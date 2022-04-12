保护部队将撤回土著参议员的安全计划

En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

土著和社会替代运动（MAIS）土著选区的当选参议员艾达· 奎尔库（Aida Quilcue）通过她的Twitter帐户告知，国家保护局已通知她取消和减少其保护措施。

Quilcue 说，这种拆除并不能保证对其采取不同的保护方法，因为他说，他面临 “迫在眉睫的风险”，面临着一百多项威胁。









这位参议员此前曾批评取消她的计划，特别是在选举期间，这使她在武装行为者破坏其诚信的意图方面处于脆弱的境地。

“从某种意义上说，我的计划太不稳定了，因为不仅是我，而且许多社会领袖都获得了机械条件最差的最古老的坦克。在这里，我呼吁保护我的安全，并保护许多处于危险之中的人，但应该如此，而不是像他们当时正在实施的那样，” 他当时为 W Radio 说。

这位曾担任考卡地区土著理事会、Cric和哥伦比亚全国土著组织Onic的高级顾问的领导人强调，恐吓的升级导致他们的陪同人员辞职。

自2008年以来，来自犯罪团伙的威胁一直不断，当时她的丈夫被谋杀，她提出了第一份申诉。

此外，他指出，在选举期间，局势有所恶化。最近的一次事件是去年12月31日在考卡省北部Páez的土著保留地，两名武装人员进入该领土，恐吓一群儿童提供有关Aida Quilcué、他的家人和该地区其他领导人的信息。

他当时说：“我们没有关于犯罪集团或他们是谁的信息。”

面对艾达·奎尔库（Aida Quilcue）反复出现的不安全局势，由于对她的威胁越来越大，他的安全计划的成员辞职了：“1月1日，其中一人辞职，因为他们认为情况很复杂，” 他说。





令人不安的平衡：哥伦比亚社会领袖的谋杀案呈上升趋势

Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas EFE

检察官办公室特别调查组（UEI）表示，到2021年，它设法澄清了联合国联合国组织认可的至少68.35％的社会领袖被杀事件。此外，调查机构报告说，在直到2021年被杀害的417起社会领袖案件中，有285起案件涉及逮捕，指控，要求审判或定罪。因此，检察官办公室提到，它澄清了将近四分之三的诉讼程序。董事埃尔南多·托罗说，与2020年2月的52％相比，效率提高了16个百分点。

报告着重指出，284起事件与谋杀相关，47起与谋杀未遂相关，21起与复员的哥伦比亚革命武装力量游击队成员被强迫失踪有关。关于前战斗人员的家属，报告记录了56起杀人案、5起未遂案和1起强迫失踪案。

UEI 确定了平民、复员人员及其家属、武装部队成员、官员和社会领袖遭受的损失的 94.70％。所有这些都要归功于在普图马约、下考卡、北桑坦德、安蒂奥基亚、威拉、卡萨纳雷、梅塔、图马科、里奥苏西奥、卡克塔和南玻利瓦尔等地区联合实施的战略。

公报列举了对人权维护者、领导人、重新融入社会者及其家属的侵略和暴力行为负有最大责任的犯罪结构。警告调查的团体包括哥伦比亚革命武装力量、海湾部族、民族解放军和其他犯罪组织的持不同政见者，他们在去年受审了 25 名成员。检察官办公室编写的报告提供了证据，使对所犯罪行负有责任者总共有46项定罪。

“这些成就之所以成为可能，要归功于该实体内部的明确工作，以及13个研究项目的实施：普图马约、安蒂奥基亚、下考卡和科尔多瓦以南、北考卡、北桑坦德、威拉、梅塔、卡萨纳雷、里奥苏西奥（乔科）、阿劳卡、卡克塔、南玻利瓦尔和图马科（纳里尼奥），” UEI 主任埃尔南多·托罗·帕拉说。





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