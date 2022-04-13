海湾部落将雇用哥伦比亚革命武装力量持不同政见者

最近几天，该国有人抱怨一些犯罪集团在该国某些地区结成联盟以加强其权力。Noticas RCN 发布了最新的投诉，该公司获得了情报信息，确保海湾部落将通过招募哥伦比亚革命武装力量持不同政见者成员来攻击下考卡以及乌拉巴和乔科某些地区的安全部队，从而建立新的联盟。

当局之所以理解这个新联盟，是因为海湾氏族有兴趣了解制造爆炸装置的非法团体的武装分子为了在该国某些地区发动不同的恐怖政变而掌握的知识。

国家警察局长豪尔赫·路易斯·巴尔加斯将军向国家媒体谴责：“防止警察和军队提高情报水平，并在我们针对主要领导人采取行动的某些地方袭击警察。”

根据这些指控，他们之所以知道这一点，是因为他们是由已灭绝的哥伦比亚革命武装力量的前成员和领导人领导的，他们多年来一直在为犯罪生活做准备，例如伊万·莫迪斯科和让蒂尔·杜阿尔特。

巴尔加斯将军说：“它的职能包括放置爆炸物，敲诈勒索，在营地组织活动，由于他们的游击队经验，这些活动有助于发出指示。”

此种协议遭到谴责的另一个地区是 Iscuandé地区的纳里尼奥省，那里的公民谴责第二马克塔利亚与民族解放军和准军事集团一道结成联盟以争取对该领土的统治地位。

根据当地人的说法，武装分子已经表明，他们愿意为赢得领土做任何事情，使该地区的居民成为受影响最大的居民，因为他们正遭受非法团体的各种恐吓和暴力。

一位要求保持匿名的社区发言人告诉 Blu Radio，他持有因武装行为者受到恐吓而不得不焦虑不安的公民的证词，这些证词将被移交给联合国和国家监察员办公室。支持该投诉的文件和录音将显示出加剧该领土暴力的团体和协议的行为，其目的是重新控制该地区，犯罪分子认为该地区是运输毒品和武器的最重要途径之一。

几周前，人权观察公布了该国武装行为者结盟的类似案例。该组织在上次报告中指出，委内瑞拉武装部队是民族解放军在其与哥伦比亚接壤的边界上行动的直接帮凶，该组织试图击败其他武装团体，以控制这些领土和贩毒路线。该文件的结论来自对阿劳卡省和委内瑞拉阿普雷州因暴力而流离失所者的证词进行的调查。

该文件指出，自1月1日以来，哥伦比亚革命武装力量与民族解放军持不同政见者之间的武装冲突开始加剧，并引发了多种侵犯人权行为，例如：强迫失踪、谋杀、流离失所和其他罪行。

该非政府组织文件写道：“委内瑞拉安全部队成员与侵犯人权行为有牵连，导致对涉嫌危害人类罪进行国际调查，他们与民族解放军成员开展了联合行动，并参与了他们的侵权行为。”它还呼吁采取必要措施, 因为社区正受到近年来暴力加剧的影响.





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