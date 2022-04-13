国际亲吻日：历史上最长的吻持续了多久

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE

4月13日星期三，纪念国际亲吻日。这次庆祝活动是为了纪念有史以来最长的亲吻，该吻发生在泰国，以纪念情人节。

世界上最长的接吻是在泰国举行的一场比赛的结果，2011年，该国籍的几个国家以最长的接吻创造了世界纪录，持续了 46小时24分9秒。

后来，在2013年，同一对夫妇打破了同样的纪录，在 58小时35分58秒的时间内互相亲吻，没有起飞一秒钟。

此外，这次纪念活动旨在提醒人们亲吻在人际关系中的重要性。

Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. (Gettyimages)

有几种理论与吻的起源有关。据估计，这一切都是由于母乳喂养而开始的，或者可能是更远的地方，当时原始人走遍世界，不得不用嘴喂养幼儿。

但是，亲吻中最古老的遗迹来自东方，特别是来自印度地区，在一些寺庙内发现了用石头雕刻的生物雕像，进行了这种练习。同样，在基督之后约3世纪写的著名的《卡玛苏特拉》中，您可以找到暗示亲吻的参考文献。

接吻不仅可以看作是一种简单的色情行为，因为这种古老的习俗可以看作是一种出色的运动，可以帮助燃烧卡路里和增强免疫系统，并在人与人之间建立联系和情感纽带。

它的力量是如此之高，以至于根据该领域专家进行的某些研究，可以将接吻与天然药物相提并论，因为它会导致个体催产素的增加，催产素是产生身体和神经系统变化的激素，例如愉悦，坠入爱河以及与感情有关的一切。

El beso puede verse como un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. (Gettyimages)

对于通常亲吻的人来说，这可能意味着寿命更长，更快乐，因为它具有治疗和心理能力。换句话说，亲吻可以代表恋人成功或失败的决定性行为。

在文化层面上，在亚历山大大帝时期，来自印度的吻在整个欧洲大陆迅速传播。

根据荷马对《奥德赛》的叙述，亲吻是在他的段落中讲述的，但故事并不止于此，因为在圣经中，当犹大亲吻耶稣并与他密封命运时，亲吻被称为象征性事件。

在古代波斯，看到男人接吻是很常见的事情，而对于凯尔特人来说，这种行为在某种程度上是药用的。在中世纪，亲吻少女被认为是不纯洁的。

A partir del Romanticismo, hubo un cambio de paradigma respecto al beso.

自工业革命以来，习俗被视为一种正常行为，发生在有情感关系的人之间，但这只能在绝对的亲密关系中进行，否则会受到社会的审查。

从浪漫主义出发，在接吻方面发生了范式转变。人们享有更大的表达感情的自由，引发了一场真正的性革命，由于现代化，迄今为止，这种革命已变得正常。

如今，这是一种相当普遍且普遍的做法，用于展示人与人之间的情感纽带，例如激情，友谊，感情和爱。

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