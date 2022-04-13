弗兰克·法布拉在南美解放者杯比赛中得到的踢脸

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

博卡青年队在解放者杯 E 组的第二场比赛中以 2-0 击败 Al ways Ready。“Xeneize” 以达里奥·贝内代托的两个进球获胜，这三分对于塞巴斯蒂安·巴塔利亚的球队至关重要，他在首次亮相拉科鲁尼亚卡利时输给了拉科鲁尼亚卡利。但是，在这场比赛中，玻利维亚人的艰难入场是主角，甚至猛烈攻击了弗兰克·法布拉的脸。

上半场结束时，由于罗德里戈·拉马洛面对哥伦比亚右后卫猛烈踢球，爆发了一场激烈的战斗。乌拉圭裁判古斯塔沃·特赫拉以暴力行为开除了这位玻利维亚足球运动员，同时他告诫加斯顿·阿维拉和达里奥·贝内代托与对手作战。

从一开始，这场比赛就非常有争议和摩擦。玻利维亚演员的比赛很艰难，La Bomboner a 的精神上升了。有很多腿部强壮的分裂比赛。摩擦是恒定的。

但是，由于客座教练爱德华多·维勒加斯（Eduardo Villegas）在抗议巡边员的补充赛开始时也看到了红色的决斗，而裁判认为这不尊重他的助手。

Boca Juniors 率先，但发现了一支身体强壮的球队。皮帕·贝内代托（Pipa Benedetto）的进球让当地人高枕无忧，然后他试图扩大差异，并将少年埃克塞奎尔·泽巴洛斯（Exequiel Zeballos）作为他的人物之一，因为他在袭击中的机动性造成了危险，实际上还提供了tanto xeneize 的协助。

下半场，博卡青年队（Boca Juniors）的得分太多，有更多的空间可以得分，而另一个表现不错的是爱德华多·萨尔维奥（Eduardo Salvio），他试图恢复自己在2019年加入俱乐部时的表现。2021年3月，他在严重受伤后-前十字韧带破裂-八个月后返回。

塞巴斯蒂安·巴塔格利亚（SebastiánBattaglia）率领的球队在与拉科鲁尼亚卡利的首场比赛中失利后，需要赢得胜利才能在该地区定居，甚至自从周二的对手在第一天主场击败科林斯人以来。巴西人和哥伦比亚人将于4月13日星期三晚上 7:00 在圣保罗举行会议。

凭借这场胜利，博卡青年队进入了 Always Re ady 和 Reportivo Cali 的阵容，目前这三个人的得分都相同。由巴塔利亚领导的下一场比赛将于4月26日星期二在巴西对阵科林斯人。

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