军在普图马约的行动进行彻底调查，该行动因涉嫌侵犯人权而受到讯问，包括据报在战斗中伤亡的平民和据称是武装部队成员的死亡组织。

“最近几周，普图马约省受到暴力的影响。我强调，当局必须彻底调查在莱吉扎莫港针对非法武装团体成员的行动中包括土著人民和社区领袖在内的 11 人死亡的事件，“马谢乌在联合国安理会和之前说。即伊万杜克总统对该机构的干预.

在讨论普图马约局势之前，核查团团长说，两周前他访问了阿劳卡。“该地区面临危急局势，今年有100多人丧生，数千人被迫流离失所”，因此，他在安理会面前向社会组织呼吁采取措施减少暴力。

鲁伊斯·马谢乌补充说：“阿劳卡是几个被遗忘地区暴力局势的一个例子，这些地区必须应对非法武装团体、非法经济和国家存在有限的情况，” 鲁伊斯·马谢乌补充说，普图马约也将经历这种情况。

核查团团长补充说：“暴力还给土著和非裔哥伦比亚人社区造成了沉重的伤亡，包括谋杀、流离失所和招募未成年人的形式。”

在这方面，他还敦促执行《和平协定》，该协定有一系列相互关联的机制，不仅要结束与哥伦比亚革命武装力量的暴力，而且要结束在该国造成暴力的根深蒂固的因素。

这位驻联合国代表说：“在实现长期以来一直需要的农村改革和禁毒方面取得进展，特别是通过自愿替代作物，将加强重返社会和安全。”

国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）为普图马约的莱吉扎莫港的Alto Remanso村庄的行动辩护，因为存在他所谓的 “n arcococaleros”，即与非法作物有关的东西。





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