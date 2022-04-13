前陆军司令说，佩德罗·卡斯蒂略要求他晋升上校

在共和国国会管制委员会会议期间,前陆军司令何塞·维斯卡拉批准了他的佩德罗·卡斯蒂略总统要求卡洛斯·桑切斯·卡瓦曼卡上校和西罗·博卡内格拉·洛艾萨上校推广的版本。

这位前指挥官作为见证人通过虚拟会议参加了议会工作组。他展示了一系列屏幕截图，这些屏幕截图似乎是他本来会与之分享的消息总统，他在像 “教授” 这样的联系人中救了他。

通过这种方式，他确认他被要求晋升两名上校。就博卡内格拉而言，他要求他将他提升为准将的职位。

“我问总统，我们只有（国防部长沃尔特·阿亚拉）和他。果然，他同意了。我再次向他解释了 “这位我无法提升的绅士”。总统静静地听了我的话，直到最后他说：“好吧，将军先生，然后我们会尊重你作为机构所做的决定”。但他说：“我只想问你一件事。告诉我，我们不能为西罗·博卡内格拉先生做点什么吗？他已经坚持要一个，只有一个，” 他告诉委员会。

此外，他从总统那里收到的消息表明，他已要求他与当时的政府宫秘书布鲁诺·帕切科联系，这对维斯卡拉来说很奇怪。

总统在WhatsApp上写信给他：“将军，下午好，我请你和布鲁诺谈谈一些紧急问题。”然后我附上前任秘书的联系方式。

“没有与秘书讨论的话题。通常，渠道是国防部长，” 维斯卡拉在国会作证时说。

这样，他证实了Bruno Pacheco施加了压力，他已经受到 36人的防范性拘留令在塔拉塔三世大桥的情况下需要几个月。

“他又给我发了一条消息，看来他是从有人下他的订单中转发的。它说：“陆军指挥官维克多·雨果·托雷斯·奎斯佩代表上校，” 他补充说。

在屏幕消息中，您可以看到此消息有从另一个聊天转发的通知。这意味着总统正在收到第三方的请求或命令，要求他们在武装部队内晋升。

国会监督委员会主席赫克托·文图拉（Hector Ventura）证实，他已经听取了25名证人的证词。其中，其中8个的质量已更改为 “研究”。

前陆军司令何塞·维斯卡拉将军作为证人出席了审计委员会 | 视频：秘鲁电视台

武装部队的晋升丑闻是关于什么的？

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）出人意料地罢免了陆军首领的职务时，武装部队的晋升案例，何塞·维斯卡拉将军和空军负责人豪尔赫·查帕罗将军在2021年11月初举行。

他们报告说，这两位将军是总统在八月份任命的当时的国防部长沃尔特阿亚拉和前政府大臣布鲁诺帕切科施加压力, 要求他们不定期地晋升与政府有关的官员.这些促销活动没有实现。

因此，国家检察官办公室于11月11日对Ayala和Pacheco展开了调查，指控据称向陆军和空军首长施加压力，要求他们在年度晋升过程中偏向某些军官。

根据检察官办公室的一份文件，两名官员都辞职了，目前正在接受调查，以确定他们是否犯下了 “刑法典规定和制裁的涉嫌滥用权力和非法赞助罪”。

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