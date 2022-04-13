Pharaoh Love Shady 发行了一首新歌，在与 J Balvin 战斗后他在那里 “抛出” Residente

自从 R esidente 和 J Balvin 之间的斗争达到顶峰以来，已经过去了一个多月，这首歌是前成员Calle 13"引起了针对哥伦比亚歌手的病毒化，批评甚至模因。但是，另一位音乐家出来为雷鬼摇摆乐辩护，秘鲁法老洛夫·谢迪（Pharaón Love Shady）于周二发行了 “Rip [R] esentido”，并向前 Calle 13 发出了强烈的信息。

你还记得，秘鲁法老王洛夫·谢迪表示完全不同意 “tiradera”Residente被迫离开这位艺术家严重阻止了哥伦比亚.当第29届BZRP会议问世时，事实就与背景有关，勒内·佩雷斯（RenéPérez）对曾经是他的朋友的人发出了愤怒。你出于什么原因决定发行一首歌作为针对波多黎各人的 “tiradera”？这是故事。

在 Residente 和 J Balvin 之间的丑闻之后，Pharaoh Love Shady 发行了一首针对说唱歌手的歌曲。视频：YouTube/Pharaoh Love Shady。

消息

在他的Instagram帐户上，法老借此机会上传了一个故事，他在故事中全力支持J Balvin，鼓励他回应Residente在上次音乐会上对他的批评。

“巴尔文别离开，” 他回答共产主义者。请记住，艺术家NK曾经扫过一次。如果他能做到，你也能做到。我们走吧 ，” 这位非常尊重哥伦比亚艺术家的秘鲁著名歌手写道。

不仅如此，自4月初以来，Love Shady借此机会向Residente发送了新信息。通过故事，他扩大了对波多黎各人批评城市音乐类型的方式的烦恼。 “哦，天哪，你会怎么样，你可惜。他说，你抛弃了城市风格，这让我很伤心，因为由于性别的缘故，我离开了街头，今天我过着美好的生活，我过着幸福的生活，我的经济生活得很好，我的生活比以前好得多。”

出于这个原因，他认为自己是 “懦夫” 和 “伪君子”，以至于称他为 “怨恨”。

“ 怨恨，你为什么一直抛出这种类型？当你刚开始做雷鬼摇摆乐时，你作为一名艺术家取得了胜利。 现在，你四十多岁的老头，你有说唱歌手谵妄，你更喜欢他们不再记得你是雷鬼摇摆乐。那是什么虚伪，怨恨？”，法老说。

“你在怨恨的帽子里戴那个 [R]，你会让这种类型感到尴尬（...）在城市类型养活了你之后，你买了那套房子，花了大约 400 万美元，你现在相信你所得到的一切都在说唱；那虚伪的耻辱。哇，你很抱歉，很怨恨！“，Pharaoh Love Shady 继续谈到说唱歌手的帽子徽标。

反对居民的 “TIRADERA”

在她的 Instagram 上发布了发行 “tiradera” 的目标之后，Love Shady 准备发行今天 4 月 12 日下午发行的歌曲。标题为 “Rip [R] esentido”，直接向已经在社交网络上风靡一时的说唱歌手发送消息。

“雄鸡之战中最糟糕的陪审团，如果你不是白狮会那将没什么/过去你说自己患有自闭症，只是为了掩盖你的共产主义狂热主义。我知道内心深处你也是种族主义者，请记住查韦斯也是恐怖分子/ René是什么，你知道类型，你为穷人面孔，但你像富人一样生活”，是YouTube上流行的歌曲中的一些短语，并迅速超过200万次观看。他们还留下了在 Twitter 上风靡一时的模因。

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

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