轻度或中度 COVID-19 也会改变男性的生育能力

COVID-19 已经影响了全球超过 4.97 亿人，夺走了 610 万人的生命。在那些幸存下来的人中，冠状病毒感染没有产生任何后果。但是，有些人患有长期COVID图片中包含的后遗症，例如精神迷雾，并且每天都在发现更多的影响。最新消息是，有更多证据表明，即使是出现轻度 COVID-19 病例的男性也可能遭受生育能力改变的困扰。

这项新研究是在印度 Jaslok 研究中心和医院遗传学和辅助生殖系的 Jaslok FerterTree 国际中心进行的。它发表在美国化学学会的专业期刊 ACS Omega 上。

该研究由科学家菲鲁扎·帕里克（Firuza Parikh）领导，包括分析从 COVID-19 中康复的男性精液中的蛋白质水平。 这是一项由Jaslok医院资助的试点研究。 结果表明，即使是轻度或中度疾病也可能改变与男性生殖功能相关的蛋白质水平。

Ya se han identificado más de 200 síntomas que aparecen como secuelas del COVID-19 (Wang Guansen/Xinhua via AP, File) Wang Guansen | AP

尽管感染主要影响呼吸系统，但冠状病毒以及人体对其入院的反应也会损害其他组织。 最近的证据表明，COVID-19 感染可能会降低男性的生育能力，并且已在男性生殖器官中检测到该病毒。

印度理工学院 Sanjeeva Srivastava Jaslok 医院的 Firuza Parikh 和 Rajesh Parikh 及其同事想知道 COVID-19 感染是否会对男性生殖系统产生长期影响。为了找出答案，他们决定比较健康男性与以前患有轻度或中度 COVID-19 病例的男性精液中的蛋白质水平。

研究人员分析了最近从 COVID-19 中康复的 10 名健康男性和 17 名男性的精液样本。年龄在20至45岁之间的男性中没有一个有不孕史。研究小组发现，与没有COVID-的男性相比，康复的男性的精子数量和活动能力明显减少，通常精子也减少了19。

当研究人员使用液相色谱-串联质谱法分析精液蛋白时，与对照组相比，他们发现从 COVID-19 中回收的男性中有 27 种蛋白质水平较高，21 种蛋白质水平较低。许多蛋白质都与生殖功能有关。两种与生育能力相关的蛋白质 semenogellin 1 和 prosaposin 在从 COVID-19 中回收的该组精液中的含量不到对照组精液中的一半。

Los hombres recuperados de COVID-19 tenían un recuento y una movilidad de esperma significativamente reducidos, así como menos espermatozoides de forma normal Europa Press

印度研究人员说，这些结果表明，冠状病毒对男性生殖健康有直接或间接的影响，这种影响在康复后会持续存在。 他们强调，他们的工作还可以揭示有关康复男性人类生殖病理生理学的信息。

但是，他们承认，应该进行更广泛的研究来确认这些结果，并且应该包括最近从其他流感样疾病中康复过来的男性对照组，以确保结果特定于 COVID-19。

自2020年底全球开始推出针对 COVID-19 的疫苗接种以来，关于与不孕症有关的接种剂的神话也一直在流传 。但是，事实证明，疫苗不会引起勃起功能障碍或男性不育。另一方面，事实是，冠状病毒感染增加了患这些疾病的风险。

此前，迈阿密大学的医生和研究人员对这个问题有了新的认识。他们揭示了对所有年龄段男性的潜在深远影响，包括想生孩子的年轻人和中年男性。

迈阿密大学米勒医学院生殖泌尿外科项目主任兰吉斯·拉马萨米（Ranjith Ramasamy）表示，对六名死于感染的男子的睾丸的尸检组织进行了分析。该病毒出现在其中一名男子的组织中，三名男子的精子数量似乎有所减少。 另一位在 COVID-19 感染中幸存下来的患者在最初的 COVID-19 感染消失大约三个月后进行了睾丸活检。 活检显示，冠状病毒仍在他的睾丸中。

“我们的团队还发现 COVID-19 会影响阴茎。对两名接受阴茎植入物的男性的阴茎组织进行的分析表明，该病毒在诊断出 COVID-19 后的七到九个月之间存在。 两人都出现了严重的勃起功能障碍，可能是因为感染减少了阴茎的血液供应。” 在《世界男性健康杂志》上发表该论文的科学家说。迈阿密研究中的一名男性只有轻微的 COVID-19 症状。另一人已经住院了。这表明，即使是病毒相对较轻的人也可能在康复后出现严重的勃起功能障碍。

“Los hombres que tuvieron COVID-19 y que quieran tener un hijo solo tienen que seguir con la búsqueda. Si después de un lapso de tiempo el embarazo no llega, se puede hacer la consulta médica”, dijo el andrólogo Omar Lajus

传播科学发现后，感染了 COVID-19 的男性应该怎么做？“显然，冠状病毒会改变精子的活力，就像其他感染一样。每个精子需要73天才能成熟，并且非常容易受到感染和其他因素的影响。但是我们必须记住，它不会永久受损。” 阿根廷WeFiV生育诊所的男科医生奥马尔·莱乌斯（Omar Layus）回应了 Infobae。 “患有 COVID-19 并想生孩子的男性只需继续搜索即可。如果过了一段时间后还没有怀孕，你可以去看医生，” 他补充说。

已知其他病毒会侵入睾丸并影响精子的产生和生育能力。研究人员对2006年死于SARS病毒的六名患者的睾丸组织进行了研究，发现他们都具有广泛的细胞破坏，精子很少或根本没有。众所周知，腮腺炎和寨卡病毒会进入睾丸并引起炎症。多达20％的感染了这些病毒的男性会损害精子的产生。

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