影响者和房地产专家：她是克里斯蒂安·诺达尔所谓的新女友

在墨西哥庆祝 “爱与友谊日” 前三天后,克里斯蒂安·诺达尔(Christian Nodal)宣布与贝琳达(Belinda)的媒体恋情结束了,他甚至已经与贝琳达(Belinda)结婚,这位墨西哥地区歌手一直在恢复自己的生活和他的专业项目,例如 Forajido Tour 已经导致了不同的国内和国际场景。

在宣布恋爱关系结束几天后,这位 “Mariacheño” 风格的歌手抹去了他在与 Sapito 口译员交往时所做的纹身,因此他掩盖了他在耳朵旁边描绘的 “Beli” 一词,将其变成了通用扑克的四个符号甲板。

此外,我给你的De los besos 的表演者将贝琳达凝视的巨大纹身变成了带有羽毛的头骨,这种设计尚未被作曲家透露,但被为她掩盖的纹身艺术家发现。

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

就她而言,这位墨西哥国有化的西班牙歌手也将遮盖首字母缩写 “CN”,看着她在一只脚踝上刺过的小心脏,正如她在宣传巡回演出中谈论即将上映的系列Bienvenidos a Eden所指出的那样。

去除纹身后,很明显,歌手们最终结束了爱情故事的篇章,让成千上万的歌迷失去了渴望和解的希望。

几周前,克里斯蒂安·诺达尔(Christian Nodal)与一个哥伦比亚血统的金发女孩在美国洛杉矶的一家餐馆被捕,名叫据说是在聚会上见面的玛丽安娜·里奥斯(MarianaRíos)的版本开始流传,说出生在索诺拉(Caborca)的索诺拉(Sonora)的那个人将准备开始新的恋爱关系,为此,他会选择色情内容的模特和创作者。

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

但是现在,当他抵达塔巴斯科州的比亚埃尔莫萨(Villahermosa)时,他于4月11日乘私人飞机抵达那里进行巡回演出,这位23岁的歌手由一位女士陪同,他面带微笑,态度轻松,非常亲密。

她到达塔巴斯科市的照片是红手拍摄的,这足以让互联网用户立即透露这位年轻女子的身份,她提请注意她有一头黑发,这与最近对Nodal,Mariana和Belinda的征服相反,金发女郎。

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

这就是奥罗拉·卡德纳斯(Aurora Cárdenas),她在Instagram上拥有近10万名粉丝,这使她成为了数字世界的影响者。但是,Instagram上的内容创作者分享了多张图片,展示了自己的美丽和对时尚的品味,这并不是这位年轻女性最重要的方面,因为根据她的出版物,她是房地产界的知名人物和房地产。

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

Aurora拥有全球销售硕士证书和专门研究房地产和销售策略的文凭,并获得了一些公司的认可,因为它连续几年一直是最畅销的产品之一。

据称Nodal的新征服者是 I Did it For You 公司的首席执行官,他在房地产领域拥有超过10年的经验,因此有人猜测,这位成功的作曲家在想收购一些财产时遇到了她,这就是和解的地方出现。

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

目前,这位年轻女子尚未发表任何消息来确认或否认她与瓶装后Botella 的口译员的关系,后者也不愿谈论自己的浪漫生活。

继续阅读: